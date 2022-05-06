響應2050淨零轉型 星暘能源百億投資蓄勢待發

文．編輯部

為此，黃弘正表示，「星暘能源首年將以太陽光電作為起跑點，並特別致力發展漁電共生和農電共生，期盼透過一地兩用的互惠方案，與社會共同滾動發展永續能源，並願於三年後達到至少400MW的裝置容量，帶動台灣社會與企業ESG永續發展。」

政策人才俱備 台灣為KKR亞洲第一站

全球氣候變遷議題備受重視，圍繞在可持續發展及再生能源領域的投資業已成為世界主流。將再生能源視為基礎建設戰略核心的KKR於2011年起，在全球針對太陽能跟風力發電等再生能源資產投入約40億美元，截至2021年底，其營運中的電廠發電總容量超過 14.2GW。

黃弘正表示，KKR亞太基礎建設基金即是KKR對於亞太地區再生能源投資發展的一個重要里程碑，並透過設立星暘能源這個全資投資平臺，以期能集中核心策略發展，進而達到快速推動各種再生能源項目的開發。星暘能源2021年成立，總部設於新加坡，今年將台灣作為第一站，之後包含越南、印尼、馬來西亞等東南亞國家都會陸續推動相關的投資。

會選擇台灣作為投資首站，主要是過去幾年台灣在推廣能源轉型及再生能源方面的成績卓越，特別是風力發電及太陽光電方面在亞太地區居領先指標的地位，也是綠能投資開發商積極爭取重點投資的地區。黃弘正認為，「星暘能源團隊具有豐富的再生能源開發經驗及人脈網絡，加上KKR集團在全球融資的能力及全球採購調度的超級優勢，搭配台灣在地化的專業團隊，星暘絕對有能力協助台灣政府推動再生能源的發展。」

專案開發屢創佳績 台灣力不可輕視

星暘能源團隊經驗豐富，在亞洲再生能源建置實績超過2GW，在台灣的投資實績也逾400MW。其中總經理黃弘正便親身執行過許多大型專案，其中有兩種類型讓他印象特別深刻：一種是水面型的光電，他表示，曾參與阿公店水庫水面型太陽光電的項目開發及融資，當時台灣尚未有MW規模等級以上的水面型項目開發，他們透過合理的工程設計、專案架構、保險規劃成功地完成台灣第一個10MW級的水面型項目投資興建及維運，也是第一個台灣標準的水面型專案融資項目。

另一個專案開發即是彰濱專案，一個全世界最大的近海水面型太陽能項目，該項目在規模(180MW)、場址(潮間帶)、規劃設計、變電站計畫、保險及專案融資都是台灣首例，也是世界首例，難度不亞於離岸風電的計畫。黃弘正表示，「透過在地的專業團隊及努力，我們克服了各種先天及執行上的困難，順利完成項目的專案融資及興建，這也證明了台灣的潛力及執行力是世界首屈一指的。」

光電計畫走入校園 能源教育向下扎根

數年前，教育部積極推動「校園光電計畫」，黃弘正也參與執行數十個專案，從中他深刻了解到，能源教育也是推動可持續再生及能源轉型的重要一環。因此在進行推動的專案中，除了原先的各項回饋外，他也會額外提供校方中英文的能源教育教學課程計畫以及校外能源參訪活動。黃弘正表示，「我希望透過這樣的安排，讓能源教育向下扎根，讓下一代對於身為世界公民的一份永續發展認知。」

目前星暘能源正開發及收購幾個大型的專案項目，包含漁電共生、農電共生、校園風雨球場、儲能及陸域風電計畫，黃弘正期望能吸引更多的台灣人才加入星暘這個團隊，共同協力完成各項投資計畫，成為台灣乃至亞洲最優秀的再生能源投資平臺。

黃弘正是業界中少數同時具有財務背景與綠能項目的專業經理人。