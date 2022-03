文.洪寶山

俄烏大戰已雙輸 美國才是大贏家

自二月二十四日俄羅斯開始「特別軍事行動」,截至三月二十一日為止,已經第二十六天,根據三月十九日聯合國統計,烏克蘭平民至少847人死亡,1399人受傷,因為戰況激烈,一般相信實際數字遠超於此數,美國官方估計俄羅斯約五至六千人死亡,受傷者約死亡人數的三倍,烏克蘭主要城市被俄羅斯飛彈炸得滿目瘡痍。

俄羅斯被歐美逐出SWIFT,超過四百家跨國企業退出俄羅斯市場,造價一百億歐元的北溪二號被德國宣布暫停啟用,在這場戰爭中,當事人俄烏雙方沒有人是真正的贏家。

歐盟少了北溪二號與俄羅斯的石油,被迫延長核電廠退役時間,重新擁抱煤炭發電,至少到年底,歐盟的能源危機還不能解除。中國夾在明擺中立、暗挺俄羅斯的狹縫中,以拖待變。

美國無疑是這場戰爭的最大贏家,拜登成功的把高通膨壓力,轉移給俄羅斯背黑鍋,同時還可以抓中國金援或軍援俄羅斯的小辮子,趁機藉口升級經濟制裁,還成功把北約團結起來,站在美國同一邊,見識了拜登擅長的外交手段的厲害,還替美國的軍火商及頁岩油業者爭取了不少生意,可以說是唯一的贏家。

俄提停火條件苛 轟炸烏東更兇

據烏克蘭《每周鏡報》三月十五日報導,俄羅斯停止在烏克蘭特別軍事行動的前提是基輔滿足六項具體要求。莫斯科總共向烏克蘭方面提出了六個條件,其中五個要寫入烏克蘭憲法。

第一,烏克蘭放棄加入北約,保持中立地位,俄羅斯願意成為烏克蘭安全的保障者。第二,賦予俄語烏克蘭第二官方語言地位,取消所有針對俄語的限制。第三和第四是承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立,承認俄羅斯對克里米亞的主權。第五個條件是烏克蘭去納粹化和禁止極端民族主義、納粹和新納粹黨派和社會組織的活動,廢除現有的美化納粹和新納粹的法律。第六是烏克蘭的非軍事化:完全放棄進攻性武器。

隨著俄烏軍事戰局膠著、歐美經濟制裁影響,三月十九日俄羅斯外長拉夫羅夫表示,希望特別軍事行動以簽訂烏克蘭中立地位協議,同時保障烏克蘭安全的情況下結束。但同日烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克表示,烏俄雙方的談判可能將持續數周,因為三月二十日澤倫斯基強調,有一些妥協是烏克蘭方面不能接受的,比如承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立,承認俄羅斯對克里米亞的主權。

於是俄羅斯改變戰略,集中火力包圍轟炸烏東境內最後一塊拼圖─馬立波,要將新納粹主義的亞速營的根據地拿下,迫使基輔投降。

美國要全球獨強 難放棄冷戰思維

許多國家都主動當和事佬,試著勸說普丁停戰,法國、德國、土耳其、以色列等國勸說失敗後,不過,在普丁極度不相信西方的情況下,鐵了心要用拳頭走自己的路。於是媒體將希望指向中國習近平,三月十八日拜登與習近平視訊一小時五十分鐘,拜登直白地說:「挺俄要付出代價」,習近平強調:「台灣問題如果處理不好,將會對中美兩國造成顛覆性影響。」拜登:「美國不尋求同中國打『新冷戰』,不尋求改變中國體制,不尋求通過強化同盟關係反對中國,不支持『台獨』,無意同中國發生衝突。」習近平:「國家關係不能走到兵戎相向這一步。」

說穿了,中國怎麼可能棄俄友美!就如同中國官媒《央視》旗下《中國環球電視網》主播劉欣在推特上的一段話,「Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later?」疑意指,「你可不可以幫我打你的朋友(俄羅斯),所以我接下來就可以專心打你(中國)?」對美國而言,放下冷戰思維,就等於放棄全球獨強的地位,那我的美國貨還有市場嗎?所以在西方定調不在烏克蘭境內跟俄羅斯直接作戰,這場仗後面的發展,不是俄羅斯先垮,就是烏克蘭戰敗。

第三次世界大戰 敵人是經濟衰退

對全球金融而言,就算這場仗結束,俄羅斯也挑明了:「不會尋求跟西方和解,西方的經濟制裁將造成不可逆轉的影響。」於是少了全球石油出口四分之一的俄羅斯,以及中國堅持動態清零抗疫原則,高通膨真的會被聯準會今明兩年十次升息給壓制嗎?也許,比第三次世界大戰更早來臨的是下一次的經濟衰退。