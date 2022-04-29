台股賣壓不減 何時才有機會止跌

文／理周教育學苑．方鈞

Q:台股近期被國內外利空局勢夾殺，國際上有美聯儲升息、中國大陸疫情加劇、俄羅斯核武威脅等利空事件，國內則受到疫情升溫，外資大賣台股以及台幣貶值等影響，台股表現不佳，投資人持股也惶惶不安，台股何時止跌，止跌訊號看什麼？

A:目前台股利空最大隱憂來自於美聯儲加息，雖然全球經濟成長放緩，但因為通膨，美聯儲不得不採取更激進的回收資金政策，這也導致美股近期修正，從亞洲貨幣貶值狀況來看，不難看出國際資金有移動跡象。

除了外資大賣電子股之外，中國大陸崑山封城停工，不少電子業也受到影響，國際利空夾擊，短期台股要止跌還須等待機會。

從時程來看，美聯儲下次FOMC時間是在五月五日，這中間台灣有勞動節補假，而中國大陸也開始五一連假，美國只要沒有太激進的消息出現，未來台股續殺機會不大，從技術線圖來看，加權指數來到前波低點16162，此處一旦摜破，將引發更大殺盤，站在時間及空間角度，目前台股可能以震盪反彈狀態，等待美聯儲升息消息。

市場走的是預期心理，等到FOMC會議出來後，升息沒有大於二碼，加上縮表沒有超過九五○億美元，則市場將利空出盡，股市才可能有較大的上漲幅度，想要提前布局的投資人，還是需要留意手中倉位控管。

個股來說，因為局勢不明，持股方向上還是以金融類股及高股息等題材股作為標的，權值型電子股因為需要拉抬的資金較多，真要止跌發動需要等待一些時機，由於現在選股難度大，投資人要賺價差，還是會建議以期貨操作為主，透過期貨來做，在多空上操作彈性較大。

整體來看，台股目前跌深，有機會在下次FOMC前走一波小反彈，操作節奏上還是以當沖及隔日沖為主，想要放比較長線的投資朋友，目前打底訊號還未出現，建議還是多加觀望，保守為上。