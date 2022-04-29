日幣止貶？ 五分鐘看懂國際資金流向

文／理周教育學苑．方鈞

Q:隨著五月FOMC將至，市場對於美聯儲加息反應劇烈，從最近美元指數狂漲與美股大跌，不難看出市場恐慌情緒，升息除了影響匯率，同時連動債市變化，上周貶值較多的日幣似乎有止跌跡象，日幣可以抄底了嗎？日圓跟美債有何關係？後續如何看待？

A:近日美元指數突破102漲勢未減，但美日貨幣對卻在接近130大關後開始回檔，沒有跟上美元漲勢，這是否代表日幣止跌回穩？要推敲答案，就必須從美國如何拖垮日本經濟說起，在國際匯率操作上，日本被剪羊毛已經不是第一次了。

最早由二戰結束後開始，日本當時從美國賺了很多外匯存底，當時美元貶值，大量美國資金流入日本買進股票及房產，日圓升值也帶動世界資金流入日本，股價與房價往上推升，而美國資本家趁此把手中股票及房產賣出取得日圓，由於日圓升值因此可以換到更多美元，換完的美元回流美國，接下來再透過打壓，要求日圓貶值，貶值後的日幣讓日本股價與房價崩跌，美國再趁此時機買入日本資產。 如此循環反覆操作。

所以，當這次美聯儲要加息，日本早有警覺，既然最後都無法抵抗貶值命運，就不用花太多心力去護盤日幣，不如讓日幣快速貶值，鎖住一些來不及逃的國際資金，大家同在一條船上，減緩日本經濟再被拖垮，同時日幣貶值也利於出口，有機會帶動整體國家經濟。

美聯儲升息讓資金開始回流美國，資金由股市流向債市，日幣貶值除了影響日本經濟體之外，未來也須留意亞洲貨幣競貶及股市資金匯出狀況。

整體來看，五月前美元依然強勢，雖然短期內美日貨幣對回穩，但長期來看，由於日本沒有回收QE的實力，加上過往QE已經累積不少債務，一旦升息對經濟勢必雪上加霜，除非日本改變貨幣政策，否則日幣長線看貶，上看135都有機會，提醒投資人小心以對，不要抄底。