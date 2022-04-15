台幣貶值潮來襲 精準投資外幣怎麼做

文／理周教育學苑．方鈞

A:外匯市場近期產生巨大波動，特別是美元、人民幣、日圓都各有其愛好者，整體來看，美元及人民幣屬於強勢貨幣，而日圓則偏弱，因此，就預期未來漲價空間而言，日圓低點還未到，美元及人民幣則有更大機會。

就美元來看，四月份FED利率紀要顯示，多數官員認為沒有烏俄戰爭影響，三月份應該升息兩碼，並有機會在五月份展開縮表，這表示，一直到五月FOMC會議前，市場將先反應，美元走漲機會大。

在美元兌台幣方面，去(2021)年六月開始國際美元漲幅並沒有反應在美元兌台幣匯率上，因此目前美元升值屬補漲，從國際資金角度來看，受升息影響，美債殖利率飆升、台股表現不佳、台幣貶值等，確實有利外資匯出。接下來需觀察台股是否止跌，以及央行的態度，台股止跌的話，短期兌美元匯率有機會在28.8~29.3區間震盪，要換美元的投資朋友還是建議分批進場。

五月份美國如果確定縮表後，美元兌台幣才有機會迎來更大漲幅，整體來看，受到升息影響，美元長線看多，短線上美元在29的整數關卡可能有壓，等待五月FOMC而定。

至於人民幣，因美聯儲無限印鈔及沙國加速石油使用人民幣結算進程，也讓國際間開始思考用人民幣作為結算工具的可行性，歷史上來看，人民幣在2015年最高價來過2.11元，以目前匯率，上漲確實有空間，短期壓力約落在4.61附近，兌換上也是建議分批進場。

美元與人民幣各有千秋，現在市場預期美國升息通膨會下降，未來如果通膨下降力度不大，人民幣將成為下一個黑馬，投資人在資產配置上可以分散風險投資。