文．洪寶山

2022年從18619高點下跌到15616低點，才五月份已達-3003跌點、-14.28%跌幅，農曆春節前樂觀上看二萬點的氣氛已經不存在，又因為Omicron本土確診大爆發，單日成交量跌破三千億元，代表行情進入到一套資金互相博弈(對賭)的階段，呈現在盤面上的特色就是，族群輪動快速、對消息反市場反應、追就套牢、殺低就反彈，反彈不連續造成人氣退潮。

畢竟從二月二十四日的俄烏戰爭開戰、三月三十一日的上海封城、五月台灣本土確診破六萬人、六月歐盟對俄羅斯石油禁運，每個月一個大利空，加上聯準會加速緊縮貨幣政策，造成亞洲貨幣紛紛貶值，資金外逃。

萬點漲幅總修正 左側抄底要節制

因此先釐清大趨勢，今年是調整年，最起碼是針對2020~2021年的多頭行情做修正，所以從8523點漲到18619點的漲幅，計算黃金分割率的拉回支撐點分別落在14762、13571點、12379點，以五月十二日15616低點來看，距離最近的支撐仍有854點的下跌空間，是抄底過程的左側買進機會，資金大約不超過二至三成，創新低可加碼一至二成，等突破五日均線壓力再加碼一至二成(右側買進)。

上海意外的封城兩個月，讓今年電子股傳統淡季的「五窮六絕」提前發生，手上積累的訂單多達二至三個月，在五月十六日公布上海COVID-19本土確診數降到千例以下後，六月初應該就解封。因此可預期接下來的六月營收將加緊趕工而成長，七月也是，換言之，接下來的電子股營收將可望接續傳統旺季而一路走揚，八月的財報利空，可能是波段上另一次逢低進場機會。

科技股第一個買點 應該就是現在

聯準會的升息政策是過去壓制科技股修正本益比的主要利空，FOMC下次會議落在六月十五到十六日，距離現在至少有三周以上的空窗期，相信經過今年前三次FOMC對未來的升息路線有著較為明確的指引後，接下來的縮表利空應該具備抵抗力。所以科技股今年第一個買點，應該就是現在，買進的理由是六月上海解封後，物流恢復順暢，電子營收可望走出今年的谷底，一路向上並接續第三季傳統旺季，事實上，崑山與蘇州已經在上周恢復上班。

原先市場的重點擺在將手中積壓的訂單盡快消化掉，但熟悉中國大陸資本市場運作的人就知道，歷經兩個月的封城，第二季GDP必然不好看，而中國大陸奉行計畫經濟，今年的GDP目標設定在5.5%，既然還有大半年，那麼接下來推出救經濟的方案可能性很高。

市場也很敏銳，推測愛面子的中國大陸一定會在上海解封後，第四季的中共二十大召開之前，把GDP數字做上去，第一季GDP 4.8%，四月中國官方綜合PMI產出指數42.7，五月應該也差不多，暗示著第二季GDP會更低，估計上半年GDP平均值約在4.4~4.5%。換言之，下半年GDP要6.5~6.6%，考量第四季入冬後疫情可能升溫，動態清零政策下的局部封城，推測第四季GDP下滑機率較高，因此可能會大力集中在第三季推出振興方案。

摩根大通押寶 中國互聯網科技股

五月十六日，摩根大通突然對中國互聯網科技股「全面看多」，大範圍上調了中國互聯網科技股的評級、目標價，理由是中國互聯網行業正在擺脫各種不確定性。過去外資最被人詬病的就是，言行不一，但摩根大通的旗艦中國基金在第一季大舉加碼了京東，幅度達1253%，以行動落實抄底中國的投資策略。

無獨有偶的，其他華爾街頂級的投資機構如橋水基金、福達國際也增持了騰訊、阿里巴巴、美團、拚多多、百度等多檔中國互聯網科技股，應該是押寶上海解封後的報復性消費威力。

不過，滬深股市的本土投資人似乎並不青睞大消費股，反倒是五月十七日汽車板塊的成分股，如中集車輛漲20%，中通客車、中國重汽、長城汽車都是漲停板，其他個股如：北汽藍谷漲7.47%、比亞迪漲5.76%、江淮汽車漲5.72%、小康汽車漲5.66%、長安汽車漲4.81%、東風汽車漲4.43%、安凱客車漲4.34%、江鈴汽車漲4.19%，應該是跟今年二月中國大陸國務院印發《「十四五」推進農業農村現代化規劃》有關。該規劃提到，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。其中新一輪汽車下鄉政策預計最快將於本月出台。

香港汽車股大漲 台廠供應鏈蓄勢

五月十七日港股中的汽車相關股，如長城汽車漲10.66%、吉利汽車漲8.29%、比亞迪股份漲6.99%，由此可知，今年的汽車產業在第二季走過了最黑暗的時刻，在車用晶片依舊缺貨、台積電後續將繼續漲價的情況下，台股汽車相關族群預計也會動起來。