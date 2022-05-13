鄧萬偉想把每一個人都變成一檔股票

文．蔡佩芯 攝影．倪韡秦

挖礦風點燃創業夢 投入區塊鏈應用

以區塊鏈為背景，元宇宙的數位環境得以在上面運作，2018年投入區塊鏈應用的思偉達創新科技公司，是台灣相對早期就接觸、經營這塊領域的業者。不過若要把故事從頭講起，創辦人暨執行長鄧萬偉當年的創業之路，其實是起源於「挖礦」二字。

2017年，任職於美商的鄧萬偉，負責電腦主要零件的採購業務，遇到顯示卡缺貨，這才知道因為比特幣盛行興起一股「挖礦風」。這項以分散式保存、去中心化機構為主的新技術，在當年並沒有太多資料可以參考，鄧萬偉開始思考，除了已存在的比特幣以外，這項全新的技術，是不是還有其他的應用方式？被點燃的創業夢，在考慮了半年之後，鄧萬偉毅然決然投入以區塊鍵應用技術為核心的新創領域。

2018年初思偉達正式成立，不久即推出全亞洲首家去中心化的分散式交易所STARBIT EX。同年下半年，STARBIT EX的交易規模已位居全球前五大。回到鄧萬偉一開始的創業初衷，思偉達除了「挖礦」外，快速延伸應用觸角，推出區塊鏈之星計畫，利用區塊鏈去中心化及無法竄改、複製的特性，與其他產業介接、推助其升級或提供加值服務。

全新娛樂、流行、藝術NFT平台 元宇宙世界Jcard 2.0

除了區塊鏈相關的技術服務外，思偉達也抓緊趨勢接觸NFT，如同一種各行各業都能發行的證券型代幣STO，讓鄧萬偉產生了「想把每一個人都變成一檔股票」的想法，亞洲首選NFT平台Jcard隨之誕生。

Jcard平台於2021年四月上線，第一檔找上藝人峮峮合作，之後陸續發行了國際橋牌社、朱銘美術館、霹靂布袋戲等NFT數位商品，並在今年三月獲宏碁投資，共同打造全新娛樂、流行、藝術的元宇宙世界Jcard 2.0，並已於四月時重新亮相。

不論是STARBIT EX或是Jcard，都是以區塊鏈技術為基礎，藉由加密貨幣或NFT的交易，形成特有的生態，而這些都只是元宇宙的其中一環。對於元宇宙與NFT之間的關係，鄧萬偉提出了一個生動的比喻，「NFT是元宇宙產業的火車頭，區塊鏈則是鐵軌。」

元宇宙中具備的相關元素，像是AR、VR、穿戴式頭盔等等，並不是這幾年才出現的新東西，但是因為區塊鏈、NFT的興起，讓話題如同爆炸般火速擴散全世界的每個角落，因此鄧萬偉認為，是NFT在拉著元宇宙拚命往前跑。而要讓這輛火車跑得快又穩，區塊鏈這條鐵軌至關重要，「一旦數位世界的資產有了確認權，人們進入數位平行世界才有意義。」

有待突破：人才養成，疫情阻礙面對面溝通

新興產業的發展速度飛快，不過最關鍵的「人才」能迎頭趕上嗎？鄧萬偉指出，約莫四、五年前，是技術人員最難找的時候，台灣比起國外腳步較慢，剛開始接觸新東西，沒有相關背景、資料可以參考，在當時也只能靠自己跟團隊親自摸索。時至今日，如果要從教育階段開始培養，又面臨學校苦缺師資的困境，人才斷層導致企業成本大幅提升，會是業界的一大痛點，目前僅能依靠民間培訓慢慢養成。

在未來的發展性上，受限於疫情影響，鄧萬偉擔心，台灣要與國際接軌恐怕更加困難，一些比較大的合作項目，仍要透過面對面來溝通、談判，線上會議並無法滿足需求。儘管元宇宙所衍生出的變化無可限量，但鄧萬偉直言，「100%的虛擬世界是不存在的」，虛實還是要結合。

關於鄧萬偉

現任：思偉達創新科技執行長

Jcard這咖執行長

台灣區塊鏈大聯盟 應用推廣組副召集人

經歷：中華民國全國商業總會 BAC區塊鏈發展研究所執行長