漲價抗通膨 四大族群藏飆股

文．高適

景氣不確定中尋找明燈

經濟衰退預期成為市場共識後，除了會進一步降低民眾消費意願外，也會降低企業投資及廠商生產的意願，讓經濟走向一個惡性循環。對以外銷為主的台灣經濟來說，將會是一大警訊。

目前中國智慧型手機及消費性筆電供應鏈均已出現砍單的情況，若品牌銷售遲遲無法回溫，面對逐步堆高的庫存，電子產品庫存調整、砍單的範圍恐怕就會擴大。

在經濟衰退、企業資本支出觀望、民眾消費縮手及產品銷售減少等預期下，台灣廠商今年營運展望不確定性大幅增加，或多或少都會有下修的風險，少數營運展望明確且樂觀，今年營收及獲利又還能維持成長趨勢的廠商，自然就會成為股市中的資金避風港。

從近期投信的買超股，就可明顯看到資金轉向營運成長較為明確的產業或個股，例如近期積極買超的鋼鐵、記憶體、矽晶圓及車用二極體等，多是今年營運展望出現價量齊揚的產業，帶動股價表現優於整體台股，當中不乏領先創高的個股。

漲價才能抗通膨

首先，在價的方面，因現階段萬物皆漲、生產成本高企，如果廠商的產品無法漲價順利轉嫁增加的成本，今年毛利率勢必會受到侵蝕，最終影響今年獲利及EPS，對股價相當不利。有辦法漲價的廠商，才能維持獲利率水準，降低財測下修的風險。

目前鋼鐵產業漲價效應已轉趨明確，上游原料因烏俄戰爭出現飆漲，推升國際鋼鐵價格後，國內鋼鐵龍頭中鋼(2002)於三月中調漲四月及第二季內銷盤價，子公司中鴻(2014)隨後也調漲四月內銷及五、六月外銷盤價，鋼筋廠豐興(2015)則連三周調漲鋼筋的內銷盤價。

記憶體產品中的利基型DRAM合約價已領先上漲，根據集邦科技及模組廠報價，二月DDR3報價月增2％至3％，創下近五個月來新高，並預估第二季再上漲5％以內。由於DDR3短線並無新產能開出，供給吃緊情況應會延續到下半年，在此之前價格將易漲難跌。

日本矽晶圓廠勝高(Sumco)表示今年初已適用新簽長約，十二吋及八吋矽晶圓全面調漲10％，在二○二四年新廠新產能開出前，矽晶圓產業都將處於供不應求狀態，報價會逐年階段性漲價。

國內矽晶圓龍頭環球晶(6488)也表示，矽晶圓產能擴充幅度追不上晶圓廠擴產，同樣認為矽晶圓供不應求情況會延續到二○二四年，今年產能全線滿載且都已賣光，漲價效應會在上半年明顯發酵。

全球車用二極體龍頭朋程(8255)，六大車系都採用其產品，去年底持續與客戶簽訂長約，今年一月已正式漲價。汽車產業走向電子化、智慧化趨勢，車電系統導入導航、溫度、影像監控、安全偵測等感測器或設備，均會帶動車用二極體需求。

新產能提供營運成長動能

另在量的方面，上述產業在市場處於供不應求狀態下，可擠出新產能的廠商，在享有漲價利益的同時，還能獲得訂單量增加的成長動能，對總營收或總獲利表現將會有正面的助益。國內鋼鐵廠雖未有新產能，但因歐洲最大鋼鐵廠Azovstal遭俄軍砲擊，中國鋼鐵重鎮河北省唐山全面進入緊急狀態，當地鋼鐵廠停產，市場預期需求有轉移至國內廠的機會，增加潛在接單量。

DDR3製造廠中，華邦電因高雄廠每月新增一萬片產能將於第四季投片，市場預期屆時營收動能將會進一步轉強，記憶體IC設計廠晶豪科(3006)則是透過在代工廠投片的製程微縮來增加總產能。矽晶圓廠環球晶及台勝科(3532)新產能將於二○二三年及二○二四年陸續開出，加上合約價已漲價，未來新產能所貢獻的營收相較於現在，也算是呈現價漲量增的情況。