法人相中成長型紡織績優股

文．高適

萬物皆漲的持續性高通膨已是全球民眾最關注的民生問題，可支配所得減少，預期降低非必須消費品購買行為，已逐步影響終端產品銷售，市場出貨規模下修、品牌廠砍單、供應鏈訂單調整聲浪四起，又以庫存高企的消費性電子產品最為嚴重，成為干擾全球股市的新雜音，產業以電子為主的台股首當其衝。

消費性電子出貨全面下修

以研調機構TrendForce為例，近日已全面下修消費性電子產品出貨預估，今年智慧型手機出貨量預估，自原先的13.8億支下修至13.66億支，年減2.5％。其中，中國市場出貨量下修幅度較大，自原先的3.25億支下修至3億支，年減7.7％。

今年筆電出貨量預估，自原先的2.38億台下修至2.25億台，年減8.5％；今年電視出貨量預估，自原先的2.17億台下修至2.15億台，年增幅收斂至2.4％；今年液晶監視器出貨預估，自原先的1.44億台降至1.42億台，年減2.3％。

TrendForce雖全面下修，但各產品下修幅度算是相對保守，與市場較悲觀的預估量仍有段差距。若烏俄戰爭歹戲拖棚，對全球經濟及消費衝擊擴大，不排除預估值未來都還會有下修的空間，股市受消費性電子雜音干擾的時間也會拉長。

資金轉向非電子尋找機會

在市場下修可能未見終點前，股市資金勢必會選擇避開消費性電子相關供應鏈，轉向雜音較少的必需消費或非電子產業避險並尋找投資機會。隨著資金流向移轉，獲得資金買盤青睞的產業或個股，其股價表現自然會優於消費性電子股及以電子股為重的大盤。

四月起美股將進入新一季財報公布期，市場除了關注財報數字外，也會藉由各企業對本季及今年的財測展望，從中理出各產業未來的景氣展望，也將成為牽動資金移動方向的新變數。

目前已公布財報的產業中，運動品牌的展望明顯較為樂觀，對國內供應鏈營運展望較為有利，有利增添低迷已久的族群股價落底反彈的契機，可觀察資金是否有流向此族群的跡象。

運動服飾指標龍頭財測樂觀

全球運動品牌龍頭Nike，在3月21日交出優於預期的財報，向市場證明公司有能力因應起伏不定的環境，並以直銷及數位化方式大規模服務消費者，同時表示所有越南工廠產能將逐步恢復，庫存供應情況逐漸改善，目前物流運輸延誤時間，在公司各方努力下也比產業平均縮短近四週，供應鏈問題有望在本季得到緩解。

市場較為擔心的產業存貨問題，截至上一季底公司庫存金額年增15％至77億美元。公司表示主要是供應鏈持續受衝擊導致前置時間拉長、在途存貨偏高，但強調市場需求持續遠大於可用庫存，未來營收成長會比去年底購物季更強勁。