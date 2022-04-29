漲跌關鍵 就看「籌碼」和「型態」

文．蔡武穆

股市達人郭勝年輕時學了很多技術分析，實際進場時，還是摸不著頭緒，總是低點不敢買、高點不敢賣，反反覆覆，賠了很多錢，後來高人指點迷津，專看「籌碼」和「型態」，操作才有了轉機。

郭勝認為，一檔股票會漲、會跌，關鍵全在「主力籌碼」，主力進場，股價上漲，主力出場，股價下跌，「每一檔股票，背後都有主力，即便是殭屍股也有」。

消息靈通 比你我早布局的那些人

所謂「主力」，就是影響股票漲跌的主要力量，一家公司的營運狀況，內部的人最清楚，包括公司派、親朋好友、常接觸公司的法人或研究員、投信、自營商，他們消息靈通，可以提早布局。

譬如說，某上市公司擴廠，預計九月底產能開出，股價可能在消息發布之前漲了一大段，當散戶看到擴廠的消息跟追，可能已經利空出盡，反而套在最高點。

因此，「我們無法早先知道消息，但可以從籌碼洞燭先機，找到最適合的買賣點」。

那麼台股一千七百多檔，如何知道主力正布局哪一檔股票？郭勝說，平常要多做功課，可以從網路或報章雜誌了解產業政策或財經動向，比方說，政府花九千億推動新能源政策，太陽能、風電、儲能等產業蔚為風潮，相關廠商包括安集、元晶、中興電、上緯投控成為盤面焦點。

觀察政策風向 留意盤面強勢股

全球力拚節能減碳，電動車是未來趨勢，電池廠美琪瑪、康普、車用MCU的新唐後勢看俏；最近俄烏衝突，鎳價大漲，帶動鋼鐵族群三月股價表現亮眼。

其次，「做股票，要找盤面強的」，可以從當天熱門股排行榜或投信買超前二十名找飆股，投信重視基本面，連日買超的股票，就要特別留意。

「做股票沒那麼複雜，一切都在型態和籌碼」，郭勝反問，你認為股價在高檔就一定會反轉形成Ｍ字頭嗎？如果主力有進場，股價還是持續會上漲；你認為股價在低檔就一定會Ｖ型反轉嗎？如果主力沒進來，股價一樣下滑。

換句話說，股價在高檔，如果主力籌碼沒有跑掉，股價還有機會再創新高，股價在低檔，如果主力籌碼沒有進場，股價會繼續創新低。

比方說，新光鋼(2031)，如圖一所示，二月初主力籌碼進場，外資一起跟著進場拉抬，二月、三月持續買進放量，下方主力籌碼紅棒比黑棒多，到三月底為止，主力買盤沒有跑掉，股價一底比一底高，呈現多頭氣勢，股價持續創新高。

〈圖一 03-1〉

空頭走勢，如圖二所示的瑞昱(2379)，今年一月初股價來到高點後反轉，連兩日的黑Ｋ，下方主力爆量出貨，隨後外資、主力結構鬆動，連日拋售，上方股價一頭比一頭低，形成空頭走勢。

〈圖二03-2〉

跟著主力低買高賣 賺波段財

綜合以上兩者，可以看見，主力在低點進場，形成底部反轉，主力在高檔出貨，形成高檔反轉，跟著主力低買高賣，就可以買在相對低點、賣在相對高點，賺到波段財。

如圖三長榮航(2618)去年十月底，主力籌碼進場(藍色線１)，外資跟著買進，股價開始上漲，來到高點(綠色線２)，主力籌碼開始大量出貨(黑色柱放量)，股價下跌，再次來到低點(藍色線３)，主力籌碼又開始進場，股價又開始拉回，來到高點出現長黑Ｋ(綠色線４)，股價小幅下滑後，主力籌碼惜售，呈現平盤整理。

〈圖三03-3〉

不被價格左右 心中只有籌碼和型態

盤中震盪的整理格局，如果Ｋ線三天不破新低，主力籌碼開始買進，就是底部，如果出現賣訊，像是黑Ｋ爆大量或收長長的上影線，盤中就要先出一波，以保本為要，寧可錯賣，也不要錯買。

郭勝不認為有「指標(KD)背離」這件事，股價在高檔，如果主力籌碼沒有跑掉，主力一直吃貨，股價就有可能再創新高；相對的，股價在低檔，主力籌碼一直倒貨，股價還會創新低，或漲或跌一切都在於籌碼。

郭勝說明，一檔股票會漲，背後一定有原因，我們無從得知；同樣的，股票會跌，背後一定有故事，這些機密公司不會對外說，但都可以從籌碼變化看出端倪。

「管他公司有多好、有多棒，籌碼進，股價就會漲，籌碼出，股價就會跌」，台積電基本面不好嗎？可是籌碼一直出，股價還是下跌，聯發科、聯電股價亦然，投資朋友要做到「心中無股票、無股價，只有籌碼和型態」。

順勢操作 規避風險

「消息面也不用去理會」，影響股價漲跌的背後因素很複雜，有國際因素、公司因素、物價指數、採購經理人指數等等，不管什麼因素，最後都會歸結到Ｋ線上，「不要變成股票專家，要變成籌碼型態的專家，就能提高勝率」。

郭勝強調，「要順著大盤做，不要預設立場，跟大盤對做」，外資影響大盤的多空，外資進場，大盤上漲的力道就強，外資出逃，大盤走弱或下跌，如果大盤漲不上去，無法破前高，就要注意拉回來的力量，順勢操作，才能規避風險。

如何跟大盤同步？簡單來說，如果大盤走空，股票就不要做多；如果大盤出現賣訊，而你的股票剛好也出現賣訊，這時賣出可以賣在最高點；如果大盤出現賣訊，你的股票沒有賣訊，還可以續抱；大盤沒有賣訊，而你的股票出現賣訊，依照上述，主力籌碼已鬆動，當然毫不考慮賣出。

以月線為準 挑選比大盤強勢的股票

重要的是，「挑選比大盤還強勢的股票」，強弱以月均線來判斷，比方說，大盤日Ｋ線在月均線之下，而你的股票日Ｋ在月均線之上，就代表股票比大盤強勢，未來有機會再創新高。如果大盤Ｋ線在月均線之上，而股票日Ｋ線在月均線下方，代表股票比大盤弱，就一定要賣掉。

或者第三種情況，股票Ｋ線本來在月線上方，一旦摜破月線，就要留意下殺的力道，股價可能還會創新低。