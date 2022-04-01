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清明變盤如何應對？ 節後布局看這裡

聯合新聞網 / 理財周刊

文．理周教育學苑．方鈞

Q:股市老手對於節氣變盤一說應該都不陌生，過往清明節連假由於時間長，市場變數大，假期回來後漲幅不及清明前，因此流傳清明變盤一說，特別在今年通膨加劇、烏俄戰爭、疫情捲土重來，外在變數更多，清明後如何應對？關鍵點有哪些？可以投資什麼？

A:根據過往十年統計，清明過後第一個交易日平均漲幅為0.02%，而後十日平均漲幅為1.19%，上漲六次下跌四次，關於清明變盤一說並無顯著相關，近四年來更是在清明後都有不錯漲幅，因此如果是擔心節氣變盤的投資朋友，大可不必在意。

至三月二十九日止，台股在17700~17400點震盪，剛好壓在年線及半年線之間，近七個交易日成交量都在三千億元以下，顯示市場後續觀望態度濃厚，不過隨著烏俄戰爭停戰推進，加權指數若能一舉站上半年線，有利後市上攻。

國際市場面，雖然烏俄談和有利股價上漲，但高油價也加劇通膨隱憂，特別是四月十二日美國公布三月份CPI將關係到後續升息幅度，短期來說國際股市維持震盪向上格局。

而國內雖然疫情還未完全控制，但從三月二十八日股市反應來看，盤中下跌308點，但支撐力道強勁，跌勢並未延續，待連假過後買氣回溫，台股有機會再上攻一波。

特別要留意的是目前台積電、聯發科等大型權值股，股價表現皆弱於大盤，遇到利空消息如果沒有權值股撐腰，殺盤力道不容小覷，目前市場資金大致分短波差價投機及高殖利率投資兩方向。

投機主要聚焦長榮、萬海、欣興、景碩、長榮航、華通等，接下來若順利上攻，有機會短線賺取差價。而高殖利率股主要還是聚焦在能源、通膨概念、金融等，像原物料加上高殖利率的台塑、台化、台聚、中鋼，金融加上高殖利率的富邦金、元大金、國泰金、永豐金、新光金等。整體來看，只要清明節國際上沒有利空，節後台股有機會向上攻，稍加注意資金配置比例即可。

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