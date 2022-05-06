中國刺激車市 跟美國拚GDP

文．高適

不過，正受清零政策打擊經濟的中國似乎不打算放棄今年GDP目標為5.5％，國家主席習近平近日已向經濟和金融高層官員下達指示，要確保中國今年的經濟增速超過美國，對照第一季GDP不如預期的4.8％，可預期接下來將會積極解決停工、物流卡關問題，並推出刺激經濟方案，彌補上半年的經濟動能缺口，才有辦法在全球經濟下行階段逆勢成長。目前營運受創的產業或企業，或有苦盡甘來，步出谷底的機會。

中國清零政策付出經濟代價

由於汽車生產需要大量多種零組件，生產供應鏈十分長，此次主要車廠及汽車零件供應商的生產重鎮上海及吉林封城，不僅整車輸出受到影響，加上全球各地組裝的汽車，使用的大多是在中國製造的零組件，只要一個零件無法順利取得，位於地球另一端的工廠也可能因此停工，導致全球汽車生產及交車量遭受波及，對國家經濟也帶來不小的衝擊。

根據乘聯會統計，第一季中國乘用車市場累計零售已年減4.5％，低於預期。四月前三周，中國乘用車零售年減幅更擴大至39％、月減33％。為了控制疫情全省封閉的吉林第一季GDP已出現衰退，年減7.9％，是唯一負成長的省份，堅持清零政策所必須付出的經濟代價已開始顯現。

上海作為全球重要的汽車生產及零組件供應地，三月以來即便允許企業閉環生產，也面臨缺料、缺工、物流不順等問題，對汽車產業衝擊仍餘波盪漾，凱基投顧預估直接影響產量約5~10％，間接影響可能更為深遠。廣汽埃安副總經理肖勇就表示，該廠4月30日已把所有能用的零組件全部用完，依照目前零組件的庫存來看，也僅夠單班生產，預期五月中國汽車供應鏈壓力依然存在，六月後才可能明顯緩解。

電動車 刺激消費重點產業

唯考量全球通膨環境抑制民種消費的發展，汽車需求存有不確定性風險。市場預估第二季中國汽車銷量將明顯較前一季、去年同期衰退，已將今年全球汽車銷量預估調降與去年持平。但在政府能源轉型政策扶植趨勢下，仍樂觀看待電動車市場規模成長趨勢，甚至逆勢上修全球電動車銷售量(例如凱基投顧預估今年年增65％至1073萬輛)。

中國國務院於4月25日發布「進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，提出以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，可因地制宜逐步取消汽車限購，鼓勵有條件的地區開展新能源車及綠色智能家電下鄉，推進充電樁(站)等配套設施建設，推動公共服務車輛電動化，提高城市公共汽電車佔比。可看出中國刺激消費重點放在電動車等綠色消費，將有助支撐中國電動車市場銷售持續成長。