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台南+4「Ct值皆小於20」 足跡遍及新營第一市場、安平老街

高殖利率股 台股新勢力

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

俄烏戰爭加上歐美制裁，導致能源、農糧、金屬紛紛大漲，加深市場通膨預期，促使資金尋找抗通膨資產。根據過去經驗，在通膨及升息環境下，股市表現往往優於債市。因此，具有息資產概念的高殖利率股，就成為近期投資人爭相追逐的新寵，在資金簇擁下有望形成台股領攻新勢力。

ETF買盤資金助陣

近期國內投信主打的高股息ETF，今年來基金規模與受益人數持續增長，截至三月三日前六大高股息ETF規模已達二一五○億元，較去年年底規模成長近三四○億元，受益人數已逾一二○萬人，較去年底加二十萬人。隨著基金規模成長，ETF的成分股獲得的買盤資金也會增加，發揮助漲高殖利股的效果。

由於每年三月中下旬為上市櫃公司召開董事會高峰期，屆時將陸續公布股利政策，加上去年上市櫃公司獲利大增，現金股利率不會太差，根據估算上市櫃平均現金殖利率將達五％，優於過去的四％，提高對尋找有息資產資金的吸引力。壽險、銀行及自營商等國內法人也將分配部分資金布局高現金殖利率股，進一步增加買盤力道，強化近期股價上漲動能。

高殖利股懶人選股法

投資人除了可以投資高股息ETF外，也可投資ETF的成分股，搭ETF規模成長的順風車。以國內規模最大達一千二百億元的元大高股息ETF(0056)為例，前五大持股為長榮(2603)、亞泥(1101)、聯詠(3034)、中鋼(2002)及聯強(2347)，持股比例約在四％～六％，換算單一個股買盤貢獻約在五十至七十億元，但因為該基金已成立十四年，個股買盤並非不會集中在短時間湧入。只有每年六月及十二月調整成分股時被新增納入的個股，才會短時間獲得較大的買盤資金，股價反應也會較大。

另一檔去年底剛上市的富邦特選台灣高股息30 ETF(00900)，所有成分股買盤就會集中在掛牌那時湧入，對整體成分股的股價推升效果就會較為明顯，但每年四、七及十二月也會調整成分股，前五大成分股為慧洋-KY(2637)、萬海(2615)、開發金(2883)、中鋼及廣達(2382)，與元大高股息ETF重複的就是中鋼，其所獲得的ETF買盤就會加乘的效果。投資人也可交叉比對各ETF成分股，重複出現的高持股比重的個股，自然會是更好的選擇。

鋼鐵、記憶體族群性高

此外，也可針對近期公布股利政策的公司進行篩選，挑選現金殖利率高於整體台股平均五％，搭配產業景氣向上且有法人買超的個股為優。若從已公布的公司來看，符合標準的產業以鋼鐵及記憶體最為明顯，均屬於景氣循環產業，去年獲利也都不錯，近期也都有漲價題材，對股價會有一定的激勵效果。

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