虛擬貨幣不投機？新興市場的跨境貿易利器

文．林怡妏

許多人認識尤芷薇，都來自鳳凰衛視駐印度記者─筆名「印度尤」這個角色，她二十二歲隻身前往印度，一待就是八年。

2020年尤芷薇因疫情回到台灣，輾轉認識區塊鏈「新金融科技」新創XREX共同創辦人暨執行長，也是國際著名的資安專家黃耀文，在他的延攬下，尤芷薇毅然踏進不熟悉的區塊鏈產業。說不熟悉，其實並不全然，XREX初始瞄準的印度市場，是尤芷薇曾待了八年，幾乎成了她第二個家的地方。

欠缺健全金融體系 虛擬貨幣在印度成剛需

在台灣談到虛擬貨幣，大部分的人會直覺地聯想到投資行為，尤芷薇表示這是因為台灣金融相對便利，對虛擬貨幣沒有剛需，但在許多新興市場，它卻是重要的跨境貿易支付工具。

尤芷薇舉例像印度、非洲等開發中國家，金融體系尚未發展健全，資金效率低，央行無足夠的外匯存底，中小企業進行對外貿易，常常遇上買不到美元的窘境，使跨國生意面臨巨大的屏障。除了美元稀缺，當地貨幣長期走貶也是一大問題，「印度是世界第六大經濟體，但過去十年盧比對美元竟跌了56%。」黃耀文接著補充，在這樣的狀況下當地商人得付出高昂的成本，變相打擊其外貿競爭力。

虛擬貨幣的出現有效解決新興市場的痛點，以XREX提供的跨境支付服務為例，用戶可以將美元、印度盧比或數位貨幣存入XREX錢包，在XREX平台上一鍵就能轉法幣與加密貨幣，並對接銀行。以印度商人為例，他們直接以美元穩定幣USDT支付海外的供應商，收款方也可以直接將USDT換成美元，再提領至其銀行戶頭。

透過法幣與數位貨幣的轉換，XREX成功協助新興市場的中小企業與商人取得美元、減少匯損，擺脫非正式經濟，而能與國際經濟接軌。儘管近期國際貨幣基金組織警告，新興市場虛擬貨幣快速增加，可能助長當地經濟「虛擬化」，但不可否認，在這些開發中國家金融體制未發展健全之前，虛擬貨幣是達到「普惠金融」的最快途徑，由此，國際貨幣基金組織也敦促發展中國家加強宏觀經濟政策，避免虛擬貨幣的崛起對財政造成威脅。

台灣擁強勢金融 區塊鏈廠商搶駐

XREX主要服務印度、非洲與東南亞等新興市場B2B與部分C2C客戶，戰場在海外，卻設點在台灣，全是因為台灣得天獨厚的金融環境。

「台灣央行真的很強，我們擁有極佳的美元流通性，台幣匯率也十分穩定。」黃耀文笑著說道，他認為這項特點使台灣相較亞洲他國，更有利區塊鏈產業發展，尤其對於像XREX這樣提供金融支付與轉帳服務的業者，能為其打造優勢條件進軍市場。

另外，許多人質疑區塊鏈這項新興的金融科技可能成為洗錢溫床，對此金管會在2021年七月已將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並要求業者限期辦理法遵聲明，台灣目前已有七家廠商通過銀行局檢核，完成登記，XREX也是其中一家。黃耀文對此樂見其成，「現在許多來台運營的區塊鏈廠商，服務的不是台灣客戶，但他們會在台灣建立團隊、成立辦公室，就是因為他們知道政府的管理辦法非常清楚，我只要照著你的辦法走，我就不違法，這在國際上是很獨特的。」

黃耀文進一步表示，當前國際上許多政府開始對虛擬通貨進行嚴厲管制，甚至禁止其發展，但台灣整體環境還很自由，具備彈性，加上洗錢防制條例正式上路，為區塊鏈產業形塑良好的發展環境，吸引海外業者進駐。

區塊鏈去中心化的金融應用DeFi，缺乏明確的法人實體，為監管帶來障礙，如今，隨著各國政府開始明訂法規與監理制度，一方面可使業者在進軍市場時，有法可循，避免吃上罰則，另一方面也能使不法或不當的業者日益減少，當區塊鏈產業整體環境更為安全、友善，用戶的權益便能得到更完善的保障。

「去中心化」非指責任去中心化

「去中心化」的金融體制猶須「中心化」的金融規管，會不會有些矛盾？

尤芷薇提醒，「大家在理解『去中心化』這個概念時，不要把它想像成一個沒有人管的荒野，『去中心化』的概念主要實現在帳本、運營與決策這三個『技術』層面，它可以幫助我們的生活更便利，但在責任上，仍要有『中心化』的規範。」

黃耀文接著補充，「去中心化」有不同層面的定義，首先是帳本的去中心化，他舉例，「假設美國發行了央行數位美元，我們就能看到國家每天發行多少貨幣、政府有多少外匯存底。」帳單的去中心化，打造一個公開、透明、不可竄改的交易環境。

其二是運營的去中心化，「在DeFi中，所有的運營機制都被寫成智能合約，公開在區塊鏈上，具體來說，我們能看到任一業者的借貸機制。」如此一來，可以取得用戶的信心、增加透明度。

最後是決策的去中心化，黃耀文表示目前還很少見，尤其在修改協議參數時，仍採取中心化的決策機制。不過隨著DAO(去中心化自治組織，Decentralized Autonomous Organization)概念的興起，去中心化決策也有望被實現。

然而，要想透過上述金融科技的運用，為人類生活帶來改變與提升，還需有責任「中心化」的前提，以避免不肖業者罔顧用戶權益，因此中心化的金融監管仍有必要！

未來世界 「金本位」與「比特幣本位」並存

虛擬通貨產業得仰賴傳統金融與銀行產業成熟的監管機制，顯見創新金融的應用，仍須與傳統金融橋接。

尤芷薇表示，「當我們在看一個新科技的時候，我們從不覺得它會取代既有體制，亦如比特幣出現之後，不代表金本位這個共識就會消失，我認為這兩者可以並存，只是要能彼此互補、銜接。」

如同XREX提供的跨境換匯服務，需透過整合多國法幣管道，與全球傳統金融機構對接，才能促成數位貨幣與法定貨幣的有效轉換，XREX就像一座橋樑，將這些因區塊鏈技術而生的創新金融運用與傳統銀行體系進行橋接。

尤芷薇舉例，「當我是一個使用數位美元USDT的人，我會很在意我是否能領出美元USD，這也是XREX平台的部分服務內容。」

「金本位」是千年以來人類的共識，它之所以如此珍貴，就是因為它無法動搖，而比特幣自2008年誕生以來，也逐漸成為部分群體的共識，如今，不僅「比特幣本位」的概念被提出，在去中心化穩定幣DAI出現後，也形成了「以太幣本位」的概念，但無論如何，都不代表法幣與數位貨幣不能共存，若能借力使力，即能創造出多元的金融運用場景，人們將不再受限於單一體系或規範，而能有更多的選擇與可能性。

加入XREX已一年多的時間，尤芷薇說，她覺得自己與加密貨幣產業最大的共同點就是「undefined」。

XREX辦公室大廳一片綠葉造景上，用燈條排列出的字樣「Redefine banking together」與尤芷薇一席話似乎有些呼應：當你尚未被定義，你就有無限的可能性。