台廠大啖離岸風電商機

文．高適

再生能源發電超過60％

國發會三月底與多個政府部門共同公佈「台灣二○五○淨零排放路徑及策略總說明」，將在二○三○年前投入九千億元預算推動減碳，其中新增預算三二○○億，未來八年平均每年投入淨零的相關預算超過千億元。

其中，在淨零排放能源規劃方面，預計二○五○年再生能源佔總電力的60~70％，並搭配9~12％的氫能、20~27％的火力發電，以達成整體電力供應的去碳化。

在政府規劃能源去碳化的同時，台灣對電力需求也持續的成長，雖國發會預估在淨零情境下，預估二○二一～二○五○年電力消費將年均成長2％正負○．五％。但在廠商回台投資及擴廠的趨勢下，目前電力需求成長明顯高於國發會預估，據台電統計去年售電量成長4.68％，年增率創十一年來新高，其中一般用戶成長3.95％，工業大廠所用的特高壓電力成長6.63％，為主要成長來源。

在各產業中，又以二十四小時生產為主的半導體產業用電最兇，光晶圓代工龍頭台積電(2330)隨著先進製程的新產能陸續開出，預估二○二五年用電佔全台比例將由4％翻倍成長至8％，屆時電力缺口恐會進一步擴大。

風電及太陽能重中之重

若再配合政府拉高再生能源發電比例的政策，可預期再生能源發電需求將大幅增加，相關發電的基礎設施建設勢必要加快腳步，帶動再生能源商機提前發酵。因此，可以看到在二○三○年前淨零排放投入的九千億中，就有二一○七億元用在風電、太陽能及氫能等再生能源的電力升級。

風電及太陽能一直是台灣執政黨能源轉型政策主打的升級方向，過去是如此，未來也是如此。經濟部表示，根據國際再生能源總署(IRENA)統計資料，二○二一年底日本及韓國的離岸風電設置量分別為65MW及136MW，台灣則是237MW，在總裝置量及成長率已高於日、韓。

太陽光電部分，因國土面積的差異，總設置量仍低於日、韓，但以年平均成長率來看，二○一六年至二○二一年日本約12.1％、韓國約32.5％，台灣則為44.2％，成長速度較日、韓快速。

前期工程延遲趕進度 後期標案收件在即

執政黨二○二五年能源轉型規劃中的離岸風電分配的容量目標為5.7GW，原先預計於二○二○年至二○二五年陸續商轉，不過受到疫情影響，相對施工進度有所放緩，後續應會有趕進度的動作。

二○二五年後的離岸風電政策傾向由政府主導區塊開發，從二○二六年到二○三五年將釋出15GW容量(原規劃10GW)，前期二○二六年至二○三一年將再分做三期，先行釋出9GW，即每年釋出1.5GW，加上二○二五年前強制國產化比重達70％的目標，建立台灣風電國家隊，台灣供應鏈所能吃到的商機大餅將會越來越多。