馬稠後產業園區將成西部科技走廊樞紐

文．編輯部

回台灣設點、建廠，最大的困擾莫過於：找不到理想的產業園區土地。綜觀整個台灣，北台灣大面積的素地有限，且價格高昂，腹地面積居全國之冠的嘉義馬稠後產業園區，成為眾多回國台商投資台灣的最佳選擇。

卡位嘉義的黃金時刻

嘉義縣縣長翁章梁指出，馬稠後產業園區地權單純、鄰近地區設施完善，又介於中部科學園區、南部科學園區的中間地帶，嘉義縣政府更簡化各項行政作業，協助有意投資的企業，儘速實現設點、建廠的計畫。

馬稠後產業園區總面積約343.8公頃，地勢平坦、遼闊，且土地價格相對低廉，擁有地理位置優越、交通網絡綿密、基礎建設完善、水電供應無虞，與周遭生活機能完整、學研資源豐沛、鄰近多種產業的供應鏈等優勢。

目前，馬稠後產業園區土地已經過3次公告標售，標售率超過99％，足見企業對產業園區土地需求之殷切。此時，企業在馬稠後產業園區卡位，正趕上嘉義縣邁向「農工大縣」、振翅起飛前的黃金時刻。

位於朴子市與鹿草鄉交界的馬稠後產業園區，距高鐵嘉義站約6公里，距國道1號水上交流道約9公里，距西濱快速道路約10公里，距嘉義航空站約11公里，距布袋商港約13公里，陸、海、空交通皆頗為便利。

在嘉義縣政府的努力下，馬稠後產業園區的基礎建設已相當完善，除了水電供應無虞，污水處理設備也已完工，企業可安心地打造優質生產基地，無後顧之憂。而且，馬稠後產業園區鄰近太保市、朴子市與長庚醫療專區，消費、教育、醫療機能質量俱佳，有利於企業延攬各類人才。

竹科的成功，清華、陽明交通大學是最堅實的後盾。在嘉義縣境內，就有嘉義大學、南華大學、中正大學、長庚科技大學、吳鳳科技大學等數所大專院校，既是馬稠後產業園區企業的人才庫，也是進行產學合作的潛力夥伴。

多項高價值產業基地

嘉義縣政府經濟發展處評估，待馬稠後產業園區全部開發完成後，將可吸引約150家廠商進駐，創造約2萬個工作機會，與約800億元的產值，結合同在嘉義縣的大埔美精密機械園區、中埔公館產業園區、水上南靖產業園區、民雄航太基地、嘉義科學園區，將可發揮捏指成拳、相輔相成的綜效，帶動嘉義縣經濟發展再上層樓，與產業結構轉型！

因此，馬稠後產業園區未來可望成為台灣西部科技廊道的樞紐，將是智慧科技、智慧機械、智慧健康照護科技等高產值產業的重要基地，有助於嘉義縣子弟留鄉就業，並吸納優質人才移居，讓嘉義縣不僅躍居農工大縣，更躍居生活大縣、商業大縣！