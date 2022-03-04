烏俄戰爭談判陷膠著 黃金戰事已過時？
文．理周教育學苑．方鈞
A:俄羅斯於二月二十四日對烏克蘭首都基輔發動攻擊，國際金價一飛衝天，最高來到1974.37美元，但當晚隨即由紅翻黑，收在1903.55美元，日內高低差達到96美元，而二月二十八日開盤後，受到國際對俄羅斯經濟制裁，黃金也跳空開高，但在日內已完成缺口填補。
這次金價受烏俄戰爭影響暴衝，但市場終是回歸理性，就目前烏俄情勢來看，由於俄羅斯無法短期攻陷基輔，時間拖得越久，對於俄羅斯來說越不利，加上烏克蘭本身已經申請加入歐盟，歐美同時對俄羅斯發起經濟制裁，普丁接下來將面臨巨大輿論壓力。
目前來看，雙方接下來要發動實體攻擊機會不大，但透過外交或是媒體等心理戰術將是未來戰事主場，從國際行情來看，小道瓊指數與黃金周一因SWIFT制裁產生跳空缺口都已經回補完成，這也代表市場已經消化相關情緒。
截至三月一日，烏俄正式開戰已達六天，美國並未出兵參與，雖然戰爭會帶動金價上漲，但若只是地區性的，美國並未出手，那麼接下來漲幅有限，加上雙方都有意願談判，整體來看相對樂觀，投資人近期須留意金價準備大幅修正。
就技術線圖來看，急漲伴隨急跌，價格後續易陷入混戰膠著，目前空方勢力已經成形，想要在短時間內再創新高，除非有棘手消息，否則還是站在空方會安全一些，整體來看，烏俄戰爭對股價影響已回穩，黃金逢高減倉，嚴防回落。
【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1123期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言