快訊

靠血統就能取得身分 憲法法庭判原住民身分法違憲

高鐵突停駛還倒退嚕 旅客迫改搭公車

烏俄談和露曙光 油價可望回穩？

聯合新聞網 / 理財周刊

文．理周教育學苑．方鈞<

Q:烏俄戰爭爆發以來，國際金價與油價水漲船高，隨著戰事推進到3月29日烏俄第五輪談判，俄國表示「此次談判很有建設性」，並承諾將減少軍事行動，也為戰爭談和露出曙光，國際油價應聲下跌，WTI原油跌幅高達7%，如果未來順利停戰，油價有機會回穩嗎？未來怎麼看？

A:自戰爭開打以來，國際油價一路飆漲，最高來到一百三十美元，而後隨著戰事緩和回到九十三美元，後續價格則在此區間震盪。

短期來看，雖然談和有機會讓油價回穩，但長期而言，因為疫情加上戰爭讓油價一路飆升，而上游原物料上漲，帶動通膨加劇，又再次推動油價上漲，整體看起來，這已是不可逆的循環，因此，油價長線來看依然有上漲空間。

在石油產業鏈中，從探勘到挖井都需要時間，自二○二○年疫情爆發後，國際油價一度來到六．五美元，甚至在期貨上還出現負油價，當時相關石油公司被迫倒閉，而後雖然疫情回穩，油價上漲，但中間缺工問題依然無法解決，供需失衡下，油價下跌有限。

再者，過去幾年，雖然人類一直尋求新能源能夠取代石油，但新能源普及也尚未成熟，在石油輸出國組織(OPEC)國家中，除了沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國家有閒置產能外，其他國家要完成既有目標都有困難，短期OPEC要增產空間有限。

俄羅斯石油供應鏈約佔全球供應10%，儘管俄國油價下跌，但從俄國出口到歐美約需三周時間，目前歐美進口的都是戰爭前的石油，真正石油短缺危機現在才要開始，在基本供給無解下，未來油價將會維持高檔震盪。

對照歷史經驗，每一次油價飆漲，後續帶動的都是經濟衰退，二○○八年國際油價飆升到一四五美元，小道開始向下修正，三個月後走出主跌段，而今原油上漲，小道也有開始修正跡象，未來嚴防二到三個月股市會有崩跌現象。現今看待油價不只是戰爭，更是景氣循環重要指標，投資人還需留意未來油價急跌狀況。

相關新聞

全球新貿易戰

美國前總統川普宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」，導致擴大貿易逆差、強逼技術轉移到中國，於是2018年3月22日根據貿易法第301條要求美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅，涉及商品總計估達600億美元。同年7月6日，美國對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅；中國商務部同日作出反制措施，對價值340億美元的美國輸華商品徵收25%的額外關稅，至此，開啟貿易保護主義的勢頭。

特斯拉狂飆 炒熱電動車

俄烏戰事邊打邊談逾一個月，對市場恐慌衝擊的效用已遞減，全球跌深股市出現強勁反彈，台股創新高股票也開始變多。但高通膨持續所引發的消費縮手、景氣衰退及品牌廠砍單的雜音，卻成為投資人新的擔憂焦點，加上美國公債殖利率不斷飆高，股市存在二次評價修正的風險，台股居高思危的氣氛已越來越濃。

走進藝術收藏 打開更深層次的閱讀

「我願意為你，我願意為你，我願意為你被放逐天際…就算多一秒停留在你懷裡…」，不用多加解釋，你一定會知道這是王菲唱的《我願意》，並且心裡不自覺跟著哼起纏綿的旋律，感動陶醉在其中。

烏俄談和露曙光 油價可望回穩？

Q:烏俄戰爭爆發以來，國際金價與油價水漲船高，隨著戰事推進到3月29日烏俄第五輪談判，俄國表示「此次談判很有建設性」，並承諾將減少軍事行動，也為戰爭談和露出曙光，國際油價應聲下跌，WTI原油跌幅高達7%，如果未來順利停戰，油價有機會回穩嗎？未來怎麼看？

清明變盤如何應對？ 節後布局看這裡

Q:股市老手對於節氣變盤一說應該都不陌生，過往清明節連假由於時間長，市場變數大，假期回來後漲幅不及清明前，因此流傳清明變盤一說，特別在今年通膨加劇、烏俄戰爭、疫情捲土重來，外在變數更多，清明後如何應對？關鍵點有哪些？可以投資什麼？

拜習熱線 市場熱議

我們距離第三次世界大戰有多遠呢？烏克蘭總統澤倫斯基三月二十日表示準備和俄羅斯總統普丁面對面和談，但也警告若談判失敗，恐意味著兩國之間問題將演變為「第三次世界大戰」。是的，就算不是身處亂世，可預見台海將是下一個大國地緣政治博弈的衝突點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。