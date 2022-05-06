台電舉辦數據創新應用系列講座 引領能源轉型

文．編輯部

台灣為打造零碳能源系統，期望在2050年設置太陽光電裝置量達40~80GW、設置離岸風電裝置量達40~55GW。想要做到上述規劃，就必須優先擴充再生能源電網的基礎設施、擴大因應再生能源變動所需的儲能系統，並導入大數據相關技術應用於電力產業。

「在淨零轉型的國際趨勢下，再生能源大量併網已是世界趨勢，該如何整合分散式電力系統；結合大數據應用並強化系統韌性，是未來的主要課題！」莊博士在演講中強調：「為了因應未來電網設備資訊高度整合的需要，除了提高電力調度智慧化外，包括資訊的全面標準化、格式化與雲端儲存及運算技術也都至關重要。」

透過本次以「能源轉型之趨勢下電業大數據應用之展望」為主題的講座，莊博士分享了電力能源轉型趨勢，並詳細說明電業該如何有效運用龐大的數據，發展出創新的應用，讓資料的選取、運用及管理，能創造出新的電力商業模式。

台電也希望藉由這樣精彩的演講，來激發出員工對於數據的創新思考，進而促使台灣在能源轉型上能更加順利！

台灣電力公司日前舉行「數據創新應用系列講座」，邀請臺灣經濟研究院研五所電力市場發展規劃辦公室主任莊景勝博士進行演講。