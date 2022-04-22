虛擬貨幣成新世代退休理財投資標的?

文．林怡妏

你想幾歲退休？是否開始規劃退休理財？美國投資網站Investopedia針對不同世代的退休金投資計畫做了一份調查，調查結果顯示，受試者中，有近1/3的千禧世代傾向將虛擬貨幣列入退休金規劃的投資標的，另外X世代以降，包括千禧世代與Z世代，期望藉由虛擬貨幣得到最多的投資回報。

資產管理顧問籲：拿捏比例，應隨年紀下降

民眾對退休準備有年輕化的趨勢，許多千禧世代已將退休金列入儲蓄的第一目標，且在新興金融科技興起、區塊鏈經濟逐成趨勢之下，部分年輕族群會將之列入投資考量。

資產管理顧問戴瑋則表示，年輕族群規劃退休金，及早投資，可以更早開始複利，讓資產的累積相對輕鬆，他也支持年輕族群採納新興的金融商品或使用新興金融科技從事投資行為，但應考量自身可承受的風險範圍。

「具體來說，若將虛擬貨幣做為投資標的，那投資的比例就應該隨著年齡的增長而遞減，另外，虛擬貨幣存在高波動風險，投資者應該思考若這筆錢是為退休後的生活做準備，你投入的資金比例，能承受多大幅度的波動風險。基本上，我不建議走長期持有，或可藉由短期操作獲利，再利用這筆資金做更穩健的投資。」

高波動、高風險 學界持否定態度

對此，學界則警告，投資者在從事退休理財時，應確保投資標的選擇的審慎性，認為虛擬貨幣猶具許多風險，如其高度投機性而衍伸的高波動風險、極為複雜的估值模型以及不斷變化的監管環境，而上述要點，都使虛擬貨幣沒有特質可做為長期持有的基礎。

另外，美國勞工局發現，部分退休基金管理公司對虛擬貨幣的態度漸趨開放，甚至將虛擬貨幣推銷至401(K)計畫中。其中ForUsAll這間公司就推出虛擬貨幣投資組合，其用戶可將上限5%的退休金投入虛擬貨幣帳戶，並可持有、購買、出售50多種虛擬貨幣。勞工局為此特別發表聲明提出警告，當局認為虛擬貨幣經常標榜創新，以超額利潤吸引投資者，即便是專業的投資者，也難以評估是否為炒作，恐導致投資者對高報酬寄予厚望而無視風險，進一步難以做出明智的投資決策。

金融科技興起，退休理財的方式有更多元的選擇，許多年輕族群把提早退休當作目標，寄望透過虛擬貨幣的高報酬，讓退休金的積累更有效率，然而，高報酬背後，伴隨而來的是高風險，如何避險求利，值得思考。