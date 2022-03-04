IP矽智財族群注入新血

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聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

歐美對俄羅斯祭出新一波金融制裁，將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT)，由於約有三百家俄國金融機構使用此系統，超過一半俄國信用機構都是SWIFT成員。歐美把俄羅斯逐出SWIFT，將終止一切國際交易，引發貨幣波動，造成大量資金外流，導致俄羅斯金融危機。

此外，美國、歐洲及加拿大也宣布將阻止俄羅斯央行通過動用其六三八○億美元的國際儲備來削弱歐美的金融制裁威力。美國財政部已禁止美國公民與俄羅斯中央銀行進行任何交易，制裁對象也包括俄羅斯的國家財富基金及俄羅斯財政部。

美元流動性風險增 聯準會老鷹難展翅

根據史丹佛大學斯胡佛研究所研究員Michael S．Bernstam先前在「國會山報」刊文的分析，一旦俄羅斯央行受到制裁，六三八○億美元的外匯存底就會縮水到僅剩其殘值，當中約四○三○億美元是以美元、歐元、英鎊及其他西方貨幣計價的證券及存款，將可能因制裁而無法使用，導致俄羅斯外匯擠兌、銀行擠兌及供應鏈擠兌。

瑞信集團策略師Zoltan Pozsar則表示，俄羅斯央行及私人部門擁有近一兆美元的流動性財富，其中以美元持有的占有率仍相當高，預估約有二千億美元以外匯互換持有，一千億美元存放在外國銀行。在極端情況下，這三千億美元可能因制裁而被困住，或者以某種方式從西方轉移到東方以避免被困住，美元出現流動性風險，將足以擾亂貨幣市場穩定。

Zoltan Pozsar認為俄羅斯銀行因為被排除在SWIFT之外而無法付款，與當年雷曼的清算銀行不願意為雷曼支付款項一樣，導致無法付款。目前的超額準備金及附買回協議機制將不足以應付目前情況，貨幣當局將必須採取行動，結果就是正透過量化緊縮、為縮減資產負債表鋪路的聯準會，可能會先再度擴大資產負債表解決美元流動性。

在SWIFT制裁後，俄羅斯民眾出現擠兌潮，銀行面臨現金供不應求的破產風險。

俄羅斯民眾擠兌引爆金融危機

歐洲央行就表示，俄羅斯聯邦儲備銀行的流動性狀況正在惡化，對此目前無計可施。其奧地利及克羅地亞等歐洲分行正面臨破產。俄羅斯境內銀行同樣出現擠兌潮，俄羅斯央行因此將關鍵利率從原本的九，五％一次翻倍至二○％，創近二十年來的新高，吸引民眾將錢留在銀行內。

考量俄羅斯已出現金融危機，美元短期也面臨流動性考驗，聯準會不太可能選擇在此時大舉升息及縮表，進一步降低美元流動性，提高單一國家金融危機擴散成全球金融危機的可能性。因此，可以看到在俄羅斯被逐出SWIFT後，歐美各國公債殖利率均呈現大幅拉回，已反映市場對各央行貨幣緊縮政策暫時趨緩的預期。

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