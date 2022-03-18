基建撐腰 工業電腦訂單滿手

文．高適

萬物皆漲的高通膨時代，大家只好勒緊褲帶，花錢自然會更為謹慎。消費縮手預期已引發市場對企業獲利的擔憂，導致股市在歷經評價修正後，再次面臨獲利修正的調整，進一步加深跌勢。此時，營運不受景氣循環影響，持續向上挺進的產業，將有望成為市場資金未來的新出海口。

消費者信心創十年新低

全球疫情引發的供應鏈問題，疊加烏俄戰爭及制裁所導致的能源、農糧等民生相關原物料短缺，形成近期完美的通膨風暴。美國二月消費者物價指數(CPI)年增七．九％，高於市場預期的七．八％，創一九八二年一月以來的新高紀錄。

美國密歇根大學二月的調查，消費者預估未來一年通膨率將達到五．四％，創一九八一年以來新高。

該報告顯示，有史以來最高比例的美國人預計他們未來一年的財務狀況將會惡化，顯示通膨收入及可支配所得的影響越來越大。因此，消費者信心指數也從前一月的六二．八降至五九．七，低於市場預期中值的六一，創二○一一年以來最低水平。

在美國數據公布前，歐洲央行總裁拉加德已於三月利率決策會議後警告，供應鏈中斷及更高的能源成本，可能會拖累消費與投資，經濟前景面臨的風險已大幅增加，短期內經濟增長將會下降，歐洲央行下修經濟成長預期，今年GDP預估值從原本的四．二％降至三．七％。

股市獲利下修風險增

由於民眾消費意願將因可支配所得減少而降低，降低消費市場的總體需求，企業端也會因經濟前景不明，調整原先的資本支出計畫，導致終端產品銷售減少，進而衝擊廠商營收及獲利。

高盛就因此下修標普五百指數成分股的今年EPS預估值，從原本成長二二六美元降至二二一美元，明年EPS預估值也從二四○美元降至二三三美元。

目前高通膨已非只出現在歐美，全球皆面臨相同問題，民眾可支配所得減少影響消費支出，或多或少都會發生，生產以非民生必須產品為主的廠商，營運風險會相對較大，尤其近期訂單已受客戶庫存堆高而被調整的消費性電子廠，可算是雪上加霜。

例如產品主要應用為手機的台灣IC設計龍頭廠聯發科(2454)，營運將面臨全球智慧型手機銷售量下修的挑戰，已引來外資的獲利調降潮，拖累股價表現。

新基礎建設需求大 工業電腦潛在訂單增

在總體經濟出現雜音的當下，投資人選股焦點轉向營運較不受經濟循環影響的產業，或許會是較為安全的選擇。逐步走出缺料、塞港等困境的工業電腦(IPC)族群，就是可以留意的族群。

工業電腦商機主要在於新基礎建設的市場，受到近年政經局勢、地緣政治及疫情等因素的影響，每個國家都產生了對新基礎建設的需求，特別是在俄烏戰爭後，許多國家體認到電廠、網路等基礎建設不能共用，潛在訂單需求反而增加。

由於這些與基礎建設相關的需求是屬於剛性需求，受經濟循環影響較小，市場預期在二○二五年前都不會衰退。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1125期，2022.03.18出刊。