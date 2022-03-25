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烏克蘭宣稱戰事再傳捷報 又一俄羅斯高階將領陣亡

拜習熱線 市場熱議

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

俄烏大戰已雙輸 美國才是大贏家

自二月二十四日俄羅斯開始「特別軍事行動」，截至三月二十一日為止，已經第二十六天，根據三月十九日聯合國統計，烏克蘭平民至少847人死亡，1399人受傷，因為戰況激烈，一般相信實際數字遠超於此數，美國官方估計俄羅斯約五至六千人死亡，受傷者約死亡人數的三倍，烏克蘭主要城市被俄羅斯飛彈炸得滿目瘡痍。

俄羅斯被歐美逐出SWIFT，超過四百家跨國企業退出俄羅斯市場，造價一百億歐元的北溪二號被德國宣布暫停啟用，在這場戰爭中，當事人俄烏雙方沒有人是真正的贏家。

歐盟少了北溪二號與俄羅斯的石油，被迫延長核電廠退役時間，重新擁抱煤炭發電，至少到年底，歐盟的能源危機還不能解除。中國夾在明擺中立、暗挺俄羅斯的狹縫中，以拖待變。

美國無疑是這場戰爭的最大贏家，拜登成功的把高通膨壓力，轉移給俄羅斯背黑鍋，同時還可以抓中國金援或軍援俄羅斯的小辮子，趁機藉口升級經濟制裁，還成功把北約團結起來，站在美國同一邊，見識了拜登擅長的外交手段的厲害，還替美國的軍火商及頁岩油業者爭取了不少生意，可以說是唯一的贏家。

俄提停火條件苛 轟炸烏東更兇

據烏克蘭《每周鏡報》三月十五日報導，俄羅斯停止在烏克蘭特別軍事行動的前提是基輔滿足六項具體要求。莫斯科總共向烏克蘭方面提出了六個條件，其中五個要寫入烏克蘭憲法。

第一，烏克蘭放棄加入北約，保持中立地位，俄羅斯願意成為烏克蘭安全的保障者。第二，賦予俄語烏克蘭第二官方語言地位，取消所有針對俄語的限制。第三和第四是承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立，承認俄羅斯對克里米亞的主權。第五個條件是烏克蘭去納粹化和禁止極端民族主義、納粹和新納粹黨派和社會組織的活動，廢除現有的美化納粹和新納粹的法律。第六是烏克蘭的非軍事化：完全放棄進攻性武器。

隨著俄烏軍事戰局膠著、歐美經濟制裁影響，三月十九日俄羅斯外長拉夫羅夫表示，希望特別軍事行動以簽訂烏克蘭中立地位協議，同時保障烏克蘭安全的情況下結束。但同日烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克表示，烏俄雙方的談判可能將持續數周，因為三月二十日澤倫斯基強調，有一些妥協是烏克蘭方面不能接受的，比如承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立，承認俄羅斯對克里米亞的主權。

於是俄羅斯改變戰略，集中火力包圍轟炸烏東境內最後一塊拼圖─馬立波，要將新納粹主義的亞速營的根據地拿下，迫使基輔投降。

美國要全球獨強 難放棄冷戰思維

許多國家都主動當和事佬，試著勸說普丁停戰，法國、德國、土耳其、以色列等國勸說失敗後，不過，在普丁極度不相信西方的情況下，鐵了心要用拳頭走自己的路。於是媒體將希望指向中國習近平，三月十八日拜登與習近平視訊一小時五十分鐘，拜登直白地說：「挺俄要付出代價」，習近平強調：「台灣問題如果處理不好，將會對中美兩國造成顛覆性影響。」拜登：「美國不尋求同中國打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突。」習近平：「國家關係不能走到兵戎相向這一步。」

說穿了，中國怎麼可能棄俄友美！就如同中國官媒《央視》旗下《中國環球電視網》主播劉欣在推特上的一段話，「Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later?」疑意指，「你可不可以幫我打你的朋友(俄羅斯)，所以我接下來就可以專心打你(中國)？」對美國而言，放下冷戰思維，就等於放棄全球獨強的地位，那我的美國貨還有市場嗎？所以在西方定調不在烏克蘭境內跟俄羅斯直接作戰，這場仗後面的發展，不是俄羅斯先垮，就是烏克蘭戰敗。

第三次世界大戰 敵人是經濟衰退

對全球金融而言，就算這場仗結束，俄羅斯也挑明了：「不會尋求跟西方和解，西方的經濟制裁將造成不可逆轉的影響。」於是少了全球石油出口四分之一的俄羅斯，以及中國堅持動態清零抗疫原則，高通膨真的會被聯準會今明兩年十次升息給壓制嗎？也許，比第三次世界大戰更早來臨的是下一次的經濟衰退。

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