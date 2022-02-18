烏克蘭地區危機解除 黃金還適合切入？

文／理周教育學苑．方鈞

A:目前黃金確實上行還有空間，是可以多加留意。拆解近期推升金價主因，大致包含烏克蘭地緣風險及美國通膨兩大部分，其中前者只是短線推動，後者才是長線金價上漲主因。

就戰爭因素來看，局勢緊張升溫確實有助於金價推升，特別是美國參與其中的戰爭，由於黃金被視為美國投資者避風港，一旦美國或美元受到威脅，金價會直接連動反應，較有名的像是九一一事件、川普出兵伊朗等，但若只是較小的地區性危機，像俄羅斯併吞克里米亞、中東戰爭等，則影響不大。

如果是因為戰爭而做多黃金，還需稍加留意戰爭延續性，因為戰爭急漲的黃金，也會因為戰爭談和或結束急跌，因此要留意手中部位進出風控。

但就長期投資角度來看，通膨導致實質利率下降，有助於黃金上漲，目前預期美國加息，美元轉強，相對來說黃金兌美元價格有機會回落，但若加息後通膨無顯著改善，此時美元將受到重大威脅，黃金避險功能再起。

目前市場預期三月升息，而最快反應通膨時間點也需要五、六月後，因此下半年通膨是否下降，將是長線金價能否支撐關鍵。技術面來看，目前周線已經收破下降切線，三角盤整發動，金價有望再漲一波，唯需留意發動低點是否跌破，未跌破前黃金都是偏多看待。

簡單來說，投資黃金還需區分長短線來看，短線受戰爭影響，長期受到美國通膨控制程度影響，整體看目前趨勢向上，稍微留意風險及洗盤狀況即可。