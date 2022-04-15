「配速持股」投資心法 累積財富有策略

文．蔡武穆

詹英哲早期在股市短線進出，十八年下來小賺小賠，沒有累積財富，四十三歲時有了中年危機，「不知何時才能退休？」檢討自己的投資方式，於是轉向巴菲特學習價值投資。

當時他的身體狀況也亮起紅燈，健康檢查報告紅字逐年增加，為了身體健康，他開始慢跑，參加公司的愛跑社，甚至參加台北馬拉松比賽，意外地讓他的價值投資有了轉機。

股票「配速員」 績效對照指標

原來，跑馬拉松時，贊助商愛迪達會提供配速員的服務，作為跑者的配速指標，配速員會根據路況增速或減速，保持最佳的體能，通常跟著配速員跑，都可以在預定時間達到目標，他發覺，投資跟慢跑很類似，加碼減碼，加速減速，有著異曲同工之妙，從中領悟「配速持股法」，作為績效參考指標。

詹英哲認為，投資有主動和被動兩種，前者有時間研究股票，建立投資組合，目標在打敗大盤，追求更高的報酬，後者沒有時間研究股票，就跟著配速員跑，根據過去的報酬紀錄，多少可以獲得相對應的報酬。

於是他在自己最熟悉的台股和美股，開始建立股票的「配速員」，找出四個可以衡量績效的指標，分別是0050 ETF、0056 ETF、波克夏及美國標普500 ETF(VOO)，依次作為成長股、定存股、價值股、美股指數投資的對照指標。

「每一檔股票都會歸類到相對應參考指標」，他說明，0056 ETF成立至今平均年化報酬率5%~6%，相對應的定存股殖利率至少要有5%的實力；0050 ETF成立以來平均年化報酬率在9%~10%，所歸屬的成長股若跑輸配速員，他會深入研究個股，了解背後的原因，思考是否繼續持有該檔個股。

舉例來說，某檔環保股(成長股)因環評未過而設廠延宕，影響營收及股價表現，他認為中國大陸設廠需要流程及時間，是可以接受的短期因素，並不影響公司的營運價值，因而繼續持有該檔股票。

從配速員的波動 了解市場脈動

價值投資則對應到巴菲特投資的公司波克夏，例如，全家便利商店(5903)股價最近跌得很慘，去年因疫情嚴峻，店內禁止內用而獲利下降，反映在股價上，詹英哲認為，這應是短期現象，全家便利商店目前還在增加門市，以價值投資的概念，「好公司遇到倒楣事」，更是要加碼買進。

詹英哲的投資視野不僅在台股，更延伸到美股，眾所皆知，0050 ETF是跟著台股加權指數走，而標普500 ETF則是跟著美國股市，有指標性意味，自己的投資組合跟二者比較「是贏還是輸」，以此檢討績效。

從配速員的波動 了解市場脈動

過去兩年，美國科技股強勁，媒體譏笑價值投資已死，今年以來，科技股轉弱，波克夏的價值投資已經漲了10%以上，他認為，每一段時間流行的趨勢不一樣，有時價值股、有時成長股，觀察四個配速員的波動，亦可了解目前市場的脈動。

詹英哲坦言，自己受到巴菲特的影響很深，去年市場追逐科技股，巴菲特反其道而行，滿手現金，在致股東的信件上明言找不到好的投資標的，市場譏稱，「巴菲特老了，過於保守，不敢放膽投資」，他心想，巴菲特一定有其用意。

恰好國內景氣信號燈連續九個月在黃紅燈、紅燈之間遊走，景氣有過熱的跡象，他決定放緩投資步調，留兩年的預備金，謹防股市空頭時賣股變現，以現在通膨升息、俄烏戰爭，股市回檔修正來看，手中持有的現金正好逢低進場，可見「薑還是老的辣」，巴菲特睿智的眼光，永遠值得投資者追隨。

選股首重公司護城河與競爭優勢

詹英哲的選股首重公司護城河與競爭優勢，沒有護城河的公司，像是景氣循環股或本夢比的股票，都不考慮，量化指標是篩選股東權益報酬率(ROE)大於15%，且獲利及股息每年皆穩定成長的公司，透過這兩個指標檢視護城河競爭優勢的高低。

進出場點是以本益比法推估便宜價、合理價、昂貴價，他認為自己投資的都是穩健的成長股，股性變化不大，因此，EPS參考近四季EPS的總和(本季＋前三季EPS總和)，本益比則以過去五年的本益比來計算，當股價低於合理價則買進，高於合理價即停止買進。

若股價在昂貴價附近，作價差的人會選擇賣出股票，他則會評估公司未來的成長性，若公司有持續成長的動能，會繼續持有，若判斷公司未來四季EPS會衰退則會賣出。

季報出爐 檢視持股 年底績效總評比 汰弱留強

詹英哲目前手中有十四檔股票，除了上述四個配速員之外，還有環保股、食品股，其他股性較活潑的成長股，為分散風險，單一個股比重不超過20%，同一類股不超過30%，每季財報出爐時，檢視一次持股，關心股價及EPS的變動情況，年底再與四個配速員績效總評比，進行汰弱留強。持股六年下來，年平均報酬率12%，股票市值已達二千萬，月領股息十萬元。

退休之後的他，正充實導遊的相關知識，期待解封以後，帶國外旅客遊歷台灣美景，他說，自己的投資是系統性的方法，即便是現在俄烏戰爭、通膨升息，股市跌跌不休，他完全不擔心，正好測試自己的投資方法是否禁得起考驗。