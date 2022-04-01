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全球新貿易戰

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

美國前總統川普宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」，導致擴大貿易逆差、強逼技術轉移到中國，於是2018年3月22日根據貿易法第301條要求美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅，涉及商品總計估達600億美元。同年7月6日，美國對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅；中國商務部同日作出反制措施，對價值340億美元的美國輸華商品徵收25%的額外關稅，至此，開啟貿易保護主義的勢頭。

後來2020年1月23日爆發COVID-19疫情，中國武漢首創封城之舉，美歐跟進，讓世界各國意識到供應鏈過度集中在低成本的中國製造，所可能發生的國家安全潛藏風險，於是2020~2021年歐美日啟動供應鏈重組，降低對紅色供應鏈的依賴，進一步加速全球化崩解。

世界將面對最嚴重新能源危機

今年的俄烏戰爭讓歐美對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯被逐出SWIFT系統，一個月過去，主要能源公司和大宗商品交易公司都不願從俄羅斯購買原油，銀行也停止了對這些交易的融資，西方海運公司拒絕裝載俄羅斯貨物，保險公司也停止了對這些交易的承保，根據瑞銀測算，每天約有二百萬桶石油被中斷，約占俄羅斯石油產量的四分之一。

國際能源署預計，到四月份，這一水準可能會達到三百萬桶，截至上周(3/20~3/26)為止，俄羅斯海上石油出口降至近八個月來最低水準。石油通常在協定達成後三周左右運出，這意味著俄烏戰爭初期購買協議的減少，從上周開始導致供應真正中斷，所以接下來世界要面對的恐怕是1973年之後，最嚴重的能源供應危機。

之前有提過，美國的頁岩油因為設備與鑽孔等因素，最快也要七至八個月才能供應石油，以沙烏地阿拉伯為首的OPEC增產意願又不高，原先美國希望與伊朗的核協議能夠談成，讓伊朗的石油補上，但美國特使羅伯特．馬利三月二十七日在第二十屆多哈論壇上表示：「對很快有結果信心不足，幾個月前我們也曾經認為非常接近達成協議，如果談判中一些問題僵持如此之久，就說明化解分歧非常困難。」

交易石油讓美元能夠暢行全球

不久前，伊朗背後支持的葉門胡塞武裝在3月20日使用無人機襲擊沙特阿美石油公司延布煉油廠等石油設施，導致產能短暫下降，似乎就是藉著俄羅斯石油退出市場的機會，給美國壓力在伊朗核協議上讓步，不過美國有將近六億桶戰備儲油可滿足美國數周用油需求，可預期不會讓步。

在第一次世界大戰後，美國繼承大英帝國的全球貿易霸權，擅長利用軍事優勢達到貿易目的，尤其是放棄金本位，與石油掛鉤之後，第二次世界大戰之後的四次以阿戰爭都跟耶路撒冷有關，耶路撒冷是基督教、猶太教、伊斯蘭教的聖地，在中東大多是伊斯蘭教國家的地方，美國扶植了猶太人的以色列在耶路撒冷建國，並擁有核彈，自然中東就永無寧日。

如此一來最大產油國沙烏地阿拉伯就得依靠美國的軍力來保護安全，而美國藉著石油交易將美元輸出到世界各國，成為全球最大的儲備貨幣，利用聯準會的雙率政策影響他國經濟，達成美國經濟成長的目的。

傳俄想比照南北韓分裂烏克蘭

軍事優勢製造地緣政治的矛盾衝突，收割經濟上的利益，這次的俄烏戰爭打到現在，最新的局勢傳出俄羅斯打算比照南北韓分裂烏克蘭，如果局勢真的發展成親歐的西烏克蘭與親俄的東烏克蘭的話，那麼就表示二戰後的歐洲和平已經結束，北約必須增加軍事採購，受益的當然是美國。

而且藉著這次制裁北溪二號天然氣管，美國與歐盟達成了大額天然氣協議，歐盟將在今年底前向美國購買至少150億立方公尺的液化天然氣(LNG)，代替俄羅斯天然氣，到2030年前保證歐洲每年可以得到500億立方公尺的LNG。這代表什麼？第一，美國今年出口到歐盟的LNG增加三分之二，第二，今年歐洲天然氣價格是美國當地的十四倍。難怪飽受通膨之苦的美國，IMF下調全球GDP展望之際，美國財政部長葉倫表示，今年美國經濟仍可維持成長，不至於衰退。

科技反壟斷議題是下一個戰場

歐盟也不是省油的燈，吃了LNG的虧，打算從美國科技巨頭討回來，3月24日公布「數位市場法案」(DMA)的臨時協議，藉著反壟斷的理由，要求大型科技企業必須開放自己的資料，允許競爭對手在自己的平台上進行商業活動，且必須公平地對待對手與自己的競爭關係，另外，必須向用戶開放應用卸載許可權等。如果違反任一規定，將被處於其全球營業額的10%罰款，最高可罰20%，蘋果的支付系統已經被荷蘭罰款多次，可預見科技反壟斷議題是下一個戰場。

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