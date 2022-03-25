少了俄羅斯石油 特斯拉笑了

文．洪寶山

三月二十一日公正俄羅斯黨議員向俄羅斯國家杜馬(俄聯邦會議下議院)提交了俄羅斯退出世界貿易組織的法律草案；三月二十二日俄羅斯不滿被日本經濟制裁，宣布退出與日本簽訂二戰和平條約的談判，並凍結雙方與千島群島爭議性領土相關的聯合經濟計畫。

普丁利用能源戰 將美國推入停滯性通膨深坑

加上三月十六日俄羅斯啟動退出歐洲委員會程式，這下子幾乎可以推測俄羅斯將另組小圈圈，中國必然是拉攏的一員，不甩美國警告大買俄羅斯低價石油的印度可能會加入，土耳其也經常跟美國嗆聲，至於伊朗與北韓都是被美國經濟制裁的國家，也有可能加入。

這樣看來，繼2018年美中貿易戰之後，保護主義進一步抬頭，地緣政治風險隱約走向類似第一次世界大戰時的同盟國與協約國兩大陣營，不排除普丁打算趁著美國受困於高通膨之際，利用能源戰將美國推入停滯性通膨的深坑，拚個兩敗俱傷。

三月二十五日拜登出訪波蘭參加歐洲高峰會共同討論進一步對俄羅斯的經濟制裁，石油禁運是主要的核心議題，此議題攸關重大，華爾街已經開始發出警語，就連聯準會達拉斯聯邦儲備銀行都表示，世界沒有簡單的方法來取代俄羅斯的化石燃料，如果俄羅斯的大部分能源出口在2022年剩餘時間裡退出市場，全球經濟衰退似乎不可避免，破壞也不僅限於能源產品，關鍵的食品和大宗商品價格也面臨同樣情況，這一放緩可能比1991年的衰退持續的時間更長。

歷史上發生過三次石油危機，最近的一次是1990年，起因是伊拉克入侵科威特並導致科威特的石油供給中斷，以美國為首等三十四國聯軍打擊伊拉克，最終伊拉克戰敗並撤出科威特，期間油價從1990年七月底的每桶21美元升至1990年十月的每桶46美元，直到柯林頓上任後，微軟於1995年推出Win 95視窗作業系統，個人電腦時代來臨，才走出經濟衰退。1990~1991年美國聯邦利率處在6.75~4%，因經濟衰退，利率處在調降趨勢直到1993年4月18日的3.75%。

IMF：今年全球GDP不至於衰退

不過由於俄羅斯石油佔歐盟進口的75%以上，卻僅佔美國進口的4%不到，所以很有可能歐盟不會跟進美國對俄羅斯石油禁運的制裁。

IMF比較樂觀，認為雖然能源和食品價格上漲帶來的衝擊，以及因為對俄羅斯實施的懲罰性制裁，將對許多發展中國家造成沉重打擊，同時隨著美國提高利率，金融狀況也會收緊，但今年全球GDP勉強還能維持成長，不至於步入衰退，IMF四月將發布最新預期。

三次石油危機重點

不過回顧前三次石油危機可發現幾個重點：

(1)戰爭的時間長短，1990年的波灣戰爭時間僅一個月左右，實際影響的石油供給相對可控，同時油商囤油、消費者搶油的供需不平衡並未出現，所以利率並未進入到升息週期。

(2)第一次石油危機是阿拉伯國家想利用石油當作武器，要求美國等放棄對以色列的支持立場，迫使以色列退出佔領的阿拉伯國家領土，中間摻雜了產油國不滿西方石油壟斷公司的利益衝突，戰爭的時間長，同時發生了阿拉伯國家的石油禁運。

(3)第二次石油危機因戰爭損壞了石油生產設施，供給發生缺口，助長了心理囤貨、搶油的恐慌心理。這次歐洲的能源危機，混雜了供給短缺、戰爭超過一個月，疫情增加供應鏈瓶頸、戰爭地點是農糧生產大國、升息週期等變數，僅差心理預期這項關鍵因子還沒到位，相信這將是影響聯準會升息強度與週期有多久的關鍵。

四十年來預測經濟衰退最準

三月二十一日聯準會主席鮑爾在美國全國商業經濟協會年會上表示，「如果未來一次或多次會議上有必要升息超過一碼(0.25%)，我們將這麼做。」鷹派之王─聯準會聖路易斯分行總裁布拉德三月二十二日接受彭博電視採訪再次強調：「對今年利率提升到3%以上的建議(目前聯邦利率為0.25~0.5%)。」

消息一出，美債殖利率上揚，截至三月二十二日為止，兩年期美債殖利率收2.18%，五年期、十年期、二十年期、三十年期美債殖利率分別為：2.39%、2.38%、2.71%、2.6%，五年期與十年期美債出現倒掛，二十年期與三十年期美債出現倒掛，如果維持一段不算短的時間的話，那麼過去四十年來預測經濟衰退最準的工具給的警訊就得仔細看待。

非必需和科技產品 庫存過剩風險提高

當然，在高通膨和聯準會升息的雙重夾擊下，華爾街最近的熱門話題之一就是何時會陷入衰退，儘管殖利率倒掛並不保證會出現經濟衰退，摩根士丹利的經濟週期模型還是給出了一個最新的預測：五至十個月！

理由之一是，各國政府因疫情衝擊而過度滿足民眾的需求，但這種救急措施是不可能長期持續，而且供應鏈瓶頸造成過度訂購，導致了庫存意外的增加，簡單說，2020-2021年的主軸是什麼都缺、什麼都買，2022年是庫存過剩的風險正在提高中。

最近顯卡的大幅下跌，TDDI的提前降價，再回溯到聯電前次法說會的二十八奈米2023年小幅供過於求的論點，今年需要特別注意非必需消費品和科技產品的庫存問題。

俄烏戰爭 晶片荒有解？

車用晶片是當前半導體供應鏈最吃緊的一環，從三次石油危機期間，全球汽車銷售量都有較大幅度的下滑，第一次石油危機期間：世界汽車產量由3992萬輛下降到3300萬輛，降幅17.3%。第二次石油危機期間：世界汽車產量由4230萬輛降低到3852萬輛，降幅8.9%。第三次石油危機期間：1990年下半年，世界汽車產量由4970萬輛降低到4698萬輛，降幅達 5.47%。或許俄烏戰爭就是缺芯的解方。

不過，另一方面，高油價反倒成為新能源車的發展機會，這次俄烏戰爭引發的大宗商品上漲潮中，少被台股投資人注意到的是電池級碳酸鋰出廠價最高已達到每噸五十三萬人民幣(下同)，記得去年底、今年初還在每噸三十萬，三個月不到，漲幅超過七成。

高油價推一把 新能源車類股可留意

一般而言，電池價格上漲10%，對應每度電成本上漲一百元左右，以整車帶電量50wh計算，對應整車成本上漲五千元以上，三月份以來已經有超過二十家新能源車公司，近四十款車型宣布漲價，其中以特斯拉七天連三漲，分別是三月十日Model 3高性能版和Model Y長續航、高性能版均漲價一萬元；三月十五日Model 3後輪驅動版、高性能版和Model Y長續航、高性能版漲價1.8~2萬元；三月十七日後輪驅動Model Y漲價15,060元，第二季或可注意新能源車相關的投資機會。