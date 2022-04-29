美國經濟不會衰退 衰退的是…

文．洪寶山

4月28日公布美國第一季實際GDP年化季率初值，前值6.9%，相當好的景氣，怎知2月24日俄烏戰爭爆發，氣氛急轉，然後三月初上海華亭賓館爆發Omicron疫情擴散，上海各社區陸陸續續封鎖，直到3月30日上海正式封城，崑山一延再延的封城令股民們才開始緊張。

科技股利空 等第二季財報公布

電子類股指數就剛好從3月30日的830.97點起跌，截至4月27日為止，電子類股指數跌-10.6%，算是反映俄烏戰爭與上海封城這兩大黑天鵝事件，但從台積電的第一季財報仍是好成績得知，科技股的第一季財報並沒有完整的揭露俄烏戰爭與上海封城這兩大黑天鵝事件的影響性，所以在第二季財報公布之前，科技股的賣壓很難利空出盡。

布蘭納德獲得美國參議院投票同意出任聯準會副主席，她主張最快在五月敲定，從六月開始縮減資產負債表，縮表影響的是長期利率，是真正的緊縮貨幣政策，於是美元指數在四月份上漲+4.27%，今年已累積+7.22%，美中十年期公債殖利率出現倒掛，十二年來首見，時間正好涵蓋了習近平執政兩任期間，等於因2008年北京奧運會的成功大外宣，吸引外資湧入中國投資的趨勢畫下句號，又加上俄烏戰爭中中國暗挺俄羅斯，在美國強硬選邊站的壓力下，外資擔心如果美國掌握到中國暗助俄羅斯的證據時，現在西方國家對俄羅斯的經濟制裁也會用同樣方式制裁中國，因此外資正快速地大規模撤離中國。

中國三月流失外資 創歷史新高

根據中國中央國債登記結算公司的數據，海外投資者今年二月淨減持人民幣350億元的中國政府債券，是有紀錄以來減幅最大的月份。這種拋售現象在三月加速，創下人民幣520億元新高，根據國際金融協會最新數據，中國在三月流失175億美元外資，創下歷史新高。

俄烏戰爭的經濟制裁是催化劑，而緊接而來的上海封城是摧毀投資信心的關鍵一擊，這些西方國家的人民在母國連口罩戴不戴都可以鬧上法院，結果在上海別說出門採購，還得半夜起來排隊做核酸檢，每天禁足在家裡用手機搶菜，就算是服兵役也沒有這麼不自由，而且還得忍受確診後強制送往大通鋪、百人共用一間廁所的方艙醫院，這經歷差不多接近難民營了。

從去年七月的教育雙減改革開始，到共富扼殺創新意願，接著上海封城，相信西方資本家已經深刻的體會到專制體制下的投資風險有多大，在未來可預見的五到十年內，外資離開中國將是個趨勢，少了外資的中國經濟成長率的預測從4.8%下修至4.4%，這個數字遠低於中國官方預測的5.5%左右，因此可預見中國央行將加大降息、降準的力道，將使人民幣重回易貶難升格局。

消費性電子需求 遇到「倒春寒」

中國的動態清零政策可以說是半導體景氣的殺手，四月的封城不單單只有上海，大約有二十二個城市也同步封城，只不過受重視度沒有上海高，在物流無法配送到客戶手中，並且搶購糧食優先的情況下，消費性電子的需求遇到「倒春寒」。

這場景跟2018年三月川普開啟美中貿易戰，陸續制裁中興通訊、華為、中芯國際等科技大廠，造成2018年一開年市場對5G的景氣展望大好，客戶搶在漲價之前重複下單，結果2020年初的疫情爆發，武漢封城、需求急凍，晶片逆轉為供過於求，業者花了幾季清庫存，股價在2020年七月到2021年五月陷入整理。

如今上海封城喚起了華爾街投行對2020年中國半導體清庫存的不好回憶，偏偏目前缺芯依舊，業者口風未鬆，車用晶片交期仍長達52周，投資界與業界的觀點不一致，造成了費城半導體今年已累積-15%跌幅。

萬一景氣逆風 小心高成本庫存

聯電在4月27日法說會中表示，第二季產能利用率100%，釋出對車用晶片展望樂觀的訊息，但另一方面，佔半導體總需求三成的PC景氣降溫，加上電競用的AMD Radeon RX6000和Nvidia GeForce RTX30，價格急跌，年初溢價達80%，如今溢價不到20%，顯卡的需求下滑，或許舒緩全球缺芯荒。

正如聯電法說會證實，晶圓出貨量微幅下滑，所幸價格上漲提升了營收，那麼聯電日前已經宣布凍漲，相信接下來半導體的景氣觀察將落在產能利用率上。華爾街投行最大的擔心是，在交期漫長、供給吃緊，萬一遇到景氣逆風，供應鏈難以調整產能計畫，同時第一季建立的高成本庫存也會成為燙手山芋。