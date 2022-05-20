台股獲利逆勢衝 財報挑好股

文．高適

今年第一季台股上市櫃公司營運就算遭遇烏俄戰爭、中國封控及全球高通膨等多隻灰犀牛襲擊，仍在台幣貶值效應的匯兌收益助攻下交出亮眼財報，不僅營收十．五兆元創下同期新高、歷史第三高，獲利(稅後純益)也衝上1.16兆元創同期新高、歷史第二高，讓今年台股有個好的開始。

尋找營收及獲利優質股 不受灰犀牛影響

從個別產業獲利表現來看，第一季成長最強的分別為運輸類的年增180.7％、MOSFET的166.7％、印刷電路板(PCB)的53.4％、工業電腦(IPC)的48.5％及半導體通路的44.6％。預計在漲價及營運步出淡季效應下，運輸類、MOSFET、印刷電路板及工業電腦第二季獲利仍有向上挺進(季增)的機會，是上半年獲利成長較為確定的產業，受惠獲利成長的基本面保護支撐，股價在近期台股修正逆風中表現相對平穩，技術面也未被破壞，有望在未來市場情緒恢復後領先衝高。

若進一步從個股表現來看，就要用不同的角度進行篩選。除了第一季獲利好外，也要確保第二季能夠延續，因此本文表格中個股的篩選條件為第一季毛利率及營益率為連續兩季成長且四月營收月成長及年成長，試圖找出獲利能力不受通膨、缺料衝擊且營收又不受中國封控影響的營運優勢股。

晶圓代工獲利優於市場預期

成熟製程晶圓代工廠聯電(2303)受惠產品漲價及台幣貶值效應，第一季毛利率較上季增加4.28個百分點，大幅超越上季增加的2.34個百分點，營益率也由上季的29.81％跳升至35.21％，帶動第一季EPS達1.61元優於市場預期。

公司預估第二季晶圓出貨量逐季成長4~5％，混合平均售價可望逐季上漲3~4％，換算營收將季增7~9％ ，再度優於市場預期。另因新增產能主要集中在28奈米及22奈米，產品組合將更好及平均售價上漲，預估毛利率可再跳升至45％，較第一季再增加近二個百分點。

即使市場對半導體產業雜音不斷，公司仍與龍頭台積電(2330)同樣樂觀看好全年展望，預估今年晶圓代工產業成長率將達20％，公司藉由搶下市佔將帶動成長幅度高於產業平均。外資自四月底反手買超後，股價也開始逐步脫離低點，加上外資五月四日起已連十買，有助提高市場資金跟進的意願。

半導體耗材 受惠晶圓代工產能擴充趨勢

營運與台積電(2330)產能呈現正相關的半導體耗材廠中砂(1560)，受惠產品組合優化及台幣貶值效應，第一季毛利率及營益率持續成長，EPS達2.2元，較去年第三季的1.13元增加快一倍，優於市場預期。

目前旗下鑽石碟、再生晶圓及砂輪等三大產品線需求皆正向，其中以鑽石碟成長性最強勁，主因在成熟、先進製程市占率持續提升，不僅掌握台積電三奈米製程七成以上市占率，同時也獲得美光擴大下單，預計今年將擴充20％產能以支援客戶需求。