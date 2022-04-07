矽谷生技公司Altos Labs募資30億美元研發抗老新藥

文．郭文生

追求長生不老，是自古以來不斷有人類嘗試的目標。不過，從來沒有人獲得成功。如果有大量的金錢，聘請頂尖的諾貝爾獎得主，能不能讓這個目標更近一點？這是從去年九月以來，矽谷投資圈最熱門的話題。一家公司名為Altos Labs成功募集了三十億美元(約八百五十多億台幣)的資金，招募再生醫學領域的權威，要研究如何停止老化，或促進細胞再生，創下史上最高的募資紀錄。

Altos Labs是由三個人共同創辦，分別是曾掌管美國衛生研究院的Richard Klausner，以及曾擔任Juno與Grail兩家生技獨角獸公司CEO的Hans Bishop，還有矽谷網路投資名人Yuri Milner。在2021年九月，成功完成天使輪募資，由於有亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐茲(Jeff Bezos)投資，成為美國外界矚目的熱門話題，今(2022)年則順利完成三十億美元的募資正式運作。

長生不老不是夢？

過去，生物的細胞生命週期被認為是不可逆轉的過程。隨著年齡的增長，細胞會改變其基因表達模式，轉化為老年模式。然而，最新的幹細胞研究，讓部分科學家認為，這個過程是可以逆轉的。Altos公司宣稱，他們成立的目的，就是透過最新的科學技術，開發讓人暫停老化，或促進細胞再生的方法。

這個概念要從日本諾貝爾獎得主山中伸彌(Shinya Yamanaka)的人工誘導多能幹細胞(induced pluripotent stem cell，簡稱iPS)說起。山中伸彌發現，僅使用Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc(OSKM)等四種轉錄因子，對小鼠細胞進行重編程，就可以成功讓小鼠的皮膚纖維母細胞，變成具有分化功能的幹細胞(iPS)。

OSKM因子，也因此命名為「山中因子」(Yamanaka Factors)。後續的科學家Juan Carlos Izpisua Belmonte提出的研究發現，山中因子植入小鼠的皮膚纖維母細胞後，可讓皮膚纖維母細胞表現得像年輕細胞，還會增生，是細胞可以逆齡再生的證據。他因此大膽預言，人類壽命可以再延長五十年。這也是讓矽谷創投大亨迫不及待，想要募資招兵買馬創立Altos的主要原因。

多位諾貝爾獎得主的明星陣容

Altos除了募資以外，也積極招募幹細胞、基因改造、蛋白質、製藥等相關領域的頂尖科學家，包括數位諾貝爾醫學與化學獎得主，還有豐富研發經驗的藥廠高階主管入列以外，甚至還招募了主導人工智能(AI)深度學習AI程式Deep Mind的電腦演算法專家加入，明星陣容一字排開，令人不禁讚嘆，據悉許多人都是被以原先十倍薪資的行情延攬入列。

根據Altos發布的新聞稿，細胞再生技術的權威山中伸彌，則將擔任無給職高級顧問，督導Altos在日本的研究。Altos在美國舊金山灣區與加州聖地牙哥，還有英國的劍橋設立三個實驗室，分別由Juan Carlos Izpisua Belmonte、Wolf Reik和Peter Walter帶領督導。

現任國際藥廠GSK最高研發主管的Hal Barron也將在今(2022)年八月到任，成為CEO，曾任生技大廠Genentech高階主管的安里卡隆(Ann Lee-Karlon)則擔任首席營運長。

此外，Altos董事會與科學顧問成員還網羅了藥物化學權威、2018年諾貝爾化學獎得主Frances Arnold、發現逆轉錄酶獲得1975年諾貝爾醫學獎的David Baltimore，以及發現基因編輯工具CRISPR-Cas9獲得2020年諾貝爾化學獎的Jennifer Doudna。知名的生物免疫學者Maria Leptin，以及專長老化研究的表觀遺傳專家Morgan Levine也成為該公司一員。

難關不少 成功仍在未定之天

然而，幹細胞研究已經興起多年，近年來不斷有各種幹細胞療法的想像與研究，但至今似乎仍尚未有令人欣喜的結果，原因何在？

以山中伸彌的發現來說，還是有許多風險。例如，山中因子(OSKM)中的「Ｍ」(c-Myc)就可能有癌化的風險。此外，要用什麼載體將山中因子送進細胞，也需要研究。還有，若將山中因子注入細胞，若無法順利正確轉換導致差錯，要如何避免與處理？這些都是需要克服的問題。

此外，即使在生技科技領域，諾貝爾獎得主成功研發出新藥的例子其實也不多。而在Altos之前也已經有許多公司在進行相關研究。Google的共同創辦人賴瑞佩吉(Larry Page)就在2013年成立了Calico Labs，宣布要研究人類長壽(longevity)的方法。已經九十三歲高齡，外號「超人」的香港首富李嘉誠，也在2017年投資研發抗衰老藥物的美國ChromaDex公司。

無論哪一家勝出，依照藥品開發的正規時程，我們大約還需要至少十年、二十年，甚至更久，才能看到這場競賽的結果，李嘉誠先生恐怕已經無法享受。

後續仍值得期待

不過，既然有人募集了那麼多資金與人才，來追逐這個人類自古以來的夢想，我們還是樂觀其成。畢竟自古以來，人類不斷研究對抗衰老的方法，東方道家煉丹，西方則有煉金術師，雖然沒有成功，但鍊金術師的種種發現，還是為現代化學奠定基礎，甚至成就了現代製藥產業，或許我們也有機會從中發現可以治癒其他疾病的解方。

此外，預估在Altos Labs天價募資帶動下，很可能還會有其他打著「抗衰老」或「再生」等名義的生技公司，也可能如雨後春筍在世界各地出現。