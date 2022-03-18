台股止跌訊號未現 新手小白轉戰ETF

文．理周教育學苑．方鈞

Q:近期股市上沖下洗，不少新手小白面臨虧損，而號稱打敗景氣循環的ETF成為小白取暖工具，既然賺價差不行，那麼長期持有總是對的，ETF怎麼買？有沒有什麼心法要知道？這邊一次告訴你。

A:據統計，在2021年底台股新開戶數達七十七萬人次，二十至三十歲開戶數已占44%，為股市注入不少活水，去年多頭行情正旺，新手怎麼做怎麼賺，而今年受到美聯儲升息、烏俄戰爭等利空影響，台股開始震盪下修，不少小白口袋荷包少了一半。

賺價差賠錢後，小白們開始回到現實，價差需要一點技巧，而高股息個股又看不懂基本面，與其研究這麼多，不如選擇一些安穩的ETF長期持有，領個配息也不錯，特別是0050、0056、國泰永續高股息等成為熱門標的。

在投資商品分類中，依最終目的可分成創造被動收入及賺取價差兩大項，在多頭市場過程中，購買股票可以同時擁有價差與被動收入，但當市場轉空，此時用股票相對難賺價差，股票只能回到被動收入項。

舉個例子來說，台積電在四百元買入，漲到六百元賣掉，總共賺取二百元價差，但賣掉台積電後，再也領不到股息。反之，無論台積電股價多少都持續持有，雖然價差賺不到，但卻有股息被動收入。前者做的是賺價差放大本金，而後者則是創造被動收入，兩者本質上看起來都在投資，但背後邏輯意義並不同。

台灣目前ETF進入門檻不高，如果是資金水位不多的投資人，可從定期定額ETF開始，但還是需保有部分現金等待股市下修機會。至於投資0050或0056哪個好？如果以被動收入為目標，0056年化報酬率會高一些。

在投資心態上，也要想清楚是要賺價差還是創造被動收入，後者，價格高低其實沒有那麼重要。