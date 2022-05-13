文．洪寶山

美國股債雙殺 25年來僅三次

在過去25年間，只有兩個交易日曾經發生過像五月五日標普500指數期指跌-3%的同時，十年期美債期貨跌-1%的股債雙殺走勢，分別是2008年10月9日和2020年3月18日，這不是一個好的訊號，代表積極型投資人與保守型投資人都在加速獲利了結、出脫倉位。尤其是代表科技股的那斯達克指數今年跌了-22.37%，領先創11990點新低，聯準會升息、美債殖利率攀高，成長性的科技股首當其衝成為減碼的標的。

前後不到二十四小時，投資人對於聯準會的單次升息三碼不在積極討論的議題內的態度，出現先樂觀、後悲觀的一百八十度大轉彎，投資人拆穿了聯準會的障眼法，即使不一次性升息三碼，未來兩次會議加息二碼也很夠鷹派的，於是在十年期美債殖利率站穩3%、美元指數創104.11點新高，繼續朝115-120點前高壓力區挑戰，資金持續流出美股。

巴菲特吐金言 通膨騙了大家

自今年一月以來，標普500指數的平均跌勢持續了2.3天，為1984年以來最長的一年，而下跌後的回報率為-0.2%，是三十五年來最糟糕，2022年儘管才過去了四個多月，但已經成為幾十年來美股抄底買家最痛苦的一年，這一切都跟通膨居高不下有關。

不久前才剛結束的波克夏．海瑟威股東大會上，股神巴菲特提到通膨，認為通膨「騙了所有人」，他說：「通膨欺騙債券投資人、欺騙那些把錢藏在床墊下的人─通膨幾乎欺騙了所有人。」巴菲特認為投資自己成為該領域的佼佼者和投資出色的企業，是對抗通膨最佳解方，並認為指數基金(ETF)是最適合的投資標的。

馬斯克出豪語 要買可口可樂

巴菲特以可口可樂為例：「若你投資可口可樂，你將在二十年後獲得一定比例的勞動力，並在五十年後為你的產品獲得部分勞動力，此時價格的變化沒有任何區別。」上述這段話相信很多人都有追蹤到，但贏家跟輸家的差別就是，坐而言，不如起而行，巴菲特講完沒幾天，全球首富馬斯克發出豪語：「我要收購可口可樂，我要把古柯鹼加回去。」

當時市場才剛揣測完馬斯克收購推特的動機與目標，沒來得及細想收購可口可樂的目的，但比對巴菲特的通膨言論，原來馬斯克聽進巴菲特的忠言，準備收購巴菲特最喜愛的企業─可口可樂，來對抗這場四十年來最高通膨壓力。1930年出生的巴菲特，正好是大蕭條的年代，也經歷過二次世界大戰與70年代的停滯性通膨，是真正戰勝戰爭與通膨的成功投資人，於是市場想搭巴菲特的便車，試著從第一季的持股找尋「抗通膨」概念股。

股神押石油股 示範逆勢操作

今年第一季標普500指數下跌-8.99%，巴菲特利用別人恐懼、急於逃離市場之際，再次逆勢操作大買超過510億美元的股票，包括雪佛龍、惠普和西方石油公司，很明顯的，巴菲特重押石油股，於2020年第三季度首次買入雪佛龍，截至2022年第一季財報顯示，波克夏對雪佛龍的投資為259億美元，相當於持有約1.59億股，較2021年第四季持有約3800萬股、價值45億美元的持倉大幅上升，雪佛龍已經成為波克夏第四大倉位。

今年三月頭兩周內收購了西方石油流通在外股14%，累計達到1.364億股的流通股份，總價值約72億美元，波克夏股東會之後，巴菲特在五月二日和三日以每股56-58.37美元的價格買入西方石油公司約590萬股股票，總金額超過3.3億美元。原本西方石油公司只有60%的股票可以流通，但如果將擁有西方石油大量股份的ETF計算在內，實際上波克夏持有的股權更多。也就是說，加上一百億美元的西方石油優先股，波克夏在石油行業的部位已經超過四百億美元。

華爾街不看好 經濟能軟著陸

回顧1973年和1979年爆發兩次能源危機，第一次能源危機中，國際油價上漲三倍；第二次能源危機中，國際油價又上漲了一倍多。原油價格的上升，墊高了企業的成本，是停滯性通膨的重要原因，但是更少不了60-70年代的貨幣超額供給，這兩個條件正好藉著COVID-19疫情與俄烏戰爭都重現了。

而且比70年代的滯脹更複雜的情境是，現在多了美中地緣政治摩擦下的供應鏈瓶頸與脫鉤問題，甚至再把中國大陸堅持的「動態清零」防疫政策算上，所以巴菲特重押石油股的背後暗示，正是華爾街普遍不看好聯準會能夠讓經濟軟著陸的觀點。