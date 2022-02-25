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從比特幣到元宇宙 幣託區塊鏈打造創新服務

聯合新聞網 / 理財周刊

文．幣託集團共同創辦人暨執行長 Titan

幣託集團進軍元宇宙與NFT，即將推出的元宇宙體系將迥異於時下所提供的服務，平台核心聚焦鏡射(Mirror)、經濟流、NFT，以符合人性面的模式滿足市場剛需。一如過往打造進入密碼貨幣第一哩路一般，如全台最先推出快速刷臉註冊驗證服務；再次打造簡易上手的NFT 服務，讓民眾可以體驗 NFT 創新科技。

實虛整合的元宇宙世界

目前各界將虛擬世界整合實體世界稱為虛實整合，而基於區塊鏈與 NFT 的技術特性，可望打造實虛整合的元宇宙世界。何以幣託打造的元宇宙平台是實虛整合而非虛實整合？主要因幣託元宇宙服務，是讓使用在現實生活中的日常行為，可以在幣託元宇宙世界產生變化與效益，透過實際日常行為，而同步在幣託虛擬元宇宙世界產生利益！

相較於目前各界是在打造虛擬的現實世界，例如虛擬土地、虛擬房子等，再透過沉浸式體感強化物質世界的真實感受。但幣託期望打造的是日常行為能對標到虛擬元宇宙世界，由過往的由虛轉實，翻轉為「實轉虛」，才能符合現實並創造價值與經濟體系。

而幣託集團對於新服務上線信心滿滿，主要因過去已在虛擬貨幣交易領域取得商業模式、合作夥伴與成功的經驗。

消費積點換虛擬幣 經濟循環迴圈正向效益

細屬幣託集團過去架構的親民服務，包含最早提出獨步全球的「BitoEX超商買幣」服務，並增加虛擬貨幣兌換全家便利店商品兌換券，再到全家的消費點數可以在幣託交易所(BitoPro)免費兌換成比特幣(BTC)，幣託集團已經成功打造虛擬貨幣生活圈。

幣託過去所架構出的虛擬貨幣生活圈經濟體，已然讓消費者不論是快速轉換虛擬貨幣資產，或是虛擬貨幣兌換商品，所有消費行為再運用全家的消費積點機制，免費再換回比特幣，讓經濟循環迴圈展現正向效益。

據內部統計數字，累計全家消費點數兌換比特幣數量直逼七百萬點，超過一．三萬人次免費換取比特幣。幣託集團讓到期失效的消費點數創造出更高經濟價值，並且讓全民均可以免費擁有比特幣。

身為台灣第一批區塊鏈技術研究與開發團隊，我們強烈看好區塊鏈應用與NFT技術賦能(Empower)，對於技術推廣抱持使命感。首波NFT創新服務將與長期合作夥伴全家集團旗下全網共同合作，打造全民接觸、體驗並持有NFT的創新服務。

所以我們宣布，下階段將持續與合作夥伴全家、全網、光禾感知等強強聯手提供元宇宙平台，讓全民快速入場，體驗虛擬元宇宙世界，而除了體驗外，平台將透過NFT賦能打造虛擬實境經濟體，創造商業價值。首波服務提供全家咖啡商品獨家NFT，預計三月中旬於新NFT平台開賣。

透過NFT賦能 打造虛擬實境經濟體

元宇宙已是大勢所趨，幣託掌握區塊鏈與NFT核心技術，有義務推動前瞻技術應用；因此過去已長時間與合作夥伴擘畫元宇宙與NFT實作，正積極廣邀各界加入平台。將提供元宇宙平台讓全民快速入場，體驗虛擬元宇宙世界，此外，更將透過NFT賦能打造虛擬實境經濟體，創造商業價值。

最後，不論幣價起落，只要掌握前瞻核心技術、懷抱宇宙觀，就可打造新世界！

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1122期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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