三月重磅FOMC會議 股匯市後續怎麼看？

文．理周教育學苑．方鈞

Q:隨著升息會議到來，市場從烏俄戰爭開始聚焦美聯儲升息結果，烏俄戰爭導致油價上漲同時加劇通膨問題，市場普遍預計本次美聯儲將升息25基點，升息表示資金正在移動，未來怎麼看待股市及匯市變化？

A:據美國最新公布CPI顯示，二月份增長7.9%，創四十年新高紀錄，而受到烏俄戰爭影響，三月份預期數值將更加劇，巨大通膨壓力也推升市場對三月份升息預期，就目前匯市來看，從去(2021)年五月底開始，美元指數由九十漲到九十九，市場已經開始反映預期升息，升息二十五基點是基礎底線，美聯儲此次會議結果若未高於預期，則美元將開始面臨利多出盡，而如果高於預期標準，則表示美聯儲對於回收QE決心，美元還有一部分預期漲幅。

回收QE過程中，總共會經歷縮減購債、升息、縮減資產負債表等階段，目前已來到升息，本次會議內容除了關心升息幅度及次數外，另外美聯儲是否有討論到縮減資產負債表也是關注重點，如果開始討論縮表，未來將加速回收QE。

除了影響匯市外，對股市影響也不容小覷，升息二十五基點在此前美股已經反映，並且隨著烏俄戰爭談和，美股近期有機會止跌回穩，但就整體Ｋ線來說，前些日子下跌的小道瓊已出現跌破頭肩頂型態，這次FOMC結果如果沒辦法再順利站回，表示未來還可能有一些狀況發生，資金有移出小道瓊跡象。

綜觀目前局勢，升息預期都已反映，這次美聯儲如果沒有驚人之舉，股匯雙市可望利空出盡，接下來一到兩周，有機會美元指數回檔及美股反彈，反之，如果美聯儲加快升息速度，則股市可能引爆新一波恐慌潮，投資人還是謹慎以對。