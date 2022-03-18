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三月重磅FOMC會議 股匯市後續怎麼看？

聯合新聞網 / 理財周刊
圖／美聯社
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文．理周教育學苑．方鈞

Q:隨著升息會議到來，市場從烏俄戰爭開始聚焦美聯儲升息結果，烏俄戰爭導致油價上漲同時加劇通膨問題，市場普遍預計本次美聯儲將升息25基點，升息表示資金正在移動，未來怎麼看待股市及匯市變化？

A:據美國最新公布CPI顯示，二月份增長7.9%，創四十年新高紀錄，而受到烏俄戰爭影響，三月份預期數值將更加劇，巨大通膨壓力也推升市場對三月份升息預期，就目前匯市來看，從去(2021)年五月底開始，美元指數由九十漲到九十九，市場已經開始反映預期升息，升息二十五基點是基礎底線，美聯儲此次會議結果若未高於預期，則美元將開始面臨利多出盡，而如果高於預期標準，則表示美聯儲對於回收QE決心，美元還有一部分預期漲幅。

回收QE過程中，總共會經歷縮減購債、升息、縮減資產負債表等階段，目前已來到升息，本次會議內容除了關心升息幅度及次數外，另外美聯儲是否有討論到縮減資產負債表也是關注重點，如果開始討論縮表，未來將加速回收QE。

除了影響匯市外，對股市影響也不容小覷，升息二十五基點在此前美股已經反映，並且隨著烏俄戰爭談和，美股近期有機會止跌回穩，但就整體Ｋ線來說，前些日子下跌的小道瓊已出現跌破頭肩頂型態，這次FOMC結果如果沒辦法再順利站回，表示未來還可能有一些狀況發生，資金有移出小道瓊跡象。

綜觀目前局勢，升息預期都已反映，這次美聯儲如果沒有驚人之舉，股匯雙市可望利空出盡，接下來一到兩周，有機會美元指數回檔及美股反彈，反之，如果美聯儲加快升息速度，則股市可能引爆新一波恐慌潮，投資人還是謹慎以對。

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台股止跌訊號未現 新手小白轉戰ETF

Q:近期股市上沖下洗，不少新手小白面臨虧損，而號稱打敗景氣循環的ETF成為小白取暖工具，既然賺價差不行，那麼長期持有總是對的，ETF怎麼買？有沒有什麼心法要知道？這邊一次告訴你。

抓住趨勢先機 低檔搶進潛力股倍數獲利

長線投資報酬相當可觀，問題是有沒有信心抱得住股票！股市達人林適中擅長挖掘潛力股獲利，十年內拚出上億身價，他建議投資人從價值面找出價格，才能在動盪中穩健獲利。

基建撐腰 工業電腦訂單滿手

萬物皆漲的高通膨時代，大家只好勒緊褲帶，花錢自然會更為謹慎。消費縮手預期已引發市場對企業獲利的擔憂，導致股市在歷經評價修正後，再次面臨獲利修正的調整，進一步加深跌勢。此時，營運不受景氣循環影響，持續向上挺進的產業，將有望成為市場資金未來的新出海口。

人民幣撿到槍

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高殖利率股 台股新勢力

俄烏戰爭加上歐美制裁，導致能源、農糧、金屬紛紛大漲，加深市場通膨預期，促使資金尋找抗通膨資產。根據過去經驗，在通膨及升息環境下，股市表現往往優於債市。因此，具有息資產概念的高殖利率股，就成為近期投資人爭相追逐的新寵，在資金簇擁下有望形成台股領攻新勢力。

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