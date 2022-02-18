享受工作 學會理財 「第三人生」水到渠成

文．蔡武穆

五十歲，是一個人在職場上高峰的年紀，名聲、權力、財富集於一身，盡可以享受豐碩的成果，這時的丁菱娟，內心隱約有一股反動，「是不是太舒服了？好像有點怪怪的」，開始思考跳脫舒適圈。

華麗轉身 開啟第三人生新方向

要離開職場，內心不是沒有掙扎，有人反問，「離開這個位置，妳能夠忍受人家不認識妳的感覺？」另一個聲音隨即跳出來，「為何不挑戰看看，沒有光環、沒有名片的日子，能不能用『丁菱娟』三個字行走江湖」？

創業的人都有一種不服輸的精神，測試自己到底有多大的能耐，五十歲時，她開始培養接班人；五十四歲，她在公司辦了一場個人演唱會，作為自己的華麗轉場，在同事、親友、客戶的溫馨祝福下退出職場，開啟自己的「第三人生」。

跳脫舒適圈 為理想而工作

「那是我的告別儀式，我可以任性地做自己、唱自己的歌，那個意義感對我是重要的」，相較於求學、職場的第一、第二人生，「第三人生」指的是退下職場後，自由做自己的人生。

演唱會後她開始思考如何做日常的丁菱娟，「一開始也是吃喝玩樂，盡情放鬆，二、三個月之後，空虛感漸漸上來」，頓時清醒，「人還是要有被利用的價值，才會覺得人生有意義」。

她分享，退休不代表不工作，而是換一種形式，可能不是為金錢而工作，而是為理想而工作，現在的她，知識、膽識、見識都處在高峰的階段，是最能貢獻自己的時候。

「做影響人的事」 分享職場經驗迴響大

丁菱娟是中文系畢業，寫作對她來說不是難事，閒暇之餘，她嘗試把心裡所感、所思記錄下來，由於過去職場豐沛的閱歷，正好有媒體向她邀稿，以過去職場的經驗鼓勵時下年輕人，第三人生從此有目標和方向。

「寫作帶給我很大的安定感」，透過寫作，她開始梳理自己，把三十年來的工作經驗做一個總結，萃取出觀點，慢慢找出自己的定位，所發表的文章在社群媒體受到很大的迴響，出書、演講的邀約接踵而至，「做影響人的事」逐漸成為她第三人生的主軸。

寫職場的作家如過江之鯽，像她一樣從基層、高階主管、創業到專業經理人的完整資歷卻不多見，成為她獨特的寫作風格，丁菱娟坦言，讀者的回饋給她很大的溫暖，「可能是演講中的某一句話或書中的某一個段落輕觸他的內心，改變了人生風景」，意外成為寫作最大的動力和收穫。

不斷地打開 發現全新的自己

卸下職場的光環，丁菱娟重拾過去未能實現的興趣，畫畫、瑜伽、吉他、爵士鼓、孫子兵法，一年學一項才藝；有紀律地上健身房，並且規定自己一年達成一項運動的目標，如挑戰單車環島、爬富士山等等，把第二人生所失去的健康彌補回來，甚至花時間做公益。

一度迷失在工作裡，忘記那個曾經是天真、好奇、愛冒險的自己，要在第三人生中通通找回來，村上春樹說，「人不是慢慢變老，而是一夕之間變老」，她覺得年輕是一種心態，當你不再對周遭的事感興趣，在心境上就已經慢慢步入晚年。

為了嘗試不一樣的自己，她去英國遊學一個月，早上上語文課，下午充當背包客探索倫敦各地美景，博物館、美術館、有名的景點、餐廳都曾是腳下的蹤跡。那一個月，她發現全然不一樣的自己，「以前人家安排好好的，現在訂機票、訂飯店必須自己來」，過去先生說她是「工作的巨人、生活的白痴」，她深不以為然，飛出去才知從頭開始學，「人要不斷地打開自己，沒被逼到一個牆角，長不出新的東西來」。

學會放手 珍惜交集的時光

對於親子關係，丁菱娟顯得豁達，兒子以電競作為畢生職業、女兒選擇回到多倫多生活，都曾讓她心痛不捨，最終學會「放手」，讓孩子單飛」。與先生的步調一快一慢，儘管年輕時有很多的衝撞，到了人生下半場，不再強迫對方做自己心目中的人，珍惜交集的時光，尊重獨處的空間，「兩個人很好，一個人也可以很開心」，相處起來更輕鬆沒壓力。

丁菱娟年輕時叛逆，話語尖銳刺傷母親的心，母親也是拗脾氣之人，母女關係一度僵局冷戰。年歲漸長，母親臥病在床，探視間，發現母親的腳趾甲太長，索性幫母親剪指甲，老化的指甲太硬，她準備一盆熱水幫母親泡腳洗腳，似乎是水溫昇華彼此的關係，母親表情變得柔和，悠悠然談起陳年往事，丁菱娟也卸下堅硬的外殼，跟母親道歉當年的不是，化解長久以來的間隙。後來修剪指甲成為她跟母親獨一無二的相處儀式，與母親臨終前的和解，讓她的「第三人生」了無遺憾。

幫助中小企業 擦亮國際品牌

由於過去工作資歷，很多機構找上丁菱娟當創業導師，像是AAMA台北搖籃計畫、二代大學、加速器等，輔導期間，她看到台灣新創家的潛力與不足。她認為，台灣擅長研發製造，卻不擅長做品牌公關，品牌知名度不夠，常在國際價格上吃悶虧，中小企業的不足正好是她的強項，三年前，她成立「影響力學院」，幫助中小企業運用知識架構，擦亮國際品牌，她說，以前是拿工具來賺錢，現在直接教中小企業釣魚，意義感不同！

不管什麼困境 都要活出一個亮麗的態度

三十二歲放棄高薪，毅然決然創業，爾後公司被掏空，選擇放棄官司，重新開始；之後選擇跟奧美合併，自己當專業經理人，到現在選擇退出職場，過自己的生活，丁菱娟最感恩自己的是「勇敢」，「改變的當下，不知道會更好還是更差，唯有走了才知道」，「可是當我長出新的能力來，慢慢發覺我是一個不會允許自己活得太差的人，不管什麼困境，都要活出一個亮麗的態度，我就是相信我自己」！

丁菱娟不諱言，財富自由很重要，她熱愛公關，「第二人生」階段一直很專注做自己擅長的事，因而累積財富，才有「第三人生」的一桶金，她鼓勵還在職場奮戰的朋友，享受自己的工作，然後學會理財，「第三人生」自然水到渠成。

「當你不為錢工作時，做自己的成分就會越來越高」，丁菱娟補充，「工作自由了、時間自由了、人際關係自由了，當你對人生主導性很強，就會滿意自己的生活」！