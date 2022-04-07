文．洪寶山

從2020年的COVID-19，新冠病毒不斷變異，在英國發現的Alpha與印度發現的Delta曾經是在這場疫情威脅人類最大的主要病毒株，但自從去年底在南非發現的Omicron之後，已經成為現在主要的傳染病毒株，這場人類與新冠病毒的攻防戰，你來我往，新冠病毒在疫苗問世施打一年多之後，變異到傳染力超強，已達到疫調追不上的地步。

開門拚經濟 還是關門清病毒

歐美國家因制度關係無法強制民眾必須接種疫苗，在這些已開發國家決定開放國門拚經濟，其他各國基於貿易往來緣故，遲早也要面對國門開放的議題，所以最近雙北市長呼籲中央早日定調新台灣防疫模式─清零？還是共存？

其實，答案早在行政院長定調「防疫與經濟並行」之後，就已經回不去了。防疫中心之所以沒有說死，就是因為探索「防疫與經濟並行」的新模式是摸著石頭過河的未知，只能邊走邊修正，萬一真的到失控，也還有緊縮修正的空間。所謂「他山之石，可以攻錯」，來看看最近中國大陸在堅持清零的防疫政策上，遇到了什麼樣的困難，有什麼經驗是台灣可以借鏡少走冤枉路。

上海作為中國大陸最大對外口岸之一，在新冠肺炎疫情期間承擔了全中國約四成的入境國際和港澳台航班。在今年三月十一日疫情爆發之前，從搭飛機入境上海的港客，只被要求四十八小時內的核酸檢測報告，並且無需強制預約酒店即可登機，後來傳出徐匯區漕溪北路1200號的老牌五星級酒店─華亭賓館因港客要求開空調，結果工作人員不知道中央空調是內循環系統，必須關掉公共區域，結果病毒就從空調管路擴散到賓館之外。

三種防疫試點 哪一種最成功

本來中國大陸向來都是一發現陽性確診病例，方圓數十里甚至百里就全部隔離做核酸檢，但面對Omicron同時感染二十九個省份，也讓醫界出現不同聲音認為面對西方國家已經與病毒共存，遲早中國大陸也要走向開放國門的那一天，所以才有了三種不同的防疫試點─香港試行西方式的與病毒共存模式、深圳的武漢式五天封城清零模式，以及上海的精準疫調、維持正常生活的與病毒共存模式，對照目前新台灣防疫模式，比較接近實施「全域靜態管理」前的上海「精準疫調、維持正常生活的與病毒共存」模式。

為什麼上海的實驗失敗了呢？最關鍵的因素就是病毒擴散的速度不是疫調可以追得上的，上海確診病例的RO值約９，表示一人傳十人，潛伏期縮短到三天，所以三天就可以一人傳一百人，因此短短一個月，上海二千五百萬人口就達到單日確診九千餘人，等到讀者見到這篇文章，Omicron擴散正好滿兩周，而且第三劑覆蓋率僅五成，屆時單日確診人數能夠控制在五百人以下已經算是很優秀了。

要與病毒共存 口服藥夠用嗎

第三劑的混打對於增強抵抗力有明顯的幫助，是必要的。至於第四劑根據以色列實驗結果顯示，就算打了第四劑仍會發生感染，感染者仍會有高病毒量及高傳染性。另外有打第四劑跟沒打第四劑，感染到Omicron時，症狀皆屬輕微，所以雖然拜登帶頭接種第四劑，但倒不是很有急迫性，重點在於勸說沒接種過的長者站出來接種，同時準備足量的輝瑞口服藥PAXLOVID。

根據中國大陸八個省服用輝瑞口服藥五天療程顯示，患者身上病毒量明顯下降，這個藥主要是用在輕症患者避免病情走向中重症，所以如果台灣有足夠的採購量，那麼輕症隔離就可以採取西方的居家隔離，減輕醫療系統負擔。

貨櫃輪塞港 不如想像的嚴重

貨櫃三雄意外掃到上海封城之亂的尾巴，微博有一張三百多艘貨船塞爆上海港口的截圖，被解讀成上海封城，許多製造業停工，航商載貨量下降；即使有貨，碼頭作業效率大減，船舶進出港也是問題，暗示連十一跌的SCFI運價指數還有很大的下跌空間。

但自2017年12月10日洋山四期自動化貨櫃碼頭正式開港後，過去一○八台軌道吊需要一○八名操作人員現場作業，如今只需七名操作人員實施遠程監控及特定場景參與操控即可。所以上港集團在三月二十七日增派三十名值班人員滿足二十四小時作業需求後，自三月二十八日以來，上海港貨櫃輪船平均等泊時間小於二十四小時，平均等泊船舶小於十艘次。

另外，針對封城造成陸運短缺問題，上港集團推出「貨櫃箱陸改水」方案，一些貨物不能通過貨櫃卡車及時運抵港區的，客戶可以先將貨櫃箱運至長三角流域的太倉港、蘇州港等地，再通過支線船舶沿海運輸集中並運到洋山港或外高橋的港區，有效保障貨櫃箱及時到港、出運。也因此四月一日公布的SCFI運價指數跌幅意外縮小。