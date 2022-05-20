媽祖入主元宇宙《MetaCity M》

文．理財周刊

白沙屯媽祖元宇宙出巡了！將於五月起駕出巡的白沙屯媽祖與北港朝天宮，攜手遊戲商Gamamobi進軍元宇宙！媽祖欽點台灣首款元宇宙手機遊戲《MetaCity M》，於元宇宙世界內蓋建宮廟，更於五月起駕出巡前發行「白沙屯媽祖加持信物福袋」(NFT盲盒)，打造史上最強保佑六大功能，信徒們購買之後可獲得多重的實體虛擬加持信物，追隨粉紅超跑，抓緊出巡起駕前唯一機會！

「白沙屯媽祖加持信物福袋」(NFT盲盒)共發行3萬份 每個售價99美元

由媽祖欽點將在《MetaCity M》元宇宙世界中，把真實世界宏偉莊嚴的廟宇建築平行植入，更攜手遊戲商Gamamobi共同發行3萬份「白沙屯媽祖加持信物福袋」(NFT盲盒)，每個珍藏價99美元。以白沙屯媽祖聖像打造多款祈福祝禱設計的「白沙屯媽祖加持信物福袋」(NFT盲盒)，預計5月將於《MetaCity M》官網上架販售，提供給廣大的信徒們認購。

史上最強保佑六大實體、虛擬功能疫情期間唯一能鑽轎底的祈福神物

「白沙屯媽祖加持信物福袋」(NFT盲盒)打造超強六大保佑實體和虛擬的功能，實體功能包含：購買信眾可免費獲得白沙屯媽祖靈力庇佑的限量白沙屯遶境壓轎金與發財金，寄送運費皆由官方吸收。壓轎金具有祈福避凶的功用，是信徒每年必搶「神物」；而鑲嵌一元硬幣錢母的白沙屯媽祖過爐祈福發財金套組，則能吸納豐盛財氣，幫你招財開運福氣來。

而最難得可貴的，是因疫情關係實體遶境途中無法進行鑽轎底儀式，但只要認購「白沙屯媽祖加持信物福袋」(NFT盲盒)，在起駕出巡期間，將由廟方代信眾持有進行鑽轎底儀式，讓媽祖神轎從「白沙屯媽祖加持信物福袋」(NFT盲盒)上掠過，藉由媽祖神力禳除邪氣，祈福賜平安，同時這也是全台第一款能鑽轎底的祈福神物！

虛擬功能則包含：購買「白沙屯媽祖加持信物福袋」(NFT盲盒)的信眾，於解盲後可隨機獲得媽祖六大祈福運勢【平安健康】、【富貴發財】、【桃花旺盛】、【事業成就】、【小人退散】、【五福臨門】其中一款，其中五福臨門含括前面五種祝福，能量最強、數量最稀少，幸運抽到更是祝福加倍！此外在《MetaCity M》元宇宙世界中，可免費專享遊戲內白沙屯媽祖線上點光明燈的福利，以祈求逢凶化吉燈火不熄，同時再獲得虛擬媽祖聖像掛畫擺飾一組，可掛在《MetaCity M》室內裝潢中，守護遊戲與現實世界，祈求媽祖跨界庇蔭，Gamamobi讓全球玩家體驗元宇宙的「多元」，在虛擬世界亦能與神同行。

《MetaCity M》是Gamamobi自2019年即開始自製研發、全球共同伺服器的元宇宙手機遊戲。玩家可在自己的土地上創造任何事物，並將NFT放入遊戲中使用，與全球玩家共同治理城市，實現真正的元宇宙。遊戲平台除全球跨境的虛擬房產、土地、生活、社交內容之外，實虛跨界的商城、百貨、電商、購物、廣告等系統亦十分完整，是被賦予極高評價的全內容元宇宙世界。

4/26甫完成首個實虛跨界銷售，全球限量百套的「Genesis-Motor Twilight」重機 NFT，創下了上線第一個小時就熱賣超過20台，五日完銷百台的佳績。《MetaCity M》正不斷的以虛擬、實體跨界結盟的方式，整合不同產業打造自有元宇宙生態與遊戲經濟鏈，為實現未來大共通世界積極佈局。