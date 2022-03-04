光環境 光影傳遞亮度與溫度

文．林鳳

藝文公益 回饋社會

中強光電是台灣首家背光模組製造商，起心動念落實企業責任，基金會以光為媒介回饋社會，讓燈光不再只是電燈泡而已，而是用光影傳遞台灣精神與藝術文化。中光電基金會成員皆重量級人士，除了設計師姚政仲，還有中光電總經理陳士元與林惠姿、雲門舞集創辦人林懷民、美學大師蔣勳、國際照明設計專家周鍊與前科技部部長徐爵民等人。基金會結合各領域專業人士與藝文界翹楚，啟動創新的光之藝文平台，提升台灣光之美學的新境界。

秉持對土地人文的關懷，基金會點亮計畫願景工程，十多年來發掘在地獨特的歷史與故事，推廣光環境與藝文活動。透過光影轉化與在地文史產生更多連結，從場域光氛圍培養藝文溫度，加深大眾對光環境的感受，進而深刻體會人與歷史文化土地的關係。基金會期盼更好的運用資源，讓大家看見光可以有更多的溫度與文化深度。

點亮計畫 環境永續

與節慶光雕具時效性及強調繽紛眩目的燈光表現方式不同，基金會點亮計畫是較永久性的燈光，是以光的需求及生活品質為思考方向，與在地文史與環境永續進行光影設計。例如古蹟燈位受限較多，整體佈局要讓燈光氛圍是重現歷史感，賦予空間設計的新風貌，彰顯古蹟本身的文化價值，讓大眾看見光影藝術的力量。

2013年起中光電基金會推動全台點亮計畫，推展重視古蹟的價值目標。當時團隊擲筊請示風神爺得聖杯才進行，以最低限度的光環境營造古蹟氛圍，將台南風神廟打造為全台首座光之廟宇。將恆春結合居民與生態，點亮古城使地方政府開始重視古城價值。將池上穀倉藝術館保留原有結構，光影投射保存在地記憶。將淡水教堂進行照明改善，營造對人與環境更永續的光。

光影美學 友善環境

創造對環境友善的光影美學生活，基金會推廣減光與環境共生理念，舉辦台灣光環境獎，例如得獎名單司馬庫斯，台灣最深山的原民部落，以無藍害類燭光取代LED燈，降低光對在地環境衝擊，減少昆蟲飛蛾撲燈而亡，恢復與生態和平共處。基金會持續推動感光城市，光偵探藝術、教育紮根計畫等，盼大眾體驗光的多元形式，啟發大眾的光影創意，也看見孩子心中的那道光！

光帶給人亮度，也帶來溫度與希望。節慶燈光講求熱鬧，而光的氣質與美學底蘊需長期培養，能在生活中自然而然的感受。基金會每個光計畫示範基地，都經長期與在地耆老學校政府等單位溝通後整體設計。基金會近期與台北植物園合作，落實光與生態環境人文關懷議題，有藝文視野有專業規劃與點線面的城市光影應用，期盼持續擴大公益影響力，使光環境的正向能量無限大。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量．致力公益傳播美好。www.wips.org.tw)