總經理黃華勇成功之道在「全力以赴」

文．顏瓊真

這是一家什麼公司，讓股民為之瘋狂搶購？並願意被凍結七十六萬元無法買股，也想透過抽籤而成為小股東呢？

連五年獲利逾一個股本

第一個答案是，受惠於近年電商商機的急速飛漲，綠界科技二○二○年稅後淨利為一．八一億元，每股盈餘為一四．一一元，二○二一年稅後淨利為三．一七億元，每股盈餘為二一．四二元。

因為高獲利，採每半年配息一次的綠界，去年總計分配現金股利一五．六元、股票股利○．五元，配息率達八一％，已連續五年獲利都超過一個股本。

綠界科技主要業務包含金流、物流、電子發票、直播帶貨、資安聯防等業務，成為「All in one」的金流百貨，在中小型電商市占率超過七成，迄今會員數已有三十二萬戶，二○二一年並以金流代收業務高達七七二億元，穩居第三方支付市場龍頭，並已成功轉型為金融科技公司。

第二個答案是，「今年是綠界科技邁向另一個成長高峰的起始點！」綠界科技總經理黃華勇在三月十五日掛牌上櫃的歷史性一刻的信心喊話，代表他對未來營收成長的自信。

展望二○二二年，黃華勇表示，綠界有新的三大營收引擎，包含引擎一、推出新型BNPL圓夢分期；引擎二、提供收單銀行和大型特店的新型閘道；及引擎三、推展次世代OMO刷卡機交易模組等助攻下，都將有助綠界從中小型電商切入大型電商及線下實體商店，進而推動營收與獲利之成長。

綠界科技是第三方支付的龍頭，更是領先者，它在業界築起很高的城牆，讓同業及後進者難以超越，總經理黃華勇的領導統御「功不可沒」。

加分總經理 建置精英部隊

綠界董事長林雪慧說，「黃總是業務出身，他在帶領團隊拓展業務上非常用心，再者，他的金融背景，在綠界發展金融科技業務上，非常加分。」

承銷綠界股票上櫃的元富證券說，「黃總是金融業出身，對金融科技這行業非常懂，且對金融交易風險非常注意，他更清楚綠界能養魚(拓展業務)的池子在哪裡，並帶領團隊拓展業務，總之，他本身很努力，也很認真。」

黃華勇專科唸的是電子工程科數位系統組，後來大學改攻讀企業管理學系主修行銷管理，曾擔任永豐商業銀行信用卡處主管十年，對第三方支付服務的小型電商賣家，如何串接銀行端的金融服務業務可說駕輕就熟。

在二○一七年加入綠界科技前，這還是一家虧損的公司，員工人數才三十多人；但如今已成長到二百多位員工，包涵產品企劃、網站、App、中後台、資安、韌體、技術客服等多個領域的精英部隊。

二○二一年三月升任總經理的黃華勇說，「我這個團隊，當金流代收業務做到二千億元時，都不用再大肆擴大。」

獨創站立會議 帶人帶心

資深經理吳雅芳說，每當各部門對某一件事有歧見，黃華勇立馬召開「站立會議」，在二、三十分鐘內解決，「黃總的行動力超強」，他認為，一旦問題不被解決，反而延宕了業務發展先機。

此外，黃華勇「帶人帶心」，把綠界當成一個「大家庭」，他經常激勵員工、激發認同；不藏私的他，更定有「接班人」培訓計畫，把公司內最有資質成為接班團隊的多位主管帶在身邊，「手把手」的傳授經驗。

成功之道：全力以赴

綠界的成功，引發不少人想進入第三方支付，且最取巧的方式就是「挖角」，黃華勇說他不擔心，因為，「我們應該專注把留才的事情做好，就不擔心別人來挖角。」

綠界科技在興櫃市場曾創造一五七○元的股王高價，掛牌上櫃後，股價維持在七六○元上下，在風光的背後，黃華勇自我剖析他的領導哲學，「要成就每一件事情都很難，所以，我告訴自己及員工，凡事都要『全力以赴』，才有成功機會！」