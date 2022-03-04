逐出SWIFT麻煩大了？

文．洪寶山

制裁俄羅斯 為何我倒楣

很多台灣股民最近很悶，不了解為什麼遠在天邊的俄烏戰爭會影響到台股，以前中東經常打仗，也沒見到台股怎樣，一臉的問號看著套牢的股票帳戶，彷彿是今年元宵燈節最大的燈謎，更不用說，號稱金融核彈的「SWIFT」是蝦米挖溝？為什麼明明是制裁俄羅斯，但倒楣的是我的股票套牢。

台北時間三月二日早上十點拜登的首次國情咨文演講裡再次重申，美國軍隊現在沒有，將來也不會在烏克蘭與俄羅斯軍隊發生衝突。在此之前拜登接受採訪時表示，美國有兩個選擇，一個是與俄羅斯開戰，開啟第三次世界大戰；除此之外就是制裁俄羅斯，所以經濟制裁是俄烏戰爭的美國應對之策。

事實上，從2014年克里米亞公投結果倒向俄羅斯之後，美國就已經針對俄羅斯施加百餘次的經濟制裁，俄羅斯人早在美國的經濟制裁中找尋了適應方式，所以這次一定要更大動作的制裁手段才有威嚇作用，SWIFT才被啟用。

丟金融核彈 到底誰被炸

什麼是SWIFT？根據維基百科，1973年在比利時成立的環球銀行金融電信協會，以「提供全球共享的金融報文傳送服務，創造一種國際金融報文傳送通用語言」為宗旨。因標準化的建立增加了便利性與降低成本，所以廣受銀行、貿易機構、短期信貸經紀人、債券經紀人、投資管理機構、清算系統與中央儲備局、受許可的交易所、金庫對等者、信託服務公司等金融機構使用，因為對接了全球超過11,000家銀行、證券機構、市場基礎設施和企業使用者，覆蓋二百多個國家和地區，在國際貿易和商業活動起著舉足輕重的作用，是當今全球金融機構與其往來銀行的主要通信通道，所以被排除在SWIFT體系外，自然有很多不方便，而且增加運營成本，才有了「金融核彈」的外號。

俄羅斯基金 要怎麼贖回

乍看之下，不明就裡的小白一定會直覺的認為，此絕招一出，俄羅斯必定打到趴下投降，但是既然是核彈級威力，必然也會傷及無辜。三月一日MSCI表示：「俄股不可投資，所以將俄羅斯股票從指數中剔除是自然的下一步。」讚！聽到這個訊息就覺得正義被伸張，爽！但下一秒鐘，看看俄羅斯RTS指數發現，K線圖停在二月二十五日？哇里ㄟ！這下子俄羅斯基金要怎麼贖回？

在歐美祭出SWIFT制裁俄羅斯後，據英國金融時報估計，有帳面價值至少一千五百億美元的俄羅斯證券難以交易。根據俄羅斯央行的資料，截至2021年底，外國投資者持有價值二百億美元的俄羅斯美元主權債和價值四一○億美元的盧布計價的俄羅斯主權債。莫斯科交易所資料顯示，投資者持有的俄羅斯股票規模達到八百六十億美元。

流動性風險 提款績優股

根據以往的經驗，當套牢的股票出現流動性風險時，通常基金經理會將手中持有流動性好的績優股或債券當作提款機，這種骨牌效應常發生重大突發利空出現時，只是這次不知道那個市場或商品會被當作提款機來應付客戶的贖回。

根據彭博社的最新訊息指出，歐盟各國代表同意將七家俄羅斯銀行排除在SWIFT報文傳送系統之外，分別是Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank PJSC、Sovcombank PJSC、VEB.RF、俄羅斯外貿銀行(VTB Bank PJSC)和Bank Rossiya。但其中沒有該國最大銀行聯邦儲蓄銀行(Sberbank PJSC)和俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)。聯邦儲蓄銀行的資產是俄羅斯其他任何一家銀行的兩倍之多，存款占該國存款總量的約一半，有超過一億零售客戶。天然氣工業銀行是歐洲能源企業的重要貸款行之一，符合拜登說的制裁不針對俄羅斯能源的說法。

根據彭博社報導，該名單將在被採納十天後才會生效，所以最快生效日是三月九日。不過要釐清的是，在SWIFT建立之前，國際貿易就已經行之多年了，當時銀行使用結合電話和電報技術的Telex網路手動驗證跨境支付資訊，只是效率低下、成本高昂。而且SWIFT只是國際支付清算體系中的一部分，而並非全部。

國際支付清算體系包括支付清算貨幣選擇(美元、歐元)、支付指令報文體系(SWIFT)、清算資金帳戶體系(美元最終的支付清算帳戶是CHIPS；人民幣最終的支付清算帳戶是CIPS)、支付清算實際處理等組成部分，SWIFT只是其中的支付指令報文體系，本身並不涉及到成員單位的資金帳戶，主要解決的是國際支付清算的「資訊流」，因為貨幣的供應，最終是由貨幣發行國管控的。