文．洪寶山

font color="0074ad">三隻黑天鵝出沒 超完美風暴？

歐洲央行預告最快七月啟動升息循環，高盛預期年底前升息三次，於是這個夏天隨著多國央行準備調整新冠疫情期間所採取的大規模購債措施，意味著全球將加速退出量化寬鬆，推高借貸成本並導致流動性下降，這將是繼俄烏戰爭(通膨)、上海封城(需求下滑)之後，2022年第三隻黑天鵝，即「量化緊縮」─估計今年G7的央行年內將縮減資產負債表規模約4100億美元，市場已經開始反應並看到減碼寬鬆後的美元升值與美元流動性下降等後果。接下來市場要面對的是，在2021年創歷史新高的303兆美元全球債務餘額，在加速升息週期裡，債務高且有違約風險的國家，必然會看到外資大量撤出，貨幣貶值的情況。

聯準會升息牽動的是短期利率，縮表影響的長期利率，聯準會副主席布雷納德上週支持五月縮表，比前一輪縮表時間快很多，影響長期利率看漲，是真正的緊縮貨幣措施。於是四月二十九日強勁的消費者支出推動公債殖利率走高，十年期美債殖利率創下2009年十二月以來最大月線漲幅(+22.84%)，另外十年期美債殖利率在三月和四月期間暴漲約110個基點，為1994年三月以來最大的兩個月漲幅，五月二日盤中十年期美債正式突破3%的心理關卡，推升美元指數站穩103點，突破2017年川普上任時的103.85點前高，不排除將繼續朝2022年的115-120點前高壓力區挑戰。

font color="0074ad">緊縮貨幣會多久 要看通膨數據

前次十年期美債見到3%是2018年十二月，華爾街普遍預期本次聯準會縮表行動將比五年前規模更大、速度更快，這也顯示出當前美聯準會的火力全開啟動「升息縮表」來抵抗通膨的決心，以至於十年期美債實際殖利率也突破0%，造成了同樣是避險資產，但不能產生利息收益的黃金，五月二日應聲跌破每盎司1900美元，創兩個月半新低的1849.7美元，回吐了俄烏戰爭以來的累積漲幅，拖累了同樣的金屬期貨的COMEX銅期跌破年線支撐見到每噸4.204美元低點，這就是美元升值、流動性減少的影響。

同時，十年期美債作為全球資產定價的基準參考，美債殖利率上揚，資金就會撤出風險資產(如股市)，基於聯準會升息縮表的動機是壓制通膨，所以通膨數據將影響聯準會這輪緊縮貨幣政策持續到何時。

自2002年起，PCE物價指數被聯準會採納為衡量通膨的主要指標，四月二十九日公布美國三月PCE物價指數年增率從6.4%漲到6.6%，略低於預期值6.7%，續創1982年以來新高，為聯準會2%目標的三倍多。

font color="0074ad">美國消費力不減 無懼通膨壓力

值得一提的是，同日公布的個人名義消費支出(PCE)月增率達到1.1%，幾乎是預期值0.6%的兩倍，隨著支出增加速度連續三個月超過收入的增加速度，且儲蓄率已下滑至2013年十二月來最低水準，顯示美國消費者並沒有因為通膨壓力居高不下而減少消費，這是在諸多不利經濟成長變數干擾的背景裡，少數振奮股民信心的正面訊息。

但是過去七十年來預測經濟衰退最準的指標─殖利率倒掛，已經暗示著未來十八個月內全球經濟將遭遇逆風，四月二十八日公布美國第一季GDP年化季率初值意外萎縮-1.4%，市場驚訝的是這個數據僅歷經兩次FOMC利率會議的影響，那未來聯準會加速升息縮表，豈不是提前宣告美國經濟進入停滯性通膨？

好在，從分項資料來看，美國第一季經濟並沒有GDP看上去那麼差，美國七成經濟靠內需的消費與投資，兩者合計貢獻GDP約3.1%，表現算穩定，出口雖然超預期走弱，但美國經濟不靠出口，所以這個數據公布後雖然有震撼到市場，但很快平靜下來。

font color="0074ad">聯準會是大老鷹 還是搖擺鷹派

接下來市場觀察的重點是，在抗通膨過程中，聯準會是堅定不移的鷹派？還是心軟兼顧經濟成長的搖擺鷹派？在1979-1987年期間前聯準會主席沃爾克用快速、大量升息到20%的高利率成功對抗了停滯性通膨，但也無可避免的帶來了經濟衰退的陣痛，這次聯準會緊縮貨幣會帶給高債務國家什麼樣的衝擊，拭目以待。