特斯拉狂飆 炒熱電動車

文．高適

俄烏戰事邊打邊談逾一個月，對市場恐慌衝擊的效用已遞減，全球跌深股市出現強勁反彈，台股創新高股票也開始變多。但高通膨持續所引發的消費縮手、景氣衰退及品牌廠砍單的雜音，卻成為投資人新的擔憂焦點，加上美國公債殖利率不斷飆高，股市存在二次評價修正的風險，台股居高思危的氣氛已越來越濃。

低基期題材股成盤面亮點

面對上有壓、下有撐的盤勢發展，個股難以再見到去年漲勢一波到底的大多頭行情，取而代之的則是漲多回檔、跌深反彈的股價位階調整行情，盤面資金趨向高出低進的輪動也轉趨明顯。觀察股價仍處於低基期的族群或個股，近期在利多題材激勵下，股價多能強勢上漲反應，提高資金搶進意願，進一步擴大低基期股旋風。

俄烏戰爭炒熱低軌衛星的題材熱度，不僅馬斯克旗下的Starlink成為烏克蘭通訊救星，旗下的SpaceX也協助低軌衛星競爭對手發射火箭，吸引資金大舉湧進相關供應鏈。由於低軌衛星的主要設備大多建置於太空，不易受天然災害或人為破壞導致通訊中斷，可作為地面網路斷訊後的替代方案。

俄烏戰爭導致烏克蘭電信基礎建設遭到破壞，馬斯克的Starlink將衛星用戶的終端設備運送至烏克蘭，為網路斷訊地區提供臨時連網服務，讓大家驚覺衛星通訊在緊急時刻的重要性，有助各國加速發展低軌道衛星的腳步，供應鏈需求也將隨之上升。

低軌衛星與電動車題材熱炒

目前國內供應鏈已表示，來自低軌衛星的相關訂單的確有所增加，在營運展望看好的預期下，有利族群中股價仍屬低基期的個股，出現跟漲走勢。族群觀察指標將是宣稱今年來自低軌衛星營收貢獻將出現十倍速成長的昇達科(3491)，生產小型衛星地面接收站的台揚(2314)及上游提供高頻微波通訊基板的新復興(4909)也是在市場頗具人氣的供應鏈。

油價持續維持高檔也讓市場焦點轉向替代能源產業，獲得各國政府政策支持的電動車成為景氣雜音下的少數亮點，加上特斯拉股價連續彈升近兩周，大幅提高資金轉向電動車族群誘因，去年底熱炒過一波的AR HUD概念股有趁勢而起的味道。

大眾控(3701)AR HUD抬頭顯示器因採雷射LBS光源，亮度較高、投影尺寸大，不產生背光且散熱容易解決，進入門檻高，首波來自中國客戶的訂單能見度明確，將在今年第四季正式出貨。

近期也取得美國電動車品牌驗證，因客戶要求的時間相當緊迫，最快明年下半年有機會開始出貨貢獻營收。另公司也就其中的核心技術光機引擎(optical engine)投射模組找到車窗廣告投放的新應用商機，目前將先以台灣做為試驗場域，鎖定巴士、計程車行等商用車隊業者。

日本被動元件廠率先喊漲

早已轉型布局車用的日本被動元件廠，在車市需求持續回溫之際，也積極轉嫁不斷上漲的成本，增添車用供應鏈另一利多題材發展方向。目前全球前三大鋁質電容廠均為日本廠，市佔前三名分別為佳美工、尼吉康及陸必功，三家合計拿下全球約一半的市場。