總經理黃華勇講 興櫃千元股王綠界揭密

文．顏瓊真

即將在三月十五日由興櫃轉上櫃的綠界科技(6763)，日前舉辦上櫃前業績發表會，承銷商元富證券並發布IPO承銷價，每股高達七六○元，已創下台灣集中市場有史以來，最高承銷價的記錄。

千元股王傳奇

作為第三方支付金流業龍頭的綠界科技，最為股市投資人關注的，還在於它的股價，從去(二○二一)年六月由六百元仰衝，攻上一千元以上股價，成為興櫃市場的「千元股王」，而讓人好奇這是一家什麼樣的公司？

所謂「第三方支付」，是指由第三方業者居中於電商平台買賣家之間進行收付款作業的交易方式，主要服務客戶為電子商務賣家，包含網路中、小及微型賣家、電商新創業者。

綠界科技總經理黃華勇指出，在網路購物時代，第三方支付已跟你我的生活習習相關，例如你跟飯店訂房，或是到台灣之光的麵包店刷卡買麵包，或者透過百貨公司APP線上購物，你跟賣家之間的金流服務，可能就是「綠界」在處理。

他說，目前第三方支付業者約有二十多家，但綠界為業界龍頭，主要業務為手續費收入，金流代收業務包含提供信用卡、ATM櫃員機、網路ATM及超商條代碼四大付款管道，另外亦提供物流、電子發票、資安健檢及專案系統等服務。

而隨著網路科技的迅速發展以及疫情影響，電商經濟、Line群組團購、直播銷售等近年趁勢崛起，綠界每年皆呈現跳躍式的趨勢成長。

致勝的四大關鍵

但這一切都來之不易，黃華勇點出綠界開啟「千元股王」的四大關鍵：

第一：獨到的眼光。綠界一九九六年創立時，當時第三方支付業者有紅陽、藍新及綠界，被稱為「紅藍綠」，在提供虛擬主機、分租伺服器及代收付等服務上，屬於三分天下的態勢，但到了二○一六年，伺服器變便宜，賣家自己都買得起，而代收付業務，超商也會做了，再至虛擬帳戶的申請，也可以向銀行申請了，經營瓶頸讓大家面臨轉型。

當時，綠界看到不少個人電商賣家，在資本額及交易額不高的情況下，很難跟銀行打交道，進而扮演中間的橋樑。

在此同時，綠界持續推出整合性服務、一條龍服務，使得線上賣家會員的黏著度更強，此外，近兩三年的新冠疫情爆發，不少線下店家也加速數位化，更帶動綠界會員數的大爆發，每月新增註冊量高達六千家，迄今會員數已有三十一萬戶。

第二：會員的貢獻度高。黃華勇說，二○一六年的金流代收業務僅四十億元，但二○二○年已大幅成長至六○四億元，去年更達七五○至八百億元，僅次於蝦皮集團的一千二百億元，另與MOMO全集團購物的八八○億元相當。

但蝦皮與MOMO是購物平台，若以非購物平台的第三方支付廠商來說，綠界更確立龍頭地位。

第三：堅強的二百人精英團隊。黃華勇談到，綠界能獲得個人賣家的仰賴，除了一條龍服務外，最重要的是「立即」解決問題的能力，他於二○一七年加入綠界後，團隊人數由三十多人，增加至二百多人，他自豪的說，這些人的服務能量，足以支撐到綠界業績成長至二千億元。

第四：建立很廣很深的護城河。黃華勇坦言，不少人看到綠界的千元股價，都想挾大筆資金投入市場，但在與每家銀行簽訂代收付及系統串接，以及PCI-DSS等資安驗證，硬體設備建置及作業程序繁雜，獲客難度及成本都高，這些都是後進者難以逆襲的障礙，故在電子商務市場，市場大者恆大，綠界具有先行者優勢。

但現今的千元股價，上櫃後還能保有優勢嗎？黃華勇態度從容，用堅定的口吻說，「當別人想趕上我，我早又跑在更前頭了。」

跨入線下支付 新增成長動能

他談到，除了現今的金流客戶貢獻度外，未來將加入非金流客戶，如購買行動簡訊、EDM、電子贈品服務等，且計畫跨入線下支付市場，推出新世代的OMO EDC刷卡機，替商家提供整合性金流服務。

他說，線下一年刷卡金額為線上的十倍，達到三．二二兆元的交易規模，綠界只要取得二％的市占率，就又可以增加六百多億元的代收業務量，成為未來主要成長的新引擎，他相信，投資人及法人的眼睛都是雪亮的！