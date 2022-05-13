吳漢章率華碩雲端典範轉移

文．林筠騏 攝影．倪韡秦

具有台灣大學電機工程博士學歷的吳漢章，本身就擁有十多項台灣與美國專利，於2008年加入華碩集團，將華碩的雲端服務帶到全球的消費及商業市場，逐步帶領華碩雲端成為雲端領域的領導品牌。

雲端領域領導品牌 建置大型區塊鏈服務平台

華碩雲端(ASUS Cloud)長期協助企業數位轉型，並從2020年開始於區塊鏈領域投入布局，在華碩內部成立一個區塊鏈實驗室，專門研究區塊鏈技術在智慧城市、智慧醫療等領域的應用。同時，華碩攜手思偉達創新科技等新創團隊，共同聯手拿下國家高速網路與計算中心(國網中心)標案，目標建置能廣為業界所運用的大型區塊鏈服務平台。

一路走來，面對不同的遊戲規則，從技術、服務模式、商業模式不斷摸索出新方向，吳漢章認為，過去累積的雲端、IOT已經成為必備基礎，未來數位經濟的三個關鍵技術是AI、5G和區塊鏈，「新的技術對於要去實踐創意的人是有門檻的，我們做的努力就是把AI、5G和區塊鏈的門檻降低，降低到一般人、小的團隊，不管是醫療、智慧城市都能夠實踐。」

AI雲創園區 數位經濟轉型新能量

位在淡水竹圍的「AI雲創園區」因應而生，扮演平台的角色，從進門就感受到滿滿的新創風，吳漢章表示，就是要聚攏年輕的AI新創團隊在這一起發展，打造生態系統，合作共創計畫，可以對接華碩品牌跟出海口的資源。這也是華碩數位經濟轉型新的能量。

吳漢章所提撐起數位經濟三隻腳之一的區塊鏈，在台灣近年才受到重視，過去因為加密貨幣是區塊鏈最早也是發展最快的應用，而忽略了其去中心化、不可竄改的本質，可以有更多應用，NFT的出現，讓區塊鏈的應用終於走出幣圈。

「NFT是虛實之間能夠實現的交易方式，大家終於相信，數位的Trust不是只有幣，幣是比較被認為是負面的概念，但NFT較有正面的方向。」

區塊鏈之所以重要，吳漢章舉醫療為例，「醫療在做AI的過程中，一定用到很多醫療數據，數據從合作方交換來時，都會在意這些數據都是敏感個資，這些數據是否妥善利用，過程中就可用區塊鏈去存證，需要信任，區塊鏈在數位經濟裡，是信任跟交易的基礎，是最便宜的技術。」

吳漢章在日前舉辦的第六屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會中曾表示，「身分、資料、交易等三大信任框架，將是未來元宇宙世界中的Core Services！」

科技廠助力 推動智慧醫療的元宇宙

區塊鏈讓虛擬世界的交易，落在可信任的技術上，也讓元宇宙的美麗新世界更加容易實現。

對於即將邁入超高齡社會的台灣來說，元宇宙就有很大的想像空間。吳漢章舉例，「老年人陪伴是越來越重要的社會問題，從元宇宙角度來看，就不一定是實體陪伴，虛擬空間可以得到陪伴，跟朋友打牌、唱歌，跟虛擬助理一起運動，為了減緩失智的運動很容易可以在元宇宙做。」而跟醫療相關的終端應用，就不會只是遊戲那麼單純，要跟實體經濟對接、跟社會連結，「虛擬世界跟現實要連結，關鍵就回到區塊鏈，因為需要信任。」

從NFT到元宇宙，科技圈議題不斷，智慧醫療的元宇宙也令人期待，華碩雲端對虛擬醫院也有所布局，吳漢章很清楚科技廠的定位，扮演的是醫院的推手，「科技業協助實體世界的醫院，放到虛擬世界去做。幫助醫院做更多生意，並非科技公司意圖將實體醫院取代，而是實體世界的延伸。」

催生元宇宙醫院 三箭齊發

吳漢章表示，醫界所期待的未來，服務是要延伸到院外，「過程中需要的數據，除了原來醫院的資料外，生活資料都要整合進來，醫院要做新的創新服務，發展新的醫材，就會利用到新的數位工具。」

科技發展日新月異，吳漢章認為趨勢對台灣是有利的，在資安產品、智慧醫療都是台灣很好的機會。而產業要發展成功，跨域人才至關重要，吳漢章認為現階段需要三種人才，一是能夠把軟體做出來的工程人才；二是PM人才，把產品規格、價格設計出來；三是領導人，能帶領團隊整合資源突破困難。

掌握趨勢、創建平台、聚攏人才，三箭齊發，吳漢章期待第一個元宇宙醫院在台灣誕生。

關於吳漢章

現任：華碩雲端總經理

華碩健康總經理

經歷：TCA台灣行動應用暨資安產業聯盟會長

行政院NICI民間諮詢委員會代表