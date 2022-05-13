最懂元宇宙的銀髮族施振榮

文．編輯部 圖．智榮基金會提供

文化出發 創意發酵 以科技完整呈現

其實，宏碁布局元宇宙，是早在元宇宙成為風口之前，宏碁集團創辦人施振榮就已躬身入局，從科技界跨足藝文界，深耕多年，更獲頒台南藝術大學名譽博士，表彰其對推動藝文生態生生不息做出貢獻。

在施振榮退而不休的這幾年，不僅身體力行擔任製作人舉辦新年音樂會，更於2019年底與志同道合的夥伴攜手成立科文雙融公司，搭起文化＋科技共創平台，從文化出發，創意發酵，再到運用科技完整呈現。

內容為王 科技界攜手藝文界共創價值

面對元宇宙帶來產業新一波發展的機會，除了半導體與資通訊硬體產品外，施振榮精準指出，內容是元宇宙發展的重要關鍵。

STARBIT思偉達執行長鄧萬偉分享，在與宏碁集團創辦人施振榮會談的過程中，施振榮就提到，不管區塊鏈載體未來怎麼演化，終究要回歸到內容，而「內容為王」將是NFT的發展關鍵。

在施振榮2022年年初發起的一場陽明交大藝文界校友的元宇宙座談會中，聚集老中青三代跨越近五十屆畢業的校友，與會人員包括風潮音樂總經理楊錦聰、流行音樂創作者與製作人黃國倫、中華網龍總經理呂學森，以及NFT藝術家吳哲宇，從不同角度及視野探索更多元宇宙未來更多的新機會。

施振榮指出，元宇宙才剛開始，台灣已掌握元宇宙在半導體與資通訊硬體的機會，對推動硬體的普及化扮演重要角色，但未來內容的創新在元宇宙更是決定關鍵，這就需要與藝文界來攜手共創價值，進一步帶動元宇宙生態的爆炸性成長。

過去個人電腦的普及應用也是靠軟體來帶動，在元宇宙的世界已看到有許多年輕人加入，相信以具有東方矽文明特色的內容，加上由「人本智慧」出發，在元宇宙定能創造出更高的價值。

挑戰：開發以人為本的應用軟體及服務

施振榮認為，未來台灣要面對更大的挑戰，在於如何在元宇宙的活動及內容服務上，進一步開發以人為本的應用軟體及服務，同時展現來自東方矽文明的特色，將來自東方的價值觀、文化、生活方式，帶到元宇宙的新世界中，被大家所嚮往及讚譽，打造出具東方文化特色的元宇宙。

他表示，在真實的世界中，已透過舉辦台灣的新年音樂會，希望有朝一日可以與西方的維也納音樂會齊名；另外在真實與虛擬結合的沉浸體驗世界，也透過打造双融域Ambi Space One的場域，並與藝文界攜手共創可以感動大家的內容，未來還將朝國際化邁進。

以台灣雄厚的科技實力 打造具東方文化特色的元宇宙

施振榮期許，台灣要有此企圖心，相信在大家攜手努力下，台灣未來不僅掌握晶片與硬體的創新機會，還要在精神文明對世界做出更多貢獻，接受挑戰，將傳統東方文化進一步創新，以突破的思維，在元宇宙領域創造出具東方特色的軟體內容及創新服務。

Acer Gadget倚天酷碁與思偉達的合作，是宏碁布局元宇宙的大步進展，總經理鍾逸鈞表示：「這次攜手思偉達，結合其區塊鏈技術的通用化，以嚴選的角度打造流行及藝術資訊的數位平台，並擔任為產業進軍數位世界的加速器，創造新型態的元宇宙社群，瞄準全球千億商機。」

如施振榮所說，亞洲的人口最多，以東方的需求為目標，結合台灣的科技與東方人文兩大元素進行創新，率先建立起華人優質生活的創新應用，亞洲將先受惠，台灣未來絕對有條件及潛力能成為「東方矽文明」的發祥地，與由西方世界主導的「西方文明」並駕齊驅，分別在東西方為全人類做出更大的貢獻。