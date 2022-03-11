文．洪寶山

美國國務卿布林肯三月六日表示，美國正在與歐洲盟友合作，研究禁止俄羅斯石油進口的可能性，以進一步懲罰俄羅斯無端入侵烏克蘭的行為，消息一出，三月七日布蘭特原油與NYMEX原油開盤雙雙大漲10%，分別見到每桶139.13美元、130.5美元，創十四年新高，真可謂兩敗俱傷。

美國發動能源制裁 象徵冷戰意義較大

儘管在此之前，白宮已經對俄羅斯煉油廠和北溪二號天然氣管道的技術出口實施了制裁，不過到目前為止，美國還未將制裁的矛頭指向俄羅斯的石油和天然氣出口，就算美國真的制裁了俄羅斯石油與天然氣，象徵冷戰的意義較多，石油經濟制裁的實質影響較小，因為根據美國能源情報署(EIA)資料，2021年，美國平均每月從俄羅斯進口超過2040萬桶原油和成品油，約占美國液體燃料進口的8%，天然氣則沒有從俄羅斯進口。

美國目前石油產量為每天1160萬桶，遠低於疫情前近1300萬桶產量的峰值。產量增加是一個二至三年的計畫，因為美國的頁岩油，即使增加一個鑽孔機，首次生產需要六到八個月的時間，在勞動力短缺，水力壓裂設備短缺，鑽孔機短缺，沙子短缺這些問題還有待解決的前提下，德州西部等頁岩地區今年產量將增加約一天70萬桶，到2023年和2024年，產量增加幅度可能翻一倍，達到一天140萬桶。

突如其來的俄羅斯石油制裁所造成的每月2040萬桶缺口，今年單靠美國頁岩油業者是無法立即填補上的。所以如果更依賴俄羅斯的歐盟也加入俄羅斯石油與天然氣制裁的話，那麼今年油價上看180~200美元也不意外了。

斷俄國石油天然氣 恐先賠上歐美經濟

根據近期外電報導，美國正在尋找新的油源以替代俄羅斯原油，最新動態指向美國尋求委內瑞拉的支持。就算委內瑞拉答應，相信美國也不會天真到以為委內瑞拉是可靠的夥伴，所以關鍵就是伊朗的核協議能否達成，這是當初美國設想如何化解這場石油危機的底牌。但是伊朗也不是省油的燈，美國要伊朗先讓步的預設條件，恐怕要面臨美國自己打臉先讓步，才有對抗油價持續上漲的籌碼。

歐盟大約40%的天然氣和25%的石油都是從俄羅斯進口的，其中捷克共和國、拉脫維亞和匈牙利供應的天然氣幾乎全部來自俄羅斯，德國大約三分之一的石油和天然氣來自俄羅斯，法國、西班牙和比利時來自俄羅斯供應的天然氣不到10%。所以德國的態度最為關鍵，在延長三個核爐反應堆的使用期限後，估計德國也在考量俄羅斯石油與天然氣的制裁案。

總之，俄烏大戰到目前為止，影響的因子越來越多，局勢逐漸複雜，歐美仍在尋找「制裁俄羅斯卻又不傷己」的方法，面對準備八年之久的俄羅斯來說，歐美已經失去了先機，再拖下去，只怕歐美的經濟也要一併賠進去。

歐洲面臨能源危機 美國通膨壓力遽增

局勢越亂，趁火打劫的投機分子就會出來添亂，正當歐洲面臨能源危機、美國通膨壓力遽增，三月六日利比亞石油部長表示，原油產量降至一天92萬桶，三月二日的日產量為大約120萬桶，三月四日OPCE+會議也沒有達成增產的共識，NYMEX原油上看150~200美元，是華爾街投行之間最新的唱多標的。

對於一般美國民眾而言，NYMEX汽油三月七日創下每加侖3.8904美元，接近創下伊拉克戰爭的4.107美元前高，如果緊張局勢繼續升級，加油站汽油價格可能站穩每加侖四美元，甚至挑戰4.3-4.5美元。汽油價格大幅上漲拖累了消費者信心，並可能再次影響拜登的民調結果。

油價飆漲加上升息 停滯性通膨快來了

彭博大宗商品現貨指數(BCOMSP)上周(2/28~3/4)創1974年第一次石油危機末期以來最大周漲幅，Bianco Research總裁Jim Bianco的推文：「雖然並不是每一次經濟衰退都是由原油價格上漲50%引起的，但是原油價格每上漲50%就會導致經濟衰退。」聽起來挺嚇人了，因為今年截至三月七日為止，NYMEX汽油上漲69.75%、NYMEX原油上漲65.18%、布蘭特原油上漲64.91%，接下來又將遭遇聯準會升息，預期接下來應該會開始討論停滯性通膨的可能性。

當物價上漲率超過債券名目殖利率時，實質利率就轉為負值，例如三月七日美國三個月期公債殖利率為0.35%，而美國三個月期公債實質殖利率為-7.36%，在這種情況下，代表通膨率為7.71%，而美國一月CPI為7.5%，暗示本周將公布的二月CPI還要繼續攀升，可能較原先預期的7.9%還高，不知道三月十七日的聯準會FOMC會議上，鮑爾還會覺得升息一碼是合適的嗎？