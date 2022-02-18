快訊

車頭嚴重毀損...南投2輛砂石車過彎對撞 1駕駛遭夾救出命危

醫護1人對應100染疫者：香港醫療崩潰的前線哭喊

烏克蘭地區危機解除 黃金還適合切入？

聯合新聞網 / 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

A:目前黃金確實上行還有空間，是可以多加留意。拆解近期推升金價主因，大致包含烏克蘭地緣風險及美國通膨兩大部分，其中前者只是短線推動，後者才是長線金價上漲主因。

就戰爭因素來看，局勢緊張升溫確實有助於金價推升，特別是美國參與其中的戰爭，由於黃金被視為美國投資者避風港，一旦美國或美元受到威脅，金價會直接連動反應，較有名的像是九一一事件、川普出兵伊朗等，但若只是較小的地區性危機，像俄羅斯併吞克里米亞、中東戰爭等，則影響不大。

如果是因為戰爭而做多黃金，還需稍加留意戰爭延續性，因為戰爭急漲的黃金，也會因為戰爭談和或結束急跌，因此要留意手中部位進出風控。

但就長期投資角度來看，通膨導致實質利率下降，有助於黃金上漲，目前預期美國加息，美元轉強，相對來說黃金兌美元價格有機會回落，但若加息後通膨無顯著改善，此時美元將受到重大威脅，黃金避險功能再起。

目前市場預期三月升息，而最快反應通膨時間點也需要五、六月後，因此下半年通膨是否下降，將是長線金價能否支撐關鍵。技術面來看，目前周線已經收破下降切線，三角盤整發動，金價有望再漲一波，唯需留意發動低點是否跌破，未跌破前黃金都是偏多看待。

簡單來說，投資黃金還需區分長短線來看，短線受戰爭影響，長期受到美國通膨控制程度影響，整體看目前趨勢向上，稍微留意風險及洗盤狀況即可。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1121期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

漲不停怎麼辦？

西洋情人節當天的WTI原油期貨上漲超過2.2%，突破2014年以來每桶95.82美元新高，布蘭特原油期貨一度漲至96.78美元高點，俄羅斯在烏克蘭東境擺下重兵，打著國安的旗幟，握有主動權；主動挑釁的烏克蘭，最終要不要堅持加入北約，也握有主動權。

NAND Flash漲價台廠受惠

俄羅斯與烏克蘭衝突，缺貨題材伺機再起，有望成為資本市場追逐新亮點。 烏克蘭是全球玉米、小麥等穀物及鋁、鎳、鈀金、鉑金等有色金屬的出口國，俄羅斯不僅礦產豐厚，石油及天然氣也是重要出口國，影響範圍不容小覷。 兩者所掌握的重要半導體關鍵原料恐也有斷料風險，全球半導體生產將因此受到影響，成為聯準會升息以外，主導近期電子股行情走勢的另一變數。

享受工作 學會理財 「第三人生」水到渠成

人生下半場可以怎樣的精彩？前世紀奧美公關董事長丁菱娟，選擇在五十四歲華麗轉身，卸下職場光環，追求自己的「第三人生」，現在的她，淡定從容，話語安定自如，比起職場的第二人生，活得更具價值及意義。

烏克蘭地區危機解除 黃金還適合切入？

Q:隨著烏克蘭地緣政治風險增高，近日金價暴漲，特別是美國參與其中的戰事，對黃金更是有直接影響，另一部分，近期美股受到升息影響，劇烈震盪，黃金避險聲浪四起，這樣的背景下，黃金值得投資嗎？未來是否還有上漲機會？

烏俄風險暫緩 短線布局標的看這裡

Q:近來國際局勢動盪不安，除了市場對升息恐慌外，周一烏俄地緣風險增加，也引發國際股市大跌，雖然局勢動盪，但台股相對抗跌，周三俄羅斯傳來撤兵消息，利空消息一一消化後的台股，是否能夠再創新高？有什麼適合股票可以投資嗎？

掃經濟興起

照目前Omicron的高傳染力、相對Delta較低的毒力繼續擴散傳播，相信今年底就可以知道這場大流行傳染病是否如WHO預估的轉為地區性的傳染病。回歸疫前常態是今年投資界的主軸之一，但凡走過必留下痕跡，有些因應疫情所做的改變是回不去了，就好比數位轉型這件事確定會持續進行，不論是企業或是個人，影響深遠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。