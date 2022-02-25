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不受戰火影響？台股早盤漲逾百點 台積電開盤跌4元

景氣春燕到 記憶體股雀躍

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

近期半導體產業雜音頻傳，加上評價修正劇烈的股價，幾乎快成為人人喊打的過街老鼠，此時外資與投信卻不約而同逆勢大舉搶進台股的記憶體族群。究竟記憶體施展了什麼魔法，能如此迷倒內外資法人，就讓我們繼續看下去…

由於威騰電子(Western Digital)及鎧俠(Kioxia)去年第四季的NAND Flash合計全球市佔率33.4％，在兩家的日本合資NAND Flash工廠遭到化學原物料污染後，NAND Flash產業供需反轉、報價上漲已成為市場共識，威騰及美光也已向客戶發出漲價通知。現在又多了合計市占率達24.4％的美廠威騰、美光，可能因為俄羅斯與烏克蘭的衝突導致斷料供給減少的風險，加上市場預期心理的提前囤貨行為，將進一步增強NAND Flash漲價效應。

斷料風險預期強化囤貨行為

俄羅斯總統普丁承認烏克蘭東部二個分離共和國是獨立實體，並下令俄羅斯軍隊進入烏東進行維和行動後，已被國際視為俄羅斯正式入侵烏克蘭，美國、歐盟及英國也紛紛對俄羅斯祭出制裁，一旦俄羅斯反制裁美國半導體廠製造所需的關鍵原料，美國半導體廠生產將會受阻。

研調機構TrendForce指出，半導體廠或氣體供應廠皆備有庫存，且仍有其它地區供應的情況下，短期內雖不至於造成產線中斷影響產出，但氣體供應量減少將可能造成價格上漲，晶片生產成本可能因此上漲。當然最後就會推升包含NAND Flash的半導體產品報價。

除了NAND Flash外，DRAM也是可能面臨生產斷料的記憶體產品，美廠美光的DRAM產品去年第四季在全球市占率達22.3％，一旦俄羅斯出手反制裁，對DRAM產業供給將產生一定的衝擊。同樣可預期會出現市場預期心理的提前囤貨行為，有助改善DRAM產業的供需情況。

DRAM大廠早已嚴控供給

早在烏俄衝突前，合計市占率高達九四．四％的三星、海力士及美光全球三大DRAM廠，對供給就有踩煞車的動作，不管是產品線由DDR4轉換至DDR5，或是製程微縮至極紫外光(EUV)的1α奈米，轉換過程都會導致產出減少。廠商為了穩定產品報價以維持獲利，也嚴控資本支出及位元成長率，將新產能擴充計畫遞延到下半年才開出，三大廠均預估今年DRAM供給位元成長率會降至20％以下。

至於需求面，則來自各電子產品搭載記憶體容量不斷增加的產業趨勢，例如今年蘋果將上市的iPhone 14 Pro 搭載的RAM 就傳出可能會由iPhone 13 Pro的6GB提升至8GB，新一代筆電搭載DRAM容量也拉高至32GB，伺服器DRAM搭載容量則提升至64GB或128GB。其他像是人工智慧(AI)、高速傳輸(HPC)、顯示卡、車用電子、工業自動化系統、5G基地台及高速網路基礎建設等，搭載DRAM平均容量也較去年倍增。DRAM廠普遍預估今年DRAM需求位元成長率落在15~20％，整體市場供需原就有機會趨於平衡。

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