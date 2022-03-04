價值投資精髓 「好球帶」教你聰明存股

文．蔡武穆

孫悟天和孫太夫妻倆最初以融資融券入股市，沒想到金融海嘯來襲，慘遭追繳，虧損近二百萬，一度窮困潦倒要變賣家當和結婚金飾，有好些時日不敢再碰股票，後來為了給孩子建立正確的理財觀，才又開始鑽研財商知識。

此後，夫妻倆閱讀國內外超過百本的理財書籍，並且到坊間上課，為了找出理財竅門，孫太甚至到銀行上班，了解金錢的運作模式，對於財務觀念和投資起了很大的轉變。

用錢滾錢 有錢人更會借錢

當時孫太在放貸款部門上班，分析客戶的信用卡帳單，發覺窮人會來借錢，有錢的人更會來借，而且借更多，顛覆她對借錢的想像，「原來有錢人會找投資標的，用錢滾錢」，檢視自己的理財方式，她嚇一大跳，原來自己的理財思維跟窮人差不多。

爾後，她嘗試投資基金、期貨、選擇權，獲利都不盡理想，偶然間加入存股社團，跟存股族一起討論研究，釐清很多錯誤的觀念，才真正了解價值投資的精髓。

孫太認清楚自己投資的目的是要退休，與其在股市裡殺進殺出，還不如每年有穩定的報酬，她用男女關係比喻股票，「是要找一夜情，還是長相廝守的另一半」，相較於早期的炒短線，存股的價值投資似乎更符合她的需求及個性。

「當你不想持有一檔股票超過十年，根本連考慮都不要考慮」，二○一五年開始，夫妻倆套用巴菲特價值投資中好球帶及護城河的概念，研發出SOP倍數表，搶進自己最熟悉的金融股，陸陸續續買進第一金(2892)，到二○一九年時已持有三百多張，創造每年三十萬的股利股息。

五項選股指標 讓你安心抱股

好球帶來自於巴菲特的棒球理論，孫太反問，「假設一個棒球員只有二十次擊球的機會，那他會不會每一次都會揮棒？要如何提高安打和全壘打的機率？一定是球落在自己的好球帶才會揮棒」，同樣的道理用在股市，「有沒有適合自己揮棒的股票和價格？」

SOP倍數表出自於好球帶的精神，羅列五項選股指標，一、公司體質健全，連續五年EPS大於一元。二、公司夠大，股本大於三百億元。三、每年配發股利股息，且近五年現金股利大於0.5元。四、股價不離淨值太遠，股價淨值比小於2.5的公司。五、了解股性，挑選適合自己個性的股票。

當記者問到，「是不是看好金融股才決定買進？」她強調，「自己並不是看好金融股，而是最熟悉金融股」，過去在銀行工作，很快就能偵測到銀行的風險變化，「並非其他的產業不好，而是這產業是在我能力的範圍內」。

她舉巴菲特的例子，在電腦未普及的年代，有人問巴菲特，是否投資電腦這未來的新興產業？巴菲特反問，「這會影響我吃口香糖的口味嗎？」同樣一檔股票，有人賺、有人賠，取決於腦中的財商知識外，更重要的是，「這檔股票是否適合他？抱這檔股票是否能安然地吃飯、工作、睡覺？」

孫太夫婦以退休為目標，假設需要二千萬退休金，以存股殖利率五％計算，每年須創造一百萬現金股利來回推，當個股SOP倍數(見附圖)介於一到三倍的好球帶就買進，介於四至六倍列於觀察區，大於六倍則分批調節持股出場，伺機逢低買進，想辦法擴大張數。

二○二○年二月COVID-19疫情爆發，眼見不可控因素持續擴大，為了規避風險，根據SOP倍數表調節持股，她將手中三百張第一金全數賣掉，只剩下一百多張零成本的股票，三月十九日第一金股價來到新低點，此時並沒有進場，直到三月底美國宣布無限量QE撒錢救市，態勢明朗才陸陸續續買回，截至去(二○二一)年九月，累積第一金股票七二三張，配發的股利股息已達七十二萬元。

核心持股及衛星持股 皆根據SOP倍數表挑選

孫太認為，根據過去金融海嘯經驗，美國實施QE政策，各國必然會跟進，狂印鈔票勢必造成貨幣貶值，引起通貨膨脹，幣值只會越來越薄，因此買進股票資產來保本，現在回頭想想，美國宣布QE政策後，再買回第一金的決策非常正確。

同時，為了不單壓一個產業，孫太夫妻開始規劃核心持股及衛星持股，核心持股仍以第一金為主，衛星持股同樣以SOP倍數表挑選，經過縝密的過濾，ETF 00878符合七○％倍數表原則，兩者合併起來，目前每年的現金股利已達百萬元。

從生活中汲取理財觀念

孫太擅長從生活中汲取理財觀念，她認為，「你的生活習慣和你的投資習慣一模一樣」，舉例來說，有一次她的兒子聽從超商店員的推薦買了兩張儲值卡，一張五百元，買一張多送五十元，乍看之下好像賺了一百元，可是儲值卡快過期都沒用完，孩子想脫手轉賣給她，作為母親的很好奇問了孩子，「當初為何決定買儲值卡？」孩子回答，「因為跟店員弟弟很熟，他推薦了就買。」她感嘆，其實投資何嘗不是如此！多少人聽信小道消息、股市名嘴或新聞媒體下單，盲目跟從，最後慘賠，被抬出場的不計其數。

「生活的觀念就是理財觀念」，還有一次，母親膝蓋不好，她買了一輛二手車給母親代步，有一次回家想要發動車子卻發不動，細問之下，才知母親因為視力退化，很久沒開車上路，母親覺得賣掉可惜，置之不理。她當場試算給母親看，燃料費、牌照費、保養費、停車費加起來，一年少說三、四萬元，十年就四十萬元，把這三、四萬元拿來搭計程車都綽綽有餘，如果賣掉，十年內馬上省四十萬元，賣車所賺的錢還可以定期定額買股票，後來母親聽了，隔天就把車子賣掉，一樣投資金融股，回收至少二○％，不但減輕負債，還坐享股利股息。