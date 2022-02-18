文．洪寶山

中國大使館老神在在

在這場看似一觸即發的第三次世界大戰，被動的歐美已經發布外交人員撤離的準戰爭訊號，但中國大使館的外交人員依舊正常運作，被視為開不開戰的最後風向球。

天然氣是這次烏克蘭危機的關注焦點，歐洲約40%的天然氣供應都是來自俄羅斯，原本運往歐洲的天然氣管道是經由烏克蘭轉送，但是俄羅斯興建的北溪二號一旦通過德國的審批，則目前經由烏克蘭運送到歐洲的天然氣樞紐地位的重要性立刻降低，隨著時間過去，烏克蘭對於歐洲的重要性降低，所以烏克蘭自然有著被邊緣化的危機感，於是主動爭取美國的支持加入北約。

真正開打的是通膨戰

美國對烏克蘭加入北約的態度，類似美國的一中政策(臺灣關係法、三大公報)，簡單說兩個字：模糊。所以這場戲最終要怎麼解套，大概只能歹戲拖棚，就算是烏克蘭收回加入北約的申請，俄羅斯也不會退兵，除非北溪二號審批通過。歐洲能不能頂得住壓力，堅持不被俄羅斯用天然氣掐著脖子，至少也得先撐到四月回暖。

從中俄的角度，軍事上的對峙，只是為了收到以戰逼和的作用，真正開打的是通膨戰，事實上，經過這個冬天，美國的通膨率一再的刷新四十年新高，打得拜登滿頭包，今年十一月的期中選舉，民主黨處在挨打的位置。

寫到這裡，意外的傳來好消息，二月十五日下午傳來俄羅斯國際文傳電訊社援引俄羅斯國防部表態稱，俄西部和南部軍區的部隊已完成演習，正在通過鐵路和公路返回基地。國際文傳電訊社報導還強調了俄方一直以來都沒有入侵烏克蘭的計畫。

消息一出，WTI原油下跌-2.9%，算是創新高後的漲多拉回，小道瓊股指應聲漲了380餘點，來自油價上漲的通膨壓力緩解了嗎？好像還有續集，俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將稱：「俄羅斯軍隊還將繼續在多個地區進行演習，幾乎所有軍區、艦隊和空降部隊都將參與其中。」

軍演大擺譜推升油價

哈！俄羅斯外交部長才剛說願意跟西方繼續談判，撤軍的好消息馬上傳來，表面上算是普丁的善意，但俄羅斯也沒把話說死，意思是如果談不攏，軍隊仍會重返烏克蘭「演習」。乖乖，如果這種軍演遊戲再多來個幾回，油價可能不只破百，突破歷史新高也不奇怪。畢竟身為OPEC+一員的俄羅斯在搞事情，OPEC+當然也樂得配合，當前OPEC+會議決定維持三月增產一天四十萬桶的計畫，不積極增產，提供了油價繼續上漲的環境。

另一方面，OPEC有效閒置產能的下降以及全球油氣資本投資的不足也一定程度限制了全球原油的供給，例如去年十二月原油產量月增率僅一天16.7萬桶，不及計畫增產預定幅度，從供需角度與地緣政治衝突來解讀，就不難理解為什麼俄羅斯主動撤軍的利空消息，竟沒讓油價跌破短期均線支撐，似乎暗示市場提防俄羅斯留有後招。

通膨與升息變數仍大

還有就是歐美日等開發國家已經準備敞開國門，進入到後疫情時代，可是碳中和與地緣政治引發的能源危機，讓通膨與升息仍將是影響2022年投資主軸的主要變數。疫後邊境開放帶動民眾旅遊需求，進而推升原油需求。

從美國聯邦運輸安全管理局(TSA)的安檢人數資料來看，美國民眾外出活動逐漸恢復，安檢人數逐步接近疫情前水準。另一方面，美國原油庫存近期持續走低，最近十三周的EIA原油庫存僅出現三周增加，截至二月四日為止的EIA原油庫存周減475.6萬桶，代表原油需求強勁，解釋了為什麼遇到利空的油價仍維持技術面多頭的走勢。

歐洲天然氣庫存量低

歐洲的能源危機還不算過關，當前歐洲天然氣庫存水準是自2016年以來新低，2021年第四季以來，歐洲從俄羅斯進口的天然氣數量基本處於近六年以來新低，尤其是2022年前三周進口量顯著低於往年水準。

從歐洲天然氣的庫存數據來看，2021年夏秋季的庫存儲備量低於往年同期水準，意思是烏克蘭危機必須在年初解除緊張局勢，如果拖到年底入冬，恐怕打破歐洲天然氣交易基準荷蘭TTF的天然氣期貨價格在2021年12月21日創下的166.82歐元／兆瓦時紀錄。