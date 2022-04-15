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台股強站萬七大關 是反彈還是續攻

聯合新聞網 / 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

A:受到美聯儲加速升息影響，三月份外資匯出高達1712億台幣，創下兩年來最大匯出額，外資此舉也讓台股交易量下跌，連帶台幣貶值，這次賣超主要集中在電子股，特別是台積電、聯發科、聯電等，後續台股要止跌，首看電子股是否回穩。

就Ｋ線圖來看，目前台積電及電子期都有弱於大盤現象，金融期則強於大盤，這表示當利空消息出現時，電子股無法發揮穩盤作用，全靠金融類股支撐，但就台股結構比例來看，金融股頂多做到不大跌，真要反轉續攻，還是需要電子股配合。四月十四日為台積電第一季法說會，在這之後如果台積電能夠帶出利多消息，一舉追平大盤，後續對於台股將有不錯幫助，反之後續台股上漲都須謹慎以對。

國際盤面來看，受到升息影響，小道瓊震盪向下，Ｋ線之間還是有較強空方勢力存在，表示尚未利空出盡，而昆山封城持續，對電子業衝擊只是一開始，後續供應鏈是否斷鏈才是重點。

整體而言，台股跌深反彈，回到反壓區都需留意，手中持股可以適量減倉，在台積電及電子期尚未強於大盤前，建議投資人保守以對，此外，四月十二日低點為關鍵防守價，一旦跌破嚴防殺盤。趁此機會投資人也可檢視手中持股是否強於大盤，強者，續抱無憂，反之，還是要密切留意電子股動向。

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