文．洪寶山

二月十六日公布的聯準會會議紀要顯示，官員們對持續的高通膨感到驚訝，隨著就業形勢明顯改善，與高通膨對經濟的影響日益擴大，達成緊縮貨幣政策共識。根據會議紀要顯示，大多數與會官員指出，如果通膨未能如預期的那樣下降，那聯準會將比目前預期更快的速度取消寬鬆政策是合適的。

華爾街投行黑白猜 揣測本輪升息幅度

言下之意是，決策者認為，本輪升息速度有可能比2015~2018年那次的步調快─2015年底、2016年底各升息一碼，2017年按季升息三碼，2018年升息四碼，共計升息九次、九碼。於是華爾街投行就依據前次升息的經驗，揣測本輪升息的幅度。

去年十一月，摩根史坦利(大摩)預測標普500指數今年將收於4400點，比當時水準低約6%，十二月大摩預估聯準會將在2022年九月首次升息，並在十二月二度升息，並預測聯準會2023年分別在三、六及十二月升息。

當時聯準會主席的「通膨暫時論」還沒改口，普遍認為聯準會即使升息，也會是個鴿派鷹。誰知，拜登確定提名鮑爾連任聯準會主席後，鮑爾一百八十度大轉彎改口拋棄「通膨暫時論」，從那時候開始，華爾街投行就開始玩起「升息梭哈」遊戲，先是高盛預期升息四次，後來大摩執行長又加碼「如果只有升息四次的話，我會很驚訝」。

華爾街投行黑白猜 揣測本輪升息幅度

隨著美國CPI漲至1982年三月以來最高水準，華爾街投行加大對「聯準會加快緊縮貨幣政策」的押注，瑞銀預測聯準會在2022年連續六次升息，而高盛加碼到七次，二月十九日，摩根大通(小摩)預計，聯準會將連續升息九次，每次升息一碼，以抑制通膨走高。基於前一輪升息九碼的事實，相信小摩的升息九次論應該是三月FOMC會議之前的華爾街最後預測了。

一年升息九次，美股承受得住嗎？早在一月底，亞特蘭大聯準會就將2022年美國第一季實際GDP成長預期下調至0.1%，美國銀行也將美國第一季成長率從4%下調至1%，兩者均警示了美國已經處在經濟衰退的邊緣徘徊；同樣的，道瓊指數與那斯達克指數也在年均線附近震盪徘徊，牛熊一線間。

聯準會要積極升息 或華爾街過度預期

原本「樂觀」的高盛則預測到2022年底，標普500指數將上漲9%至5100點。如今，唱多的高盛也改口，先是不久前史無前例的發出警告：「聯準會超級緊縮可能引發硬著陸」，現在又再次提醒起投資者：「經濟放緩速度可能比想像的快」。

聯準會真的會積極的升息嗎？還是說這又是一次華爾街的過度預期呢？由於通膨水準居高不下，拜登的支持率進一步下降，並且價格壓力讓他的《重建美好法案》難以通過，民主黨和共和黨都在敦促聯準會控制物價壓力，特別是就業市場意外強勁。美國一月非農就業人口增加46.7萬人，為去年十月以來最大增幅，大幅高於市場預期的15萬人。同時，薪資也在繼續上漲。

上半年就升息縮表 美股恐怕還要修正

根據會議紀要，聯準會官員討論了薪資持續上漲，引發薪資─物價螺旋上升的局面的可能性，也就是隨著企業提高薪資並將價格壓力轉嫁給消費者，通膨也會上升。作為聯準會鷹派代表的聖路易斯聯準會主席布拉德上周再次呼籲聯準會加速推進升息計畫，他警告：「我們面臨的風險是，通膨不會消散」，建議為應對四十年來最高的通膨水準，聯準會應在三月的FOMC會議上升息二碼，在七月一日之前共加息四碼，並在第二季開始收縮資產負債表。如果真的是這個版本的話，相信美股還有一波修正等著。

二月二十二日傳來俄羅斯承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立與主權的政治利空，俄羅斯派維安部隊，烏克蘭總統可能撤離首都基輔，聯合國安理會緊急召開臨時會，前一天美國駐俄大使館對駐俄的美國民眾發出離開警告，NYMEX原油應聲上漲3%，小道瓊股指下跌超過五百點，季線即將跟半年線構成死亡交叉，年均線支撐堪慮。

反駁經濟成長放緩 大摩仍然看好後市

對此大摩二月二十一日的最新策略報告中，反駁市場正在蔓延的「經濟成長放緩」的悲觀觀點，大摩認為仍然極為有利的低利融資條件、強勁的就業市場、消費槓桿率偏低、企業現金流強勁和銀行資產負債表強勁等因素，現在就為經濟衰退、牛市結束做準備的做法是錯誤的。