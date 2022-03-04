快訊

2022大選前哨戰 士林北投百家爭鳴誰能脫穎而出？

龐培歐：美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家

光環境 光影傳遞亮度與溫度

聯合新聞網 / 理財周刊

文．林鳳

藝文公益 回饋社會

中強光電是台灣首家背光模組製造商，起心動念落實企業責任，基金會以光為媒介回饋社會，讓燈光不再只是電燈泡而已，而是用光影傳遞台灣精神與藝術文化。中光電基金會成員皆重量級人士，除了設計師姚政仲，還有中光電總經理陳士元與林惠姿、雲門舞集創辦人林懷民、美學大師蔣勳、國際照明設計專家周鍊與前科技部部長徐爵民等人。基金會結合各領域專業人士與藝文界翹楚，啟動創新的光之藝文平台，提升台灣光之美學的新境界。

秉持對土地人文的關懷，基金會點亮計畫願景工程，十多年來發掘在地獨特的歷史與故事，推廣光環境與藝文活動。透過光影轉化與在地文史產生更多連結，從場域光氛圍培養藝文溫度，加深大眾對光環境的感受，進而深刻體會人與歷史文化土地的關係。基金會期盼更好的運用資源，讓大家看見光可以有更多的溫度與文化深度。

點亮計畫 環境永續

與節慶光雕具時效性及強調繽紛眩目的燈光表現方式不同，基金會點亮計畫是較永久性的燈光，是以光的需求及生活品質為思考方向，與在地文史與環境永續進行光影設計。例如古蹟燈位受限較多，整體佈局要讓燈光氛圍是重現歷史感，賦予空間設計的新風貌，彰顯古蹟本身的文化價值，讓大眾看見光影藝術的力量。

2013年起中光電基金會推動全台點亮計畫，推展重視古蹟的價值目標。當時團隊擲筊請示風神爺得聖杯才進行，以最低限度的光環境營造古蹟氛圍，將台南風神廟打造為全台首座光之廟宇。將恆春結合居民與生態，點亮古城使地方政府開始重視古城價值。將池上穀倉藝術館保留原有結構，光影投射保存在地記憶。將淡水教堂進行照明改善，營造對人與環境更永續的光。

光影美學 友善環境

創造對環境友善的光影美學生活，基金會推廣減光與環境共生理念，舉辦台灣光環境獎，例如得獎名單司馬庫斯，台灣最深山的原民部落，以無藍害類燭光取代LED燈，降低光對在地環境衝擊，減少昆蟲飛蛾撲燈而亡，恢復與生態和平共處。基金會持續推動感光城市，光偵探藝術、教育紮根計畫等，盼大眾體驗光的多元形式，啟發大眾的光影創意，也看見孩子心中的那道光！

光帶給人亮度，也帶來溫度與希望。節慶燈光講求熱鬧，而光的氣質與美學底蘊需長期培養，能在生活中自然而然的感受。基金會每個光計畫示範基地，都經長期與在地耆老學校政府等單位溝通後整體設計。基金會近期與台北植物園合作，落實光與生態環境人文關懷議題，有藝文視野有專業規劃與點線面的城市光影應用，期盼持續擴大公益影響力，使光環境的正向能量無限大。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量．致力公益傳播美好。www.wips.org.tw)

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1123期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

逐出SWIFT麻煩大了？

最近網路上流傳著一則笑話，俄羅斯銀行被逐出SWIFT，遭殃的是(A)俄羅斯、(B)烏克蘭、(C)中國、(D)歐美，結果網友一面倒的回答：(E)我的股票帳戶。哈哈哈，真是再寫實不過了

IP矽智財族群注入新血

所引發的金融危機，有望暫緩全球央行的貨幣緊縮政策，讓先前已先評價修正的股市得以喘息，迎接一波評價回升的跌深反彈行情，評價最高的族群將成為領漲指標！

價值投資精髓 「好球帶」教你聰明存股

股市達人孫悟天及孫太夫妻倆共同理財，靠著存股累積退休金，七年下來，累積七百多張金融股，每年領近七十萬元的股息，羨煞許多上班族，他們如何做到的？

烏俄戰爭談判陷膠著 黃金戰事已過時？

Q:2月24日俄羅斯發動攻擊，烏克蘭首都基輔遭受俄軍空襲，截至3月1日戰爭已爆發超過六日，但俄羅斯仍未攻下基輔，並且遭歐美制裁，將俄羅斯逐出SWIFT體系，這次烏俄戰爭對國際股市與金價產生不小影響，接下來該如何應對？

光環境 光影傳遞亮度與溫度

專訪中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲，走進他簡約時尚的辦公室，原木長廊自然光落地窗，在秋冬微風中映著綠意與暖陽，生活中充滿了光影美學，令人真實感受光環境與誠摯暖人的互動美好。

從比特幣到元宇宙 幣託區塊鏈打造創新服務

幣託集團進軍元宇宙與NFT，即將推出的元宇宙體系將迥異於時下所提供的服務，平台核心聚焦鏡射(Mirror)、經濟流、NFT，以符合人性面的模式滿足市場剛需。一如過往打造進入密碼貨幣第一哩路一般，如全台最先推出快速刷臉註冊驗證服務；再次打造簡易上手的NFT 服務，讓民眾可以體驗 NFT 創新科技。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。